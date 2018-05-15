Как создать нечто по-настоящему значимое: 22 правила. Блог Райана Холидея

Очень немногие садятся за создание произведения искусства или любой другой работы в надежде, что она исчезнет

Будь вы предприниматель, писатель, дизайнер, журналист, продюсер, режиссер, блогер, актер или еще кто, смысл всегда в том, чтобы создать нечто значимое, что просуществует долго. Чтобы создать нечто вечное, достичь того, что переводчик произведений Александра Солженицына назвал однажды “неизменной новизной”.

Впрочем, очень часто это не получается. Не будет преувеличением сказать, что жизнь большинства творческих работ причудлива и коротка.

Должно ли так быть? Или существуют правила, следуя которым мы повысим шансы на продолжительную жизнь своих творений? Думаю, есть. Приведу несколько таких правил.

1.Все начинается с желания создать классику. Именно так сказал однажды мой ментор Роберт Грин. Это не происходит случайно. Для начала необходимо четкое намерение.

2.Помните, что идея – ничто. Начинающий креативщик спросил однажды режиссера Кейси Нейстата, может ли рассказать ему о своей идее. Ответ Кейси был коротким и предельно честным: “Я не хочу слышать о твоей идее. Идея – это самая простая часть”. Разница между отличной работой и идеей отличной работы – это весь тот пот, время, усилия и агония, которые необходимы, чтобы превратить идею в реальность.

3.Не говорите о работе – делайте ее. Как говорит поэт и дизайнер Остин Клеон: “Множество людей хотят быть существительным, не делая глагола”. Чтобы сделать что-то великое, нужна потребность. Нечто вроде “я хочу это сделать, я должен, я не могу не”.

4.Выдержите марафон. Посмотрите на строительство Храма Святого Семейства в Барселоне, которое началось в 1882 году и завершится к 2026-му – к столетней годовщине смерти архитектора. Прошли месяцы, годы и десятилетия. Мэтью Вайнер несколько лет писал сериал Безумцы в свободное время. Но недостаточно было лишь написать сценарий, ведь никто не хотел снимать сериал. Так что он буквально носил сценарий с собой годами, наблюдая, как его критикуют и отвергают снова и снова. Создание классики – это марафон, а не спринт.

5.Это нельзя подогнать. Однажды мудрый друг Стефана Цвейга объяснил ему: “Литература – прекрасная профессия, ведь спешка не является ее частью. Нет никакой разницы, будет ли по-настоящему хорошая книга окончена годом позже или годом раньше”. Искусство нельзя подгонять. Ему нужно позволить идти своим путем. Ему нужно дать пространство и нельзя сверять со списком дел.

6.Приодолейте “глубину”. В каждой творческой работе неизбежны кризисы. Все мы проходим через то, что писатель Сет Голдин назвал “глубиной”. Экзистенциальный кризис, во время которого мы будем вынуждены задать себе вопрос: стоит ли работа чего-то в принципе? Из этой долины отчаяния нас не должно выводить желание разбогатеть или стать знаменитым. Причина должна быть более значимой или глубокой.

7.Дорога не будет веселой. Илон Маск сравнивал запуск компании с “поеданием стекла и взглядом в бездну смерти”. Не стыдно уйти, если вы преследуете лишь одну цель – повеселиться. Zappos и Amazon предлагают сотрудникам плату за уход с работы по окончании 90-дневного испытательного срока. Почему? Потому что такая жизнь подходит не каждому, и лучше понять это раньше, чем позже.

8.Ищите вдохновение у лучших. Продюсер звукозаписи Рик Рубин, работавший со всеми от Адель до Jay-Z, побуждает артистов не думать о том, что звучит сейчас в эфирах. Он говорит: “Если вы слушаете лучшую музыку из той, что когда-либо создавалась, то это будет гораздо лучше для поиск вашего собственного голоса в дне сегодняшнем, чем прослушивание радио и размышления вроде: “Хочу конкурировать вот с этим”. Лучше сделать шаг назад и посмотреть на общую картину, чем на то, что происходит прямо сейчас”. Он также советует не ограничивать свои источники вдохновения лишь одним видом искусства – возможно, лучше искать вдохновение в лучших музеях мира, а не в чартах Billboard.

9.Станьте невероятным ремесленником. Молодые авторы любят указывать на Джека Керуака, который, предположительно, написал В дороге за три недели и под воздействием наркотиков. Однако они не учитывают те шесть лет, которые они провел за редактированием текста прежде, чем посчитал его готовым. Как сказал один исследователь к 50-летию выхода книги: “Керуак культивировал этот миф спонтанного писательства, будто он никогда не менял написанное. Однако это неправда. В действительности он был потрясающим ремесленником и посвящал себя писательскому процессу”.

10.Терпение. Терпение. Терпение. Старинная идея “если нечто стоит того, чтобы быть сделанным, то это стоит того, чтобы быть сделанным хорошо” действительно фундаментальна. Конечно, это несколько усложняет процесс, но это важно, если мы хотим, чтобы наше творение жило. Как сказал сооснователь Google Ларри Пейдж: “Даже если вы провалитесь со своей амбицией, очень трудно будет потерпеть абсолютную неудачу. Люди этого не понимают”.

