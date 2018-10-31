Как создать домашнюю атмосферу в съёмной квартире? Пять бюджетных шагов

Даже в арендованной квартире хочется чувствовать себя как дома. Улучшить своё пространство – не так дорого и сложно, как кажется

Большинство миллениалов мечтают о собственном жилье. Но пока это только мечта, многие живут в съёмных квартирах или в общежитиях. И хотя этот срок не очень-то и большой, отсутствие домашней атмосферы может стать причиной стрессов.

К счастью, есть немало прекрасных вещей, преображающих обычную комнату в настоящий дом – и они не требуют существенных вложений. Первое, что следует сделать – определиться с цветовой гаммой и стараться её придерживаться. Лучше всего выбрать три цвета.

Первый цвет будет работать как основной, занимая около 60% всего пространства. Второй станет дополняющим – лишь 30%. Третий – это акцент, не более 10%.

Когда вы определились с цветовыми решениями, нужно обдумать все остальные предметы в комнате и то, как они будут сочетаться друг с другом. Используя цветовые пропорции, решать, сколько места займут те или иные элементы.

Шаг 1. Рисуйте (если можно)

Стены занимают пропорционально больше всего места в комнате и выполняют функцию фона для всего остального. Их вид влияет на многое. Спросите у арендодателя, можно ли покрасить стены, предложив вернуть первоначальный цвет, когда будете съезжать.

Подумайте о своей комнате, как о любимой картине – только такой, куда бы хотелось попасть

Цвета помогают передать нужное настроение, так что выбирайте краску внимательно. Хотите оживить комнату? Тогда используйте яркие оттенки, такие как жёлтый, розовый или голубой. Предпочитаете успокаивающую атмосферу в доме? Остановитесь на более приглушённых тонах.

Необязательно тратить деньги на новую краску, возможно, у родителей осталась пара старых банок. Смешайте их, чтобы получить уникальный оттенок. Можно покрасить всего одну акцентную стену, если краски не хватает на всю комнату.

Если вы всё же собираетесь покупать краску, выбирайте марку, которую производит строительный магазин, получится существенно дешевле, чем предлагают остальные бренды в их продаже. Но перед этим изучите цветовую палитру – это бесплатно и поможет понять, как сочетаются разные цвета.

Шаг 2. Поменяйте постельное бельё

Постельное бельё и покрывала занимают довольно большую часть пространства, так что их дизайн и цвет могут сильно обновить комнату. Если вы не покрасили стены, то именно они должны быть доминирующего цвета. Даже если бюджет не позволяет купить новое постельное бельё, можно обновить старое или сделать своё.

Покрасьте покрывало в дополняющий цвет, используя фабричные красители.

Покрасьте покрывало или постельное бельё с помощью разных восточных техник связывания – сибори.

Используйте специальные карандаши для ткани, чтобы нанести собственный рисунок.

Шаг 3. Добавьте немного элементов

Разбросайте на кровати подушки дополняющего и акцентного цветов. Их можно приобрести в магазинах или на барахолках, а потом оформить по-своему. Также вы можете использовать разные техники окрашивания, фабричные красители, карандаши, помпоны или кисточки.

Шаг 4. Повесьте картины

Если уже есть рисунки на стенах, можно найти недорогие рамки для них и тоже разрисовать их доступными красками. А вместо того, чтобы листать фотографии семьи и друзей в соцсетях (что иногда заставляет чувствовать себя более одиноким), можно развесить распечатанные фото, например, на гирлянде с лампочками.

Если же нет ничего подобного, но вы хотите украсить стену чем-то ярким, используйте бесплатные образцы цветовой палитры, которые можно найти в магазинах – прикрепите их на большой холст. Только уделите внимание сочетаниям оттенков: есть желание сделать цветовые блоки или воссоздать эффект радуги?

Шаг 5. Подкорректируйте освещение

Свет очень важен для наших ощущений и атмосферы в комнате. Вы можете сделать визуальное пространство теплее, если комнату поделить на верхнее и боковое освещение. Например, настольные лампы можно включать вечером вместо основного света. Так углы в комнате станут мягче и уютнее, появится ощущение спокойствия – этого нельзя добиться исключительно верхним светом.

Шаг 6. Стилизуйте книги и растения

Это последние штрихи. Можно расставить свои книги в красивой радужной последовательности – это выглядит безумно стильно и ярко. Растения добавляют немного природности, а зелень листвы выглядит очень изыскано. Они также поглощают углекислый газ и вырабатывают кислород, а также способны несколько уменьшать вред загрязнений с улицы. А ещё существуют данные, что растения помогают бороться со стрессом, тогда как цветы улучшают настроение.

Вдохновляйтесь, чтобы сделать своё пространство живым и спокойным, куда можно сбежать под конец сложного дня. Подумайте о своей комнате, как о любимой картине – только такой, куда бы хотелось попасть.

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