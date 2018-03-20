Как справиться с изменой. Объясняет психолог Роберт Энрайт

Прощать – не значит остановить поиски справедливости

Справляться с предательством очень трудно и болезненно. Когда появляется чувство обиды, важно его остановить. Иначе оно может остаться с вами надолго, лишая радости и доверия к тем, кому можно доверять, а также выливаясь на близких. Поэтому предательство – настолько большой вызов. Точнее, его последствия, которые могут принять избыточную форму злости, тревоги и депрессии.

Делюсь шестью советами, которые помогут простить.

1. Вы не обязаны простить за день или неделю. Это процесс, который требует времени. Когда решаетесь простить, будьте к себе добры.

2. Чтобы почувствовать в прощении эмоциональное облегчение, вы не должны быть идеальны в этом деле. Даже если внутри осталось немного злости (и при этом злость не довлеет над вашей жизнью), вы ощутите сильное облегчение. К примеру, во время изучения жертв инцеста уровень прощения среди участников терапии был очень низким. По окончании исследования, 14 месяцев спустя, большинство участников были лишь в середине пути на шкале прощения. Иными словами, они начали прощать, в определенной мере отпустили, но, безусловно, не смогли простить полностью. Тем не менее, избавились от депрессии, а их самооценка существенно выросла. Определенная мера прощения, а не его абсолютная форма, полностью изменила эмоциональное здоровье этих людей.

3. Прощая, постарайтесь разглядеть в партнере человечность. Есть ли в нем нечто большое, чем его поведение изменника? Если да, то что? Обладает ли он врожденной ценностью, безусловной значимостью как личность – не из-за того, что сделал, а вопреки? Разделяете ли вы с ним нечто общечеловеческое, что делает вас обоих особенными, уникальными и незаменимыми? Это нужно сделать не для того, чтобы оправдать его поведение. Это, скорее, мысленное упражнение, которое поможет увидеть его и вашу человеческую природу.

4. Готовы ли вы нести боль измены, не передавая ее брату или сестре, одноклассникам или сотрудникам, да и самому партнеру? Принятие этой боли свидетельствует о вашей силе, о том, что вы на самом деле сильнее обмана и его воздействия на вас.

5. В процессе прощения подумайте также о справедливости. Иным словами, спросите партнера о нем самом. Каковы его взгляды на верность? Нужна ли ему помощь специалиста, чтобы справится с неспособностью выполнять обязательства? Мучают ли его угрызения совести и готов ли он измениться? Если да, то что об этом свидетельствует? Нет нужды сию минуту поверить партнеру. Доверие можно заслужить со временем, понемногу. Но не используйте тему “заслуженного доверия” как оружие или наказание. Позвольте человеку искупить вину, показывая, что он достоин доверия.

6. Поймите, что есть разница между прощением и примирением. Если партнер не ценит вас как личность, если его действия говорят об эгоцентризме и все это выглядит как шаблон поведения, который он не спешит менять, то можете простить, но мириться. В этом случае прощение может не дать вам желаемых отношений с этим человеком, но избавит от обиды и позволит быть готовым к более искренним отношениям, в которых вы откроете настоящую заботу и привязанность.

Прощение – тяжелая работа. Она требует времени, так как связана с большой болью. Если вы решитесь попробовать, то это будет стоить потраченных усилий.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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