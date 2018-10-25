Как спланировать свое будущее на 10-15 лет вперед. Три совета футуролога

Футуролог Ари Валлах рассказывает на TED о том, чего нам не хватает при долгосрочном планировании будущего

Первое: мышление сквозь поколения

Я люблю философов: Платона, Сократа, Хабермаса, Хайдеггера. Я вырос на них. Но все они делали одну вещь, которая не казалась важной, пока я не начал ей серьёзно заниматься. Все они брали в качестве единицы измерения для своего описания реальности, того, что является благом, срок жизни одного человека от рождения до смерти. Но в этом есть проблема и она давит на нас, потому что единственный способ нам узнать, сделали ли мы что-то хорошее – действовать в период между рождением и смертью. Именно на это мы запрограммированы. В книжном магазине есть много книг о личностном развитии, и там будет всё про вас. И всё прекрасно, если только стоящая перед вами проблема не масштабна. Используя мышление сквозь поколения, некой морали, проходящей через поколения, вы способны думать об этих проблемах более широко и глобально, представлять свою роль в их решении.

[…] иногда, если повезёт, мы с женой выбираемся в ресторан. У нас трое детей, всем меньше семи лет. Представляете, какой это спокойный, тихий ужин.

Мы просто сидим, и я хочу лишь есть и отдыхать, а у моих детей совершенно другое представление о том, что мы будем делать за ужином. Итак, моя первая идея – стратегия «мешка с песком», верно? Я лезу в карман за телефоном, включаю им Frozen или ещё какую-нибудь популярную игру. А затем я беру паузу. […]

Мы утратили нашу конечную цель, поэтому продолжаем крутиться как белки в колесе

Вы должны подумать: «Да, я могу это сделать». Но чему это их научит? Что если я принесу им чистой бумаги или вовлеку их в разговор? Это трудно. Непросто, ведь я пропускаю это через себя. Это сложнее, чем одна из тех глобальных проблем, над которой я работаю – развлечение своих детей за ужином. Но здесь и сейчас между нами возникает связь, которая также определяет – и в этом суть морали этого мышления – то, как они будут вести себя со своими детьми, и с внуками, и с правнуками.

Второе: мышление о разном будущем

Когда мы думаем о будущем, на 10, 15 лет вперёд, давайте представим, каким оно будет. Вам необязательно рассказывать мне, просто подумайте о нём. И вы, возможно, увидите доминирующую культурную призму, которая сейчас преобладает в наших мыслях о будущем: технологии. Когда мы думаем о каких-то проблемах, мы всегда их пропускаем сквозь призму технологий. Такой техноцентрический, техноутопический подход, и в этом нет ничего плохого, но это то, над чем мы должны глубоко задуматься, если хотим продвинуться в решении этих важных задач, потому что так было не всегда. Древние люди по-другому представляли будущее. У церкви, конечно же, было своё мнение по поводу возможного будущего, и вы могли на самом деле купить себе это самое будущее. Не так ли? К счастью для человечества, произошла научная революция. С этого момента у нас появились технологии, но что произошло в итоге... Кстати, я не критикую. Мне нравятся технологии. Дома все со мной разговаривают, от детей до динамиков и вообще всего.

Но мы отказались от будущего, которое пророчили первосвященники Рима, в пользу «священников» Силиконовой долины. И когда мы размышляем о том, что будем делать с климатом, или с бедностью, или бездомными людьми, мы сразу думаем об этом сквозь призму технологий. […] Я хочу сказать, что мы должны переосмыслить наш однобокий подход к будущему, которое мы рассматриваем только сквозь доминирующую призму. Потому что наши проблемы настолько велики и масштабны, что мы должны быть открыты всему.

Именно поэтому я делаю всё возможное, чтобы не только говорить о будущем. Я говорю о разных вариантах будущего. И разговор продолжается. Когда вы сидите и думаете, как же нам перейти к этому важному вопросу – это может быть дома, на работе, на мировой арене – думайте не только о технологиях для решения этой проблемы, потому что сейчас технологическая эволюция нас беспокоит больше, чем моральная. И пока мы это не исправим, мы не сможем избавиться от краткосрочности и прийти к такому будущему, в котором хотим оказаться.

И третье: целевое, телос-мышление.

Телос — термин древнегреческой философии, который означает конечную цель. Задаётся всего один вопрос: для чего? Когда вы последний раз спрашивали себя: «Для чего?» И когда вы спрашивали себя, как далеко вы загадывали? Потому что далеко не значит достаточно далеко. Три-пять лет ничего не решат. Важны 30, 40, 50, 100 лет.

В эпосе Гомера «Одиссея» у Одиссея был ответ на этот вопрос. Это была Итака. Он чётко видел то, к чему стремился – вернуться к Пенелопе. И я могу сказать вам, основываясь на своей работе, да и вы сами интуитивно догадываетесь: мы потеряли свою Итаку. Мы утратили нашу конечную цель, поэтому продолжаем крутиться как белки в колесе. Да, мы пытаемся решить эти проблемы, но что происходит после этого? И пока вы не определите, что же должно произойти после, мы с вами никуда не продвинемся. В бизнесе – хотя речь не только о нём – устойчивые компании, которые вырываются из краткосрочности, – это семейные предприятия, что не удивительно. Они существуют поколениями. У них есть цель. Они думают о вариантах будущего. […]

Важно, чтобы мы помнили, что не нужно представлять будущее, как существительное. Это глагол. Оно требует действия. Оно требует, чтобы мы дали толчок. Оно не проходит мимо нас незамеченным. Мы должны иметь над ним полный контроль. Но в обществе краткосрочности мы в итоге ощущаем, что не можем этого сделать. Мы чувствуем себя в ловушке. Но мы можем выбраться из неё.

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