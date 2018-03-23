Как спорт меняет жизнь: шесть открытий спортсмена-любителя

Спорт – уникальный источник возможностей

Для того, чтобы чувствовать себя счастливыми людям нужно разное. Кому-то для счастья нужна стабильность, кому-то – постоянный рост и движение. Для достижения как первого, так и второго нам необходимы ресурсы. Финансовые и временные, эмоциональные и информационные. Где искать ресурсы и как их правильно экономить – популярнейшие темы различных выступлений. Планете не хватает энергетических природных ресурсов, организациям – административных и трудовых. Тема этой колонки: спорт как уникальный источник возможностей для отдельно взятого человека и для планеты в целом.

Ресурсы планеты

Все мы наслышаны: нужно меньше потреблять, чтобы сэкономить ресурсы Земли и не доводить до экологических катастроф. Основной вклад каждого из нас состоит в уменьшении потребления. Корень всех зол – безостановочный шоппинг, употребление огромного количества еды, транспорт, загрязняющий экосистему. Бесконечные вещи, декор для дома, автомобили, гаджеты – цивилизованный мир возвел в культ царство магазинов. Уменьшить количество потребления оказывается не простой задачей.

Сложность состоит даже не в стремлении что-то покупать, а в человеческом желании постоянно меняться. Какие первые ассоциации приходят к нам в голову при мыслях об изменениях? Хочешь нового в жизни – поменяй прическу, обнови гардероб, нанеси красную помаду, съезди на курорт. Мотивационные книги и спикеры советуют: если хочешь лучшую жизнь, поменяй то, что носишь, на чем ездишь, где живешь, с кем общаешься. Мы искренне верим, что внешнее тянет за собой внутреннее и наоборот. Мы восхищаемся минимализмом, периодически выбрасываем хлам и даем себе обещание быть свободными от вещей. Спустя какое-то время в наших домах вновь появляются ненужные вещи. В итоге, уровень потребления растет с огромной скоростью.

Вы не поверите, но спорт может оказаться той самой альтернативой массовому потреблению. Возьмем, к примеру, содержимое шкафа. Когда мы начинаем заниматься спортом, переключаем внимание с того, что находится вокруг, вглубь самих себя. Сделав спорт своим образом жизни, вы, следовательно, похудеете. Когда уменьшается живот и подтягиваются ягодицы, достаточно надеть простую белую майку с шортами, чтобы выглядеть и ощущать себя уверенно. Нам не нужны специально обученные люди и статьи, которые расскажут, как скрывать недостатки и при этом выглядеть на все сто. Вы и так будете выглядеть прекрасно. Теряется смысл поиск правильного сочетания вещей, чтобы визуально спрятать бока. На пляже вам не нужны будут десять купальников с рюшами, чтобы отвлечь внимание от недостатков фигуры. Прослеживается цепочка событий – тренируешься, выглядишь лучше, меньше тратишь на украшательство.

Еще один друг, товарищ и брат здоровой экосистемы – велосипед. Не нужно рассказывать про вред, наносимый выхлопными газами и выкачки нефти ради топлива. Помогая планете, на которой живем, мы обеспечиваем себе здоровье, проводим время на свежем воздухе. Вместо лежания на диване в интернет магазинах, где потребляем однотипный контент и рекламу, лягте лучше спасть. Чтобы ранее утро посвятить своему телу, свежим мыслям и ощущению, что проживаете жизнь не зря. Это сохраняет не только планетарные, а и свои, личные ресурсы.

Эмоциональные ресурсы

Работа над телом позволяет нам прислушиваться к своему организму, его ощущениям. Мы обучаемся осознавать чувства и эмоции в теле, концентрироваться, слушать себя. Когда открывается второе дыхание в спорте, мы наслаждаемся неограниченными возможностями. Кажется, любые горы нам по плечу. Выделяющийся адреналин позволяет освобождаться от негативных эмоций и трансформировать их в полезное русло. В спорте мы получаем гормоны удовольствия – в начале тренировки, во время преодоления, в минуты приятной усталости и расслабления. В конечном итоге мы получаем большой энергетический заряд, а затем в других сферах жизни выкладываемся с большей отдачей.

Спорт – своеобразная динамическая медитация, которая расслабляет и концентрирует одновременно

Ресурсы нашего мозга

Занимаясь спортом ради удовольствия и достижений, мы говорим спасибо всему организму, в том числе и мозгу. Нормализуется режим дня, улучшается сон, просветляется голова. Когда работает тело, мозг выдает ответы на вопросы, которые долго не могли разрешиться. Нет лучшего способа придумать тему доклада или структурировать план действий, как во время утренней пробежки или заплыва. Спорт – своеобразная динамическая медитация, которая расслабляет и концентрирует одновременно. Мы становимся спокойнее, увереннее, сильнее.

Ресурс времени

Многим кажется, что регулярные занятия могут себе позволить только свободные люди. На практике все выглядит по-другому. Те, кто располагает свободным временем, часто дают себе обещания, наряжаются в красивую форму, осиливают пару тренировок и возвращаются на любимый диван. Занятые люди, у которых насыщенный рабочий график и семья, ухитряются находить лишние два часа в сутках. Здесь вопрос только в самоорганизации. Люди, которые ценят время, знают, что два часа ежедневных тренировок бесценны. Это золотое время, посвященное исключительно себе и никому больше. Это возможность побыть наедине с собой, подумать о бренном и высоком, помечтать и построить важные планы.

Ресурс новых открытий

Любительский спорт не ограничивается спортзалом и стадионом под домом. Это невероятная возможность совместить любимое хобби с путешествиями, открытиями новых стран и континентов. Марафоны в Америке, заплывы в океанах, велотреки в незнакомых городах – универсальный способ провести время. Вы точно знаете, что ваше путешествие принесет ни с чем не сравнимые эмоции. Вы будете совмещать приятное с полезным. Забег в новом городе – уникальная возможность получить обзорную экскурсию за несколько часов, а вечером с удовольствием провести время с семьей и людьми, разделяющими ваши взгляды.

Мотивационные ресурсы

Все мы знаем, что спорт – один из лучших повседневных мотиваторов. В правильном окружении единомышленников, мы получаем вдвойне больше позитивных эмоций и впечатлений. Как правило, рядом с вами бегут и плывут интересные люди. Времяпровождение в спорте плечом к плечу с близкими по духу людьми часто рождает новые проекты и неожиданные коллаборации. В этом и заключается сила сообществ.

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