11.Протестируйте свою работу. Автор песен Макс Мартин, который писал для всех от Селин Дион до Адель, включает свои почти готовые песни на стереосистеме в машине, движущейся в Лос-Анджелес по Тихоокеанской трассе. Как она звучит? Что добавляет к опыту? Эти вопросы он задает себе, проезжая по живописным местам. Почему? Потому что он понимает, что его музыка создается именно для этого: делать дни людей ярче, сделать повседневную жизнь интересней. У каждой работы есть цель, и она достигает ее или нет. Не запускайте то, что не было протестировано.

12.Идите туда, куда никто прежде не ходил. Трудно выделиться в пространстве, наполненном великанами. Прислушайтесь к тому, что говорит нам автор стратегии голубого океана: ищите чистые воды. Или помните высказывание Питера Тиля: “Конкуренция – для неудачников”. Долго живет лишь то, что было свежим и уникальным.

13.Будьте одержимы деталями. Если вы заглянете внутрь техники Apple, то обнаружите, что и там все красиво. Люди, которые ее создают, воспринимают весь продукт как произведение искусства.

14.Найдите своего “редактора”. Что важное делает писатель, когда заканчивает рукопись? Отдает ее редактору. Никто не создает безупречное произведение с первого раза. И никому не удается создать улучшенную вторую версию произведения без вмешательства другого человека. Никому.

15.Важна каждая часть процесса. Помните это выражение – не судите о книге по обложке? Это абсолютная бессмыслица. Конечно, о книге можно судить по обложке – именно поэтому у книг эти обложки и есть. Они создаются для того, чтобы привлечь внимание к этой книге и отвлечь от всех других произведений на той же полке. Когда Стив Джобс запустил NeXT – первую компанию после того, как его уволили из Apple, – он потратил $ 100 тыс. на логотип от одного из лучших дизайнеров в мире. Важна абсолютно каждая деталь работы.

Никто не создает безупречное произведение с первого раза

16.Знайте свое “почему”. Илон Маск знает, что его миссия – привезти человека на Марс. И он верит, что от этого зависит будущее человечества. У вас есть такая же четкость видения? Если честно, каждый из нас был бы рад иметь хоть 1% такой уверенности. Ваше “почему” не должно быть публичным, но если вы не можете сформулировать цель себе самому, как вы узнаете, что ее достигли? Как вы поймете, какие решения принимать, если вашей цели что-то угрожает?

17.Смотрите вдаль. Основатель Amazon Джефф Безос напоминает своим сотрудникам: “Фокусируйтесь на том, что не меняется”. Не полагайтесь в своей работе на хлипкий фундамент, основывайтесь на чем-то, что не меняется.

18.Будьте уникальны и будьте собой. Очень важно при создании вечных вещей убедиться в том, что вы преследуете лучшую из своих идей и что такая идея могла появиться только у вас. Не пытайтесь быть похожим на других. Постарайтесь быть похожим на себя. Помните, что говорил Сенека: нужна “уверенность в себе и вера в то, что вы на верном пути и не свернули с него, уйдя на тропинки безнадежно потерянных людей, хотя некоторые из них блуждают неподалеку от истинного пути”. Игнорируйте конкуренцию. Сосредотачивайтесь на своем пути.

19.Делайте больше, чем одну вещь. Вуди Аллен говорил: “Если вы снимаете много фильмов, то рано или поздно получиться очень хороший”. Вы повышаете свои шансы, совершая каждый следующий шаг.

20.Для кого это? Лучший способ держать в уме свою идеальную аудиторию – определить кого-то, кто ее олицетворяет. Стивенг Кинг верит, что “у каждого романиста есть один идеальный читатель”, поэтому на каждом этапе работы он задает вопрос: что об этом подумала бы моя жена Табита? Спросите себя: кто купит первую тысячу экземпляров вашей работы? Кто придет в первый день?

21.Создайте платформу. В идеале для запуска вам нужна аудитория. Согласно теории Кевина Келли: “Создатель – художник, музыкант, фотограф, дизайнер, режиссер или любой другой автор – должен иметь базу из тысячи преданных фанов, чтобы существовать”. Платформа – это комбинация инструментов, отношений, доступа и аудитории, на которую вы будете полагаться в распространении своей работы. Так что начинайте строить свою платформу уже сейчас – по крайней мере, создайте список email-рассылки.

22.Пускай вам повезет. Было бы нечестно говорить о вечных творениях и притвориться, будто везение тут ни при чем. Удача крайне важна. Неважно, что мы слышали от родителей, дело не всегда в одном лишь тяжелом труде. Как говорит Нассим Талеб: “Тяжелый труд сделает вас профессором или позволит купить BMW. Но для того, чтобы получить Букер, Нобеля или личный самолет, понадобятся и труд, и удача”.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Райана Холидея. Републикация полной версии текста запрещена

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