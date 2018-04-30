Как спланировать поездку в Марокко. Инструкция путешественника

Марокко — нетипичная арабская страна

В Касабланке отдыхают в ночных клубах, в приюте у подножия горы Тубкаль рассказывают легенды, а в укрепленном городе снимают очередной эпизод “Игры престолов”. Расскажу, как спланировать поездку в Марокко, и чем может удивить арабская страна с французской изысканностью.

Предварительная подготовка

1.Определить даты

Марокко — страна разнообразная как в культурном, так и в природном плане. Условно ее можно поделить на пять категорий: пляжи, пустыня, горы, поля и каньоны. Каждая территория отличается по уровню влажности воздуха и температуры. Лучше всего подходят для поездок в Марокко апрель-май и сентябрь-октябрь. Летняя невыносимая жара спадает к концу сентября, но погода еще теплая. Это позволяет наслаждаться пляжным отдыхом, без проблем идти в горы и выезжать на прогулку в Сахару.

2.Получить визу

Украинцам получить визу довольно просто — в Киеве недалеко от станции метро Олимпийская расположено посольство Марокко. Нужно подготовить все необходимые документы, оплатить сбор в размере €15, и через две недели “пропуск” будет готов. При желании процедуру можно пройти и удаленно — визовый режим довольно гибкий, а отказы — редкость.

3.Рассчитать бюджет

Международный перелет эконом-класса из Киева в Марракеш и обратно обойдется в €300, если купить билет минимум за 4 месяца. В Марокко дороже, чем в Украине, но не критично:

обед из трех блюд (салат, суп, горячее) в ресторане среднего уровня — €11;

кружка пива в барах — €3;

минеральная вода (1,5 л) — €1;

капучино — €2;

цена за посадку в такси (базовый тариф) — €1.

Экскурсии и развлечения:

восхождение на Тубкаль с ночевкой в горном приюте — от €120;

катание на верблюдах по Сахаре — €25;

сэндбординг — €30;

катание на квадроциклах — от €50;

обзорные экскурсии по городу — от €25;

вход в некоторые мечети — от €12.

Рассчитывайте, что за любую услугу, оказанную марокканцем, вам придется дать на чай. В противном случае это будет считаться оскорблением. То же самое, если вы не захотите торговаться. Главное правило Марокко — торговаться при любой возможности.

Цены здесь вообще условное понятие — вам никогда не назовут настоящую стоимость, так как ее просто нет.

4.Найти жилье

В Марокко действует европейская классификация отелей. Если гостиница находится в приморском городе, количество “звезд” очень влияет на близость к береговой линии.

Цены:

2-3* — €25-60 за ночь;

4-5* — €65-200 за ночь.

Восхождение на Тубкаль обычно занимает два дня, поэтому туристы остаются на ночь в местных приютах прямо посреди гор. Но здесь есть свои нюансы. Треккинг без гида — отчаянная и почти невыполнимая миссия. Во-первых, в дом могут не принять, если вы путешествуете самостоятельно. Обычно семьи в приютах знают сопровождающих и чужим не доверяют. Во-вторых, это сложно логистически: самому добираться дорого, и не каждый согласится везти одного человека так далеко.

5.Уточнить транспортные нюансы

В самом Марокко наиболее популярный вид транспорта — автобусы. Из-за такой востребованности купить билет бывает сложно, а приобрести его можно на автовокзале или у водителя. Транспорт современный, оснащен кондиционерами. Во время междугородних и пригородных поездок используют “большие такси” — аналоги наших маршруток на 6 человек.

Цены:

автобус — €2,6-26 в зависимости от расстояния;

“большие такси” — €1,7-4,40.

На месте: что обязательно нужно увидеть в Марокко

Посетить “небесный город” Шефшауэн. Здесь каждый дом окрашен в цвета от молочно-голубого до индиго. Столетиями местные жители окрашивают здания минимум три раза в год. На маленьких улочках торгуют коврами, посудой, украшениями и прочими восточными ценностями. В такой атмосфере кажется, что попал в сказку об Аладдине. Также, гуляя по городу, можно встретить сотни котов разных размеров и окрасов.

