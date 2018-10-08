Как стать лучшей версией себя. 7 главных привычек, – американский писатель Дариус Фору

Посещают ли вас мысли о том, что вы тратите свой потенциал впустую?

Чувствуете ли вы неуверенность в том, как реализовать свой потенциал?

Если ответ “да”, значит вы, подобно любому амбициозному человеку хотите достичь максимума. Ведь именно это и значит “раскрыть потенциал”.

Каждый из нас располагает ограниченным количеством времени. Кто-то живет дольше. Но мы с вами хорошо знаем, что дело не в том, как долго вы живете, но в том, что делаете с тем временем, которое проживаете.

Нужно выложить козыри на стол и жить в соответствии с внутренней мотивацией. Когда я говорю о потенциале, то не имею в виду то, что другие думают о ваших достижениях.

Когда вы преследуете пустые цели, то становитесь тревожными. Вместо этого, следуйте за собственным потенциалом и забудьте о внешних факторах. Станьте лучшей версией себя. Это единственная благородная цель.

Я изучал людей, которые посвятили жизнь раскрытию собственного потенциала. Не только известных личностей вроде Мухаммеда Али, Томаса Эдисона, Малькольма Икса или других известных индивидов, которые повлияли на мир.

Я также научился многому у “нормальных” людей, с которыми знаком лично. Людей, которые постоянно учатся, растут и приближаются к раскрытию своего потенциала.

Что для этого нужно? Как и мы можем этого достичь? Я выделил семь навыков, которые объединяют этих людей. Вот они.

Самосознание

Вам должно быть комфортно с тем, кем вы являетесь и чем занимаетесь. Не пытайтесь быть кем-то другим. И не старайтесь измениться, лишь потому что так говорят другие.

Вместо этого знайте, кто вы. Если не знаете, поймите это. Читайте, пишите, думайте, говорите. Это и есть самосознание – для этого требуется осознавать свои мысли.

Когда-то вы практикуете самосознание, то автоматически узнаете о себе больше. Это называется самопознанием. Все начинается именно с осознания. Если его нет, то нет и знания.

Лидерство

Сначала сосредоточьтесь на себе. Решите собственные проблемы. Станьте надежным человеком, на которого можете положиться.

Сделав это, сфокусируйтесь на том, чтобы вдохновлять других людей на то же самое. Лучший способ помочь другим – научить их полагаться на себя.

Больные и нарциссические личности хотят, чтобы другие от них зависели. Лидеры учат быть независимыми. Как? Показывая хороший пример. Лучшего способа вести нет.

Письмо

Те, кто хорошо пишут, хорошо думают. А хорошее мышление приводит к хорошей коммуникации. Хорошее общение – к хорошим результатам в карьере.

“Что? Никогда не думал о том, что писать – важно!” Когда вы совершенствуетесь в одном деле, это помогает стать лучше в другом.

Осознанность

Мое определение осознанности может отличаться от вашего. Поясню – я не говорю о медитации, йоге или буддизме.

Я говорю о спокойном и осознанном человеке. Человеке, который контролирует мысли и эмоции. Человеке, который тверд, как скала. На которого другие могут положиться.

Неважно, что вы делаете. Делайте это в полную силу или не делайте вовсе

Чтобы достичь такого внутреннего покоя, нужно много работать. Думаю, полностью овладеть этим навыком невозможно. Но можно становиться лучше, практикуя контроль над своими мыслями.

Мой любимый способ быть более осознанным – быть в настоящем. Чем больше я нахожусь в настоящем моменте, тем более я осознан. Никогда не нужно забывать о цели. Она всегда должна быть в уме.

Продуктивность

Забавно, что, думая об осознанности, люди допускают, что жизнь в настоящем моменте мешает достигать целей.

Наоборот. Чем больше я присутствую в моменте, тем сильней мое желание улучшить собственную жизнь. Как это сделать?

Вы уже знаете. Нет смысла рассказывать вам о том, что работа – единственный способ чего-то достичь. Вы ничего не добьетесь, если будете только думать о достижении целей.

Будьте продуктивны каждый день. Используйте свое время. Не тратьте его на телевизор, тусовки с друзьями, игры и другие бессмысленные, рутинные занятия.

Упорство

Бывают дни, когда мне хочется сдаться. Знаете, почему? Потому что в такие дни я не вижу никаких результатов. Ты работаешь, работаешь, работаешь и не получаешь ничего взамен.

На протяжении многих лет я учился и работал, не получая результатов. Ни признания, ни денег, ни наград. Был только я, вспахивающий это поле.

Но однажды, спустя годы, я начал видеть плоды. Я стал лучшим в том, что делал, чувствовал себя уверенней и начал больше зарабатывать.

Но если бы не настойчивость, ничего из этого я бы не получил. Поэтому я не бросаю в попытках усовершенствоваться. И вы этого не делайте. Никогда.

Совершенство

Многое в жизни я делал наспех. Мое мотто звучало так: “Давай просто покончим с этим”. Я был нетерпелив и мало что делал хорошо. Я прикладывал минимум усилий. Поэтому, ни в чем не был лучшим.

Но потом я понял, что мастерство – это навык. Посмотрите на Джеймса Леброна, который всегда работал в межсезонный период. Посмотрите на Хелен Келлер, которая выпустила пять книг, хотя была неслышащей и невидящей.

Это работает и для того успеха, о котором не пишут в СМИ. Посмотрите на лучшего продажника в любой организации, который приезжает на работу рано и уходит поздно. Или на мать, которая приносит в жертву вечеринки, чтобы вырастить ребенка, дать ему любовь и внимание.

Это и есть наивысшие стандарты.

Неважно, что вы делаете. Делайте это в полную силу или не делайте вовсе. Если хотите раскрыть свой потенциал, то это – самый быстрый путь. Но и самый трудный. Впрочем, это не должно вас удивлять.

Перевод НВ

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