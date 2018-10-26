Как стареют мужчины. Косметолог назвала основные признаки

Если у мужчин начали проявляться признаки старения, то происходит это значительно быстрее и интенсивнее, чем у женщин

Старение – неизбежный и необратимый процесс, который запускается с началом нашего жизненного пути. Оно затрагивает все сферы нашего организма, но чаще всего в эстетической медицине мы говорим о внешних проявлениях этого процесса: как профилактировать, корректировать и замедлить его ход.

Я уверена, всем известны признаки старения кожи: нарушение тонуса и эластичности, появление морщин и сухости, изменение цвета, «оплывший» овал лица и многие другие. Все эти признаки в разной степени проявляются у того или иного человека, в зависимости от его генетически заложенных особенностей и образа жизни. Если говорить о разнице в проявлениях старения у мужчин и женщин, то она, несомненно, есть. Помимо этого, отношение к мужскому старению в современном социуме более снисходительное, к мужской внешности предъявляется гораздо меньше требований, да и сами мужчины гораздо проще относятся к появлению возрастных изменений.

Так устроена наша природа, что женщины более склонны к заботе о своем здоровье и внешнем виде. Они вовремя подмечают у себя первые возрастные изменения и предпринимают меры для их устранения. Также большинство женщин старается следовать правилам ЗОЖ и здорового питания, что также благоприятно сказывается на внешнем виде.

Мужчины, как правило скептически относятся к вопросу профилактики старения

С мужчинами немного другая история. Из-за особенностей строения мужской кожи, процессы старения в ней происходят гораздо медленнее. Кожа мужчин значительно плотнее женской и имеет более прочную фибриллярную сеть, что делает ее устойчивой к воздействию агрессивных факторов. Однако, если признаки старения уже начали проявляться, то происходит это значительно быстрее и интенсивнее, чем у женщин.

Старение «настигает» мужчин, как правило, после 35 лет и заметно ускоряется после 40-45. Происходит это на фоне снижения уровня половых гормонов, которые помимо своей основной функции, стимулируют работу сальных и потовых желез, что обеспечивает дополнительное увлажнение и защиту. Также при старении кожи мужчин происходит истончение кровеносных сосудов (а мы знаем, что в мужской коже их значительно больше). Это приводит к повышению чувствительности и возникновению нездорового красновато-фиолетового оттенка.

Огромную роль в ускорении процесса старения у мужчин играет также воздействие внешних факторов и образ жизни. Мужчины, как правило, скептически относятся к вопросу профилактики старения, считая это больше женской прерогативой. Они зачастую не придерживаются даже базовых правил очищения и ухода за кожей, не пользуются солнцезащитными средствами. Все это усугубляется погрешностями в образе жизни: подверженность большому количеству стрессов и эмоциональных нагрузок (с которыми пытаются справляться самостоятельно), злоупотребление алкоголем, курение. Это неизбежно способствует ускорению процессов старения.

К счастью, в наше время мужчины все чаще прибегают к помощи специалистов. Но их запросы все же отличаются от тех, с которыми обращаются женщины. Мужчины хотят выглядеть не красиво, а мужественно, стремятся к тому, чтобы произошедшие изменения были незаметными и не привлекали внимания. Для многих мужчин эстетическая коррекция внешности – это вопрос статусности. Хочется выглядеть более презентабельно, но при этом сохранять черты мужественности.

Все это необходимо иметь ввиду в работе с пациентами-мужчинами. Особенно это касается инъекционных процедур, при которых важно учитывать мужские пропорции лица, а также максимально избегать проявления женских черт после коррекции.

Если говорить о рекомендациях мужчинам, которые хотят сохранить свежий и здоровый вид, могу сказать следующее:

очень важно стараться вести максимально здоровый образ жизни (занятие спортом, сбалансированное питание, умеренное употребление алкоголя, отказ от курения, минимизация стрессов и недосыпания);

правильно и своевременно ухаживать за кожей (очищать, увлажнять, применять средства, укрепляющие сосуды, защищать от воздействия ультрафиолета);

использовать качественную мужскую косметику, рецептура которой разработана с учетом потребностей кожи мужчин;

не стесняться обращаться к специалистам косметологам (в их арсенале немало инструментов, способных улучшить состояние мужской кожи, а также справится с проблемой выпадения волос).

Соблюдая эти несколько простых правил можно добиться отличных результатов и всегда быть на высоте.

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