Побывать в ксаре Айт-Бен-Хадду. Укрепленный город, мекка для фанатов Игры престолов, Принца Персии, Александра и других фильмов. Съемки главных сцен проходили именно здесь. В соседнем Уарзазате расположена киностудия “Атлас”, которую можно узнать в кино Мумия, а также Астерикс и Обеликс.

Прогуляться по медине Феса. “Западная мекка” — завораживающий город . Кварталы буквально дышат спокойствием и мудростью. В старой медине можно понаблюдать за кожевниками — они хранят традиции и используют древние способы окрашивания и обработки кожи.

Попасть в мечеть Хасана II. Храм c самым высоким минаретом в мире в буквальном смысле стоит на воде. Он омывается Атлантическим океаном, а внутри есть зона с прозрачным полом, где волны бьются о стекло прямо под ногами.

Познакомиться с маготами в лесу Азру. В тихой местности на высоте около 1250 метров расположена берберская деревня. Белые дома с зелеными черепичными крышами окружает густой лес с огромными кедрами. Местная флора впечатляет, а фауна умиляет. Берберы разводят маготов — пушистых мягких обезьянок.

Как развлечься в Марокко

Покорить самую высокую гору Атласа. Даже если вы бывалый альпинист, Тубкаль не сравнится ни с чем — переходы между скалистым рельефом и долинами с густыми деревьями завораживают. Восхождение на Тубкаль и ночевка в горном приюте — это необычный опыт. Отправиться в такой треккинг может и новичок — есть несложные маршруты.

Спуститься с дюны на доске. Сэндбординг — альтернативная версия сноубординга, когда под ногами нет снега, зато много песка.

Посетить ущелье Дадес. По своей красоте долина тысячи касб легко может составить конкуренцию знаменитому Гранд-Каньону. Между скалистыми утесами протекает горная река, вдоль которой часто устраивают заезды велосипедисты.

Понырять на берегу Танжера. Пляж Танжера омывается Гибралтарским проливом. Здесь чистый песок и прозрачная вода — все вместе идеально подходит для снорклинга и отдыха на побережье.

Провести ночь в Сахаре под звездным куполом. Это возможность ощутить себя настоящим бедуином и проникнуться романтикой кочевой жизни. Вечером можно прокатиться на верблюдах — неспешно идти в караване по барханам навстречу догорающему закату.

Национальная кухня: что попробовать

Таджин — неострое блюдо из овощей и мяса, которое готовят на огне в глиняной посуде. Среди напитков популярен мятный чай. Предварительно уточните, сколько сахара вам положить, иначе вместо напитка принесут настоящее мятное варенье.

Почетное место занимают, конечно, сладости: от медовой пахлавы до конфет с кокосовой стружкой. Здешние апельсины отличаются от тех, что продают от нас, — они очень ароматные и сладкие. Еще стоит обратить внимание на морепродукты, специи, орехи и сухофрукты.

Сувениры: что нужно привезти

Из Мекнеса стоит везти керамику, а из Феса — самые мягкие и качественные кожаные изделия. При покупке шарфа будьте готовы, что во время стирки он полиняет — вещи окрашивают натуральными красками. Также часто привозят ковры из бараньей шерсти.

Советы и лайфхаки

1.Самое первое и главное — торгуйтесь всегда и везде. Цены на товар не существует, а ту, которую вам назовут, делите на два и еще торгуйтесь.

2.Оставляйте чаевые. Минимум 10% от общей суммы заказа и каждому гиду, торговцу за оказанные услуги. В противном случае вы рискуете услышать оскорбления на французском, испанском и 12 диалектах арабского.

3.В больших городах население менее религиозное, поэтому местные жители не молятся пять раз в день. Однако не впадайте в состояние паники, если во время экскурсии с арабским гидом тот внезапно припадет к земле и начнет возводить руки к небу.

4.Берите теплую одежду — брюки, носки, джемперы. Ночью, особенно в горной и пустынной местности, падает температура.

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