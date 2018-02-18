Как справиться с потерей: пять важных шагов. Блог Марка Мэнсона

Худшее, что можно сделать после разрыва, – броситься в новые отношения

Это продолжение колонки Марка Мэнсона. Первую часть читайте здесь, а вторая здесь.

Шаг 1. Поймите, что воспоминания врут и убеждают нас, что в прошлом все было потрясающе. Хотя это не так.

Я окончил университет в 2007-м – худший год для рынка труда. Я едва сводил концы с концами. Денег не было. Большинство друзей переехали. Черт, как же я скучал по учебе. Ведь тогда все было так легко. Было весело. И у меня все получалось.

Тогда я решил вернуться. У меня были друзья на год младше, так что я наведался к ним, погулял по кампусу и сходил на пару вечеринок.

Бог мой, это было ужасно.

Так я понял, что университет – вовсе не лучшее время. Просто я забыл о худших его сторонах и помнил только хорошее. Мне страшно захотелось сбежать оттуда и вернуться домой.

Наш разум склонен помнить только лучшее. Мы забываем утомительное и скучное, оставляя в памяти лишь веселье. Вам случалось встретить бывшую или бывшего годы спустя и задаться вопросом: «Черт возьми, я действительно встречался с этим человеком?» Это происходит именно потому, что наши воспоминания неточны.

Мозг всегда думает, что есть одна вещь, которая делает нас счастливыми, что лишь один шаг решит проблемы. Точно так же мы заблуждаемся и верим, что достижение только одной цели в будущем сделает нас навсегда счастливыми. Мы также склонны надеяться, что, вернув что-то из прошлого, сможем быть навеки удовлетворенными.

В любом из этих случаев разум просто лишает нас настоящего. Но именно в настоящем живет счастье. Правда, похороненное под тоннами всякой чуши.

Шаг 2. Окружите себя людьми, которые вас любят и ценят за то, кем вы являетесь.

Итак, ваш разум напоминает стул с множеством разнообразных ножек. Некоторые из них больше, чем другие. И если несколько ножек выбиты, нужно их заменить.

Отношения – это и есть ножки стула. Когда вы теряете одну, другие должны компенсировать ее отсутствие. Иначе стул просто не выдержит вашу жирную задницу, которая в этой довольно странной аналогии обозначает ваше счастье. В результате, вы упадете со стула и разольете свой молочный коктейль.

Все это значит, что вам нужно наладить связи с людьми, которым вы небезразличны. Они помогут преодолеть трудности и станут тем эмоциональным оплотом, который поможет восстановиться.

Звучит проще, чем есть на самом деле. Ведь если вас ранила потеря, то последнее, чего хочется, это позвонить друзьям и позвать их на пиво. Или позвонить маме и признать, что вы абсолютный неудачник.

Особенно трудно это делать людям, выходящим из токсичных отношений. Потому что те, у кого есть одни токсичные отношения, наверняка поддерживают и другие такие же. Как следствие, не остается людей, которые ценят их независимо от обстоятельств. Один разрыв может быть использован как повод для драмы в других связях.

Моя рекомендация. Если уж вы разорвали одни токсичные отношения, зачем останавливаться? Воспользуйтесь этим кризисом, чтобы проверить прочие связи. Хорошие люди и хорошие отношения предложат вам безусловную поддержку. Токсичные друзья и родственники придумают способ сделать вашу драму своей. А это лишь усугубит ситуацию.

Шаг 3. Вложитесь в отношения с самим собой.

Люди попадают в зависимость от токсичных отношений лишь по той причине, что никогда не развивали нормальные отношения с собой.

Что, черт возьми, я имею в виду?

То, как вы относитесь к своему телу, разуму и эмоциям.

Пора пойти в спортзал, завязать с тоннами мороженого, выйти из дома и заново познакомиться со старыми друзьями. Пора записаться на тот курс, на который вам всегда хотелось, прочесть книгу, которая лежит на вашей прикроватной тумбочке последние полгода, в конце концов, впервые воспользоваться зубной нитью. А еще пришло время дать себе почувствовать грусть, злость или вину без осуждения самого себя.

Любое развитие требует потерь. И любые потери побуждают к развитию

Если вам сложно себя мотивировать, воспользуйтесь для мотивации утратой. Если вы стали жертвой ужасного разрыва, то самосовершенствование – лучшая месть любому бывшему. Если вы потеряли близкого человека из-за трагичных обстоятельств, представьте, чего он желал бы вам, и реализуйте эти пожелания. Если вы потеряли что-то, чем дорожили, или перестали чувствовать себя значимым и желанным, посвятите себя созданию чего-то лучшего для себя сегодняшнего.

Шаг 4. Представьте, что оказались на безлюдном острове и можете делать что захотите. И сделайте это.

Самое здравое, что можно сделать после потери, это вернуться к истокам: сделайте что-то просто для того, чтобы получить удовольствие от процесса. Если бы вокруг никого не было, если бы не было обязательств, на что вы потратили бы время? Скорее всего, вы не делаете ничего из того, что сейчас представили. И это часть проблемы.

Конечно, есть люди, которые не представляют, что делали бы, если бы не обязательства и необходимость кого-то впечатлить. Значит, все, что они когда-либо делали, было реализовано для удовлетворения других.

Шаг 5. Если вы потеряли близкие отношения, не бойтесь побыть какое-то время одни.

После разрыва интимных отношений многие инстинктивно стремятся найти новые – если не любовь, то хотя бы партнера для секса.

Это плохая идея. Ведь это отвлечет от всех вышеперечисленных полезных занятий.

Если вы порвали с кем-то (а то и хуже – потеряли кого-то из-за трагедии), вам нужно время для эмоционального восстановления. Это сложно сделать, если вы немедленно вверяете свое сердце первому попавшемуся на пути человеку.

Побудьте одни. Заново научитесь проводить время наедине с собой. И возвращайтесь к свиданиям лишь тогда, когда это будет по-настоящему вас интересовать. А не потому, что вам кажется, будто это необходимо.

Рано или поздно, все мы что-то теряем.

Жизнь состоит из потерь. По большому счету, это единственное, в чем мы можем быть уверенны. Из года в год мы оставляем позади прошлых себя. Мы теряем семью, друзей, отношения и работы. Мы теряем веру, опыт, перспективы и увлечения. В один прекрасный день, нас и вовсе не станет.

Вспомните трудные времена, которые вам доводилось переживать. И вы поймете, что сумели преодолеть их, приняв потерю. Вам приходилось терять цели и отношения, терять смысл, чтобы создавать новый. Так что любое развитие требует потерь. И любые потери побуждают к развитию. Два эти процесса взаимосвязаны.

Люди представляют себе развитие как нечто веселое, исполненное эйфории. Но это не так. Настоящие перемены приносят разрозненные чувства – скорбь о том, что остается позади, и удовлетворенность тем, что приобретается. Легкая грусть и простая радость.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Полную версию колонки читайте на markmanson.net. Републикация полной версии текста запрещена

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