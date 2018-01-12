Как справиться со злостью. Блог Лео Бабауты

Стоит научиться разбирать этой чувство на составляющие и работать с каждой из них

Вчера близкий человек спросил меня о злости – он вскипел из-за поступка любимой женщины, причинил ей боль, и теперь очень стыдился и сожалел о своем поступке.

Думаю, мы все бывали в подобных ситуациях, когда набрасываешься на кого-то в ярости, а потом сожалеешь.

Все мы злимся, но зачастую справляемся с этим чувством по-разному. Одни постоянно вымещают злость на других, кто-то старается задушить злость и жалуется на это в разговорах.

Некоторые подавляют злость, полагая, что никогда не должны ее испытывать, что она опасна для них самих и для окружающих. Есть и те, кто потихоньку бурлит, пока, в конце концов, не взрывается.

Злится каждый. Вопрос лишь в том, как научиться справляться со своей злостью.

Я поделюсь кое-какими стратегиями, которые помогли мне. Я целенаправленно работал над этим, и хотя пока далек от идеала, все же прошел длинный путь. Больше не кричу так часто на детей, хотя прежде делал это и даже мог шлепнуть. Могу быстро поймать зарождающееся чувство раздражения, найти в себе сострадание и даже поговорить с ними с любовью и пониманием.

Но прежде, чем перейти к стратегиям, давайте разберемся, что же происходит, когда мы злимся.

Что происходит, когда мы злимся

Обычно это случается из-за того, что кто-то ведет себя не так, как нам нравится. Или же мы злимся из-за собственных действий, или – ситуации в целом.

И вот что происходит:

Нам не нравится, как поступил человек. Мы испытываем антипатию по отношению к этим действиям, а это причиняет нам боль – мы страдаем из-за того, как человек себя повел. Это может длиться всего полминуты. Затем мы реагируем на боль злостью (или разочарованием, раздражением). После мы объясняем себе действия этого человека (или наши собственные, или ситуацию в целом). Это наша версия происходящего – созданная нами история. Эта история поддерживает в нас злость даже тогда, когда изначальная боль проходит. Так рана остается свежей. Потом мы продолжаем прокручивать эту историю в голове.

Итак, первые реакции – антипатия и боль – неизбежны, а вот злости, раздражения и разочарования вполне можно избежать (и можно научиться делать это пораньше). Так устроен человек. Этап, над которым мы можем работать, – это появление той самой истории случившегося и прокручивание ее в уме. Ведь именно это делает злость продолжительной и сильной.

Понимание истории

Появление истории, которая вертится у нас в голове, – нечто вполне естественное для человека. Мы придумываем истории, чтобы понять мир вокруг нас или упорядочить его подходящим для нас образом.

В подобных ситуациях история может быть такой: «Она всегда делает это, не понимаю, почему ей непременно нужно продолжать это делать». Или: «Я не знаю, почему он меня критиковал, я всего лишь пыталась сделать что-то (здесь подставьте какое-то ваше действие)». Все мы это делали, даже если не осознавали этого.

Антипатия и боль неизбежны, а вот злости, раздражения и разочарования вполне можно избежать

Впрочем, эти истории далеко не всегда так уж необходимы. Они делают нас злее, отдаляют от людей, которые нам небезразличны. Они делают нас несчастными, заводят в эмоциональные ловушки, ухудшают отношения.

Как только мы придумали свою историю, она может бесконечно долго крутиться в голове. Часы. Даже дни. Они продолжает освежать рану.

Вы можете обратить внимание на появление этой истории в следующий раз, когда будете расстроены, злы, раздражены, обижены, подавлены, когда вам будет больно. Просто прислушайтесь к тому, что говорите себе о человеке или ситуации. Просто начните осознавать ту историю, которую продолжаете проигрывать в уме.

Свежий способ справиться со злостью

Когда мы злимся, можем идти по накатанной, а можем попробовать что-то новенькое.

Вот что я рекомендую попробовать:

Заметьте, когда испытаете эмоцию. Возможно, вы уже рассказываете себе историю происходящего. Задумайтесь на секунду, обратив внимание на физические ощущение боли и злости в вашем теле. Будьте любопытны: что вы ощущаете? Где именно находится ваша боль или злость? Как она устроена? Какая у нее энергия? Как она меняется? Побудьте с ней – вместо того, чтобы постоянно возвращаться к своей истории, посмотрите, сможете ли дольше побыть с этим чувством. Мы тренируем именно это. Посмотрите, сможете ли вы принять это ощущение. Оно не обязательно плохое, не то, что нужно отвергнуть. Смиритесь с ним, будьте к нему дружелюбны. Улыбнитесь ему. Воспринимайте свою боль как признак того, что у вас доброе, уязвимое и любящее сердце. Воспринимайте это как свидетельство вашей доброты. Вам ничего не нужно сразу же предпринимать, просто сохраните связь со своим мягким сердцем.

С таким новым подходом, мы открываем себя разнообразной природе этого явления, не погружаясь в свои старые истории.

Мы нарушаем свои устоявшиеся, привычные реакции, выбираем новый путь, который принесет меньше вреда.

В этот момент открытости попробуйте вот что:

Подарите себе немного доброты и сострадания, пожелав следующее: «Я смогу положить конец боли, найти спокойствие, счастье и радость».

Посмотрите на другого человека и обратите внимание на то, что в нем тоже кипит борьба, что ему тоже больно.

Осознав его боль, его привычные реакции, войдите в его положение, ведь теперь вы лучше понимаете, каково это. И это вовсе не весело.

Пожелайте и этому человеку доброты и любви: «Пускай он положит конец боли, найдет покой, будет счастлив и радостен». Повторите это несколько раз.

Из этой точки сострадания вы сможете действовать иначе: обнять человека, поговорить с ним, будучи полным понимания и доброты, выслушать его, или, по крайней мере, воздержаться от того, чтобы набрасываться на этого человека.

Как правило, мы отвечаем злостью пропорционально ситуации. Но теперь мы можем реагировать более подходящим способом, и сострадать (или же не реагировать, если того требует ситуация).

Конечно, получится не сразу. Как и любая практика, эта также требует времени. Если обнаружим, что не способны открыться чувству, перестать прокручивать в голове истории, будем тренировать это. Мы сможем увидеть чувство беспомощности, отчаяния, разочарования в себе, желания сдаться – и практиковать описанный выше метод.

И с каждой проваленной попыткой у нас будет появляться очередной шанс попробовать снова. Будут появляться все новые и новые возможности исцелить себя и научится справляться с закостенелыми эмоциями.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Лео Бабауты. Републикация полной версии текста запрещена

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