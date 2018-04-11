Как стать инфлюэнсером: семь шагов

Инфлюэнсеры, то есть успешные lifestyle-блогеры, зарабатывают сегодня миллионы, но и трудятся довольно много

$12,5 млн в год – именно столько зарабатывает один из богатейших американских блогеров Логан Пол, согласно информации Business Insider. На Западе инфлюэнсеры сотрудничают с крупными брендами, среди которых Rolex и Nike, и получают эксклюзивные контракты или $3-8 тыс. за рекламный пост.

Более 85% маркетологов, согласно ресурсу eMarketer, уже заявили о начале работы хотя бы с одним инфлюэнсером. Хотя в США этот тренд уже на волне последние пять лет.

Как же создаются сильные бренды личности и как становятся инфлюэнсерами (или, по-нашему, лидерами мнений)?

Делюсь простой, но действенной инструкцией:

1.Определите свою нишу – то, что вам интересно и в чем вы готовы развиваться. Например, вы знаете все о макияже, постоянно следите за трендами и тестируете новые средства. Или постоянно путешествуете и уже собрали более 100 лайфхаков о бюджетных поездках и секретных местах в Европе. Или пишете интересные кинообзоры.

2.Делайте что-то уникальное. Мы часто слышим советы из серии: проанализируй рынок, посмотри, что работает у других и скопируй, как искусный художник. Но нет! То, что работает у других, может совершенно не сработать у вас. Поэтому важно отличаться.

3.Определите основной канал. Сфокусируйтесь на одном или двух каналах и инструментах, в которых сможете быть максимально активным. Это могут быть как собственные ресурсы – аккаунты в социальных сетях, так и “гостевые” площадки или публикации в СМИ. Например, если создаете яркий визуальный контент и пишет простые тексты, тогда используйте Instagram.

Если вы готовы делать медиа, то пробуйте запустить Telegram-канал. Каждый день в мессенджере регистрируется 200 тысяч новых пользователей. Пока рынок Telegram в Украине не сильно развит – и у вас есть шанс его возглавить при правильном выборе ниши.

Обратите внимание на видео. Прямые трансляции в социальных сетях приоритетны в ленте. Так, видео на Facebook получает на 135% больше органического охвата, по сравнению с фото.

4.Создайте стратегию. Планирование и только планирование. Определите свою глобальную цель. Например, хочу 100 тысяч подписчиков в Facebook для того, чтобы выступать на конференциях и выпустить книгу. Далее сделайте декомпозицию цели – разбейте ее на маленькие действия и задачи. Затем создайте контент-план на ближайшие недели, а лучше – месяцы. Так, вы будете понимать, когда и о чем вы рассказываете, на каких площадках и что это должно дать в результате. Будьте последовательны и понимайте свою ответственность перед аудиторией. Например, каждый вторник в 17:00 вы выпускаете статью или лонгрид в своем блоге – не нарушайте эту традицию. Дайте аудитории привыкнуть к вам.

Чтобы стать настоящим лидером мнений, придется много работать и спрашивать себя: “а не фигню ли я делаю?”

5.Не бойтесь инвестировать в контент не только временные ресурсы, но и денежные. Относитесь к этому как к бизнесу. Никого не смущает, что на начальном этапе нужно инвестировать в бизнес. Тогда почему вы не делаете это в отношении социальных сетей и имиджа?

Помните правило Парето: 20% усилий дают 80% результата? В плане контента это правило работает следующим образом: 20% – на создание контента и 80% усилий и времени на его продвижение.

6.Создавайте сообщество и новые партнерства. Вовлекайте свою аудиторию, отвечайте на их комментарии, взаимодействуйте, задавайте вопросы и даже просто разыгрывайте книги, деньги или билеты на какие-то мероприятия. Создавайте дополнительную ценность для своих подписчиков и поклонников. Также не забывайте про потенциальные партнерства с другими лидерами мнений. Это позволит выходить на новую аудиторию каждому из вас. Сейчас рынок инфлюэнсеров растет с каждым днем, и многие крупные бренды открыты к крутым коллаборациям с лидерами мнений.

7.Анализируйте, какой контент работает, кто ваша аудитория, на кого они еще подписаны, что им интересно. Большинство платформ дают эту аналитику в простой и доступной форме. Также вы можете подключать дополнительные сервисы, например, Popsters или WEBSTA.

И напоследок. Не стоит ожидать быстрых результатов. Многие блогеры и инфлюэнсеры потратили минимум год-два на наращивание “массы”: поиск идеального контента, создание единого визуального стиля и “упаковки”, формирование аудитории и запуск платформ. Чтобы стать настоящим лидером мнений, придется много работать и порой спрашивать себя: “а не фигню ли я делаю?”

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