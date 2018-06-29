Как стать богаче: три необходимых шага. Блог Дариуса Фору

В действительности для хорошей жизни нужно не так уж много денег

Я не жажду денег. По сравнению с тем, что было несколькими годами ранее, денег стало меньше, но жизнь не изменилась.

Я просыпаюсь, пью свежесваренный кофе, читаю хорошую книгу и начинаю работать до трех-четырех часов пополудни. Затем надеваю майку и шорты и начинаю тренировку.

Иногда тренируюсь под музыку, иногда – нет. После этого ужинаю с семьей. После еды мы смотрим телешоу или фильм. Затем я возвращаюсь к чтению или работе.

Как видите, для хорошей жизни нужно не так уж много денег. Бенджамин Грэхем, один из наиболее уважаемых инвесторов всех времен, сказал однажды своему стажеру: “Деньги не очень влияют на то, как живешь ты или я. Оба мы спускаемся в кафетерий на обед, работаем каждый день и хорошо проводим время. Так что не беспокойся о деньгах, ведь они не очень изменят твою жизнь”.

Конечно, его стажером был Уоррен Баффетт, один из самых богатых людей всех времен. И прочтя его биографию, я убедился в том, что он – еще и один из наиболее бережливых людей среди всех когда-либо живших. Он печально известен своими потребительскими привычками – он вообще не тратил денег!

Взглянув на стратегию Баффетта, вынужден признать, что она работает.

Наслаждайся простой жизнью, откладывай, мудро инвестируй и не теряй деньги. Именно так ты будешь становиться богаче каждый день.

Расскажу, как я применяю эту стратегию.

1.Живите экономно.

Я максимально сокращаю расходы, но не приношу в жертву качество жизни. Моя квартира невелика, ипотека низкая, равно как и затраты на коммунальные услуги. Я вожу Fiat 500, а автостраховка обходится в 26 евро в месяц. Я заправляюсь всего раз в месяц, потому что живу неподалеку от офиса, друзей и семьи.

Я перестал покупать модные вещи вроде гаджетов и одежды. Но должен признаться, не экономлю на благополучии. Каждый месяц покупаю книги. Ем хорошую пищу. Хожу в спортзал. Также я оборудовал небольшой спортзал в собственном офисе.

Как видите, я не практикую абсолютный минимализм, у меня собственное определение экономии.

Не тратьте деньги на то, что не принесет вам долгосрочной выгоды.

Например, здоровая пища сохраняет меня в хорошей форме. Книги удовлетворяют жажду знаний. Тренировки приносят спокойствие. Путешествия и отпуск вдохновляют. И так далее.

Но знаете, почему я не боюсь тратить деньги? Часто мы презираем жадность. Но если не тратить деньги вовсе, мы становимся скупыми и переполненными страхами. А в этом также нет ничего хорошего. Сенека однажды сказал: “Можно сказать, что богатые и бедные страдают от одного и того же: оба типа цепляются за свои деньги и страдают, если оказываются от них вдалеке”.

Стремись к балансу, мой друг.

Никогда не тратьте больше, чем зарабатываете. Но помните, что жизнь слишком коротка, чтобы есть только рис и бобы.

2.Всегда оставляйте буфер.

Все мы знаем, как сколотить состояние, правда? Откладывайте деньги и инвестируйте.

Но прежде, чем задумываться об инвестировании, потребуется создать буфер. Что вы будете делать, когда сломается холодильник? Ок, признаю, это клише. Давайте приведу пример получше.

Предположим, в течение последнего года вы переживаете трудности. Умирает кто-то из членов семьи. Вы болеете. На работе получаете не так уж много удовольствия. В общем, все сложно.

Жизнь слишком коротка, чтобы есть только рис и бобы

Если у вас есть буфер, можете сказать: “Пошло все к черту, поеду в отпуск”.

Будем честны, за деньги можно купить свободу. Однако, для этого вовсе не нужен $1 млн. Лично мне достаточно иметь на сберегательном счету 10 тыс. евро, к которым у меня всегда есть доступ.

В течение первых лет карьеры я тяжело работал и тратил немного, так что смог создать этот буфер. Как только он у меня появился, я не позволяю ему стать меньше этой суммы. С тех пор, как у меня появились различные источники дохода, я не беспокоюсь из-за инфляции. Мой буфер всегда на месте, он помогает мне сохранять спокойствие и делать то, что хочу.

3.Диверсифицируйте расходы.

Позвольте спросить – какова цель инвестирования? Для меня это не заработок, а накопление богатства. Это абсолютно разные вещи. Я инвестирую для пенсии. То есть это о будущем.

Зарабатываю я, работая сегодня. Так что вместо того, чтобы тратить время на диверсификацию инвестирования, диверсифицируйте доход.

Это самая большая ошибка, которую совершают люди – они полагаются на один источник дохода. Даже если у вас есть работа, не стоит 100-процентно полагаться на нее в плане заработка.

Подумайте. Почему деньги приходят из одного источника? Это ваша стратегия? Почему?

Забудьте об активном инвестировании – это для профессионалов и для сумасшедших.

Зарабатывайте больше денег. Продавайте что-то онлайн. Сдавайте квартиру на Airbnb, когда уезжаете к родителям. Предоставляйте какие-то услуги за деньги. Делайте, что можете.

Зарабатывайте наличные. Инвестируйте их в активы. Покупайте недвижимость. Сдавайте ее. Но не относитесь к этому легкомысленно.

“Я куплю квартиру и сразу же начну ее сдавать!” Если бы это было так просто, все были бы богачами. Мир изменился. Банки не выдают деньги настолько легко.

Вам нужен доход. Каждый мечтает о пассивном доходе, но это лишь второй этап вашей финансовой стратегии. Сначала нужно заработать, и только потом инвестировать.

А затем уже деньги сами позаботятся обо все остальном.

Перевод НВ

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