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Как справиться со злостью. Блог Лео Бабауты

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Фото: olly18/Depositphotos

Фото: olly18/Depositphotos

Стоит научиться разбирать этой чувство на составляющие и работать с каждой из них

Вчера близкий человек спросил меня о злости – он вскипел из-за поступка любимой женщины, причинил ей боль, и теперь очень стыдился и сожалел о своем поступке.

Думаю, мы все бывали в подобных ситуациях, когда набрасываешься на кого-то в ярости, а потом сожалеешь.

Все мы злимся, но зачастую справляемся с этим чувством по-разному. Одни постоянно вымещают злость на других, кто-то старается задушить злость и жалуется на это в разговорах.

Некоторые подавляют злость, полагая, что никогда не должны ее испытывать, что она опасна для них самих и для окружающих. Есть и те, кто потихоньку бурлит, пока, в конце концов, не взрывается.

Злится каждый. Вопрос лишь в том, как научиться справляться со своей злостью.

Я поделюсь кое-какими стратегиями, которые помогли мне. Я целенаправленно работал над этим, и хотя пока далек от идеала, все же прошел длинный путь. Больше не кричу так часто на детей, хотя прежде делал это и даже мог шлепнуть. Могу быстро поймать зарождающееся чувство раздражения, найти в себе сострадание и даже поговорить с ними с любовью и пониманием.

Но прежде, чем перейти к стратегиям, давайте разберемся, что же происходит, когда мы злимся.

Что происходит, когда мы злимся

Обычно это случается из-за того, что кто-то ведет себя не так, как нам нравится. Или же мы злимся из-за собственных действий, или – ситуации в целом.

И вот что происходит:

  1. Нам не нравится, как поступил человек.
  2. Мы испытываем антипатию по отношению к этим действиям, а это причиняет нам боль – мы страдаем из-за того, как человек себя повел. Это может длиться всего полминуты.
  3. Затем мы реагируем на боль злостью (или разочарованием, раздражением).
  4. После мы объясняем себе действия этого человека (или наши собственные, или ситуацию в целом). Это наша версия происходящего – созданная нами история.
  5. Эта история поддерживает в нас злость даже тогда, когда изначальная боль проходит. Так рана остается свежей. Потом мы продолжаем прокручивать эту историю в голове.

Итак, первые реакции – антипатия и боль – неизбежны, а вот злости, раздражения и разочарования вполне можно избежать (и можно научиться делать это пораньше). Так устроен человек. Этап, над которым мы можем работать, – это появление той самой истории случившегося и прокручивание ее в уме. Ведь именно это делает злость продолжительной и сильной.

Понимание истории

Появление истории, которая вертится у нас в голове, – нечто вполне естественное для человека. Мы придумываем истории, чтобы понять мир вокруг нас или упорядочить его подходящим для нас образом.

В подобных ситуациях история может быть такой: «Она всегда делает это, не понимаю, почему ей непременно нужно продолжать это делать». Или: «Я не знаю, почему он меня критиковал, я всего лишь пыталась сделать что-то (здесь подставьте какое-то ваше действие)». Все мы это делали, даже если не осознавали этого.

Антипатия и боль неизбежны, а вот злости, раздражения и разочарования вполне можно избежать

Впрочем, эти истории далеко не всегда так уж необходимы. Они делают нас злее, отдаляют от людей, которые нам небезразличны. Они делают нас несчастными, заводят в эмоциональные ловушки, ухудшают отношения.

Как только мы придумали свою историю, она может бесконечно долго крутиться в голове. Часы. Даже дни. Они продолжает освежать рану.

Вы можете обратить внимание на появление этой истории в следующий раз, когда будете расстроены, злы, раздражены, обижены, подавлены, когда вам будет больно. Просто прислушайтесь к тому, что говорите себе о человеке или ситуации. Просто начните осознавать ту историю, которую продолжаете проигрывать в уме.

Свежий способ справиться со злостью

Когда мы злимся, можем идти по накатанной, а можем попробовать что-то новенькое.

Вот что я рекомендую попробовать:

  1. Заметьте, когда испытаете эмоцию. Возможно, вы уже рассказываете себе историю происходящего.
  2. Задумайтесь на секунду, обратив внимание на физические ощущение боли и злости в вашем теле.
  3. Будьте любопытны: что вы ощущаете? Где именно находится ваша боль или злость? Как она устроена? Какая у нее энергия? Как она меняется?
  4. Побудьте с ней – вместо того, чтобы постоянно возвращаться к своей истории, посмотрите, сможете ли дольше побыть с этим чувством. Мы тренируем именно это.
  5. Посмотрите, сможете ли вы принять это ощущение. Оно не обязательно плохое, не то, что нужно отвергнуть. Смиритесь с ним, будьте к нему дружелюбны. Улыбнитесь ему.
  6. Воспринимайте свою боль как признак того, что у вас доброе, уязвимое и любящее сердце. Воспринимайте это как свидетельство вашей доброты. Вам ничего не нужно сразу же предпринимать, просто сохраните связь со своим мягким сердцем.

С таким новым подходом, мы открываем себя разнообразной природе этого явления, не погружаясь в свои старые истории.

Мы нарушаем свои устоявшиеся, привычные реакции, выбираем новый путь, который принесет меньше вреда.

В этот момент открытости попробуйте вот что:

  • Подарите себе немного доброты и сострадания, пожелав следующее: «Я смогу положить конец боли, найти спокойствие, счастье и радость».
  • Посмотрите на другого человека и обратите внимание на то, что в нем тоже кипит борьба, что ему тоже больно.
  • Осознав его боль, его привычные реакции, войдите в его положение, ведь теперь вы лучше понимаете, каково это. И это вовсе не весело.
  • Пожелайте и этому человеку доброты и любви: «Пускай он положит конец боли, найдет покой, будет счастлив и радостен». Повторите это несколько раз.
  • Из этой точки сострадания вы сможете действовать иначе: обнять человека, поговорить с ним, будучи полным понимания и доброты, выслушать его, или, по крайней мере, воздержаться от того, чтобы набрасываться на этого человека.

Как правило, мы отвечаем злостью пропорционально ситуации. Но теперь мы можем реагировать более подходящим способом, и сострадать (или же не реагировать, если того требует ситуация).

Конечно, получится не сразу. Как и любая практика, эта также требует времени. Если обнаружим, что не способны открыться чувству, перестать прокручивать в голове истории, будем тренировать это. Мы сможем увидеть чувство беспомощности, отчаяния, разочарования в себе, желания сдаться – и практиковать описанный выше метод.

И с каждой проваленной попыткой у нас будет появляться очередной шанс попробовать снова. Будут появляться все новые и новые возможности исцелить себя и научится справляться с закостенелыми эмоциями.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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