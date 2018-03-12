Как сон влияет на качество секса. Объясняет американский ученый

У гигиены сна и сексуальной жизни не зря много общего, оба процесса связаны даже на химическом уровне

Один из трех взрослых американцев спит недостаточно. Сексуальные проблемы также не редкость, ведь 45% американских женщин и 31% мужчин обеспокоены своей сексуальной жизнью. Может показаться, что эти проблемы не связаны, но это не так.

Как секс и сон зависят друг от друга? Я начну с очевидного: как правило, мы спим и занимаемся сексом в одном и том же месте – в спальне. Менее очевидно, но важно то, что у нехватки сна и нехватки секса есть общие основания, включая стресс. Особенно важно, что нехватка сна может привести к сексуальным проблемам, а нехватка секса – к проблемам со сном. Соответственно, хороший ночной сон вызывает большую заинтересованность в сексе, а оргазм способствуем лучшему сну.

Я работаю в сфере сексуального образования и занимаюсь исследованиями, опубликовала несколько исследований. И свою первую книгу написала непосредственно для того, чтобы помочь бесчисленным женщинам, которые говорят, что слишком измучены, чтобы интересоваться сексом.

Воздействие сна на секс среди женщин

Причина, по которой я написала свою книгу для слишком уставших для секса женщин, заключается в том, что проблемы со сном и низкое сексуальное желание влияют на них сильнее, чем на мужчин. А взаимосвязь между двумя факторами неоспорима. Согласно исследованиям, женщины с большей вероятностью, чем мужчины, страдают от проблем со сном, а самая частая жалоба, с которой женщины обращают к специалистам по сексу, – низкое желание. Поразительно, но именно усталость женщины часто называют причиной потери влечения.

Хороший сон может повысить либидо. Недавнее исследование обнаружило, что чем больше женщина спала, тем выше ее интерес к сексу на следующий день. Всего один дополнительный час сна на 14% повышал вероятность секса на следующий день. Также исследование показало более высокий уровень возбуждения.

Это исследование проводили на студентках колледжа, однако у женщин на других жизненных этапах такая взаимосвязь сна и секса даже более очевидна. Менопауза предполагает сложные психологические и биологические изменения, с которыми связаны как проблемы в сексе, так и нарушения сна. Важно, что недавнее исследование выяснило, что среди женщин в период менопаузы проблемы сна были напрямую связаны с проблемами в сексе. По сути, проблемы со сном были единственным симптомом менопаузы, для которого была доказана прямая связь с сексуальными трудностями.

Такая связь между этими проблемами также является превалирующей для матерей. Мамы новорожденных с наименьшей вероятностью будут высыпаться, ведь должны присматривать ночью за детьми. Тем не менее, продолжительные проблемы со сном и сексом среди молодых матерей часто вызваны тем, что у них слишком много обязанностей, а, значит, они подвержены высокому стрессу. Работающие мамы школьников чаще всего жалуются на бессонницу. Впрочем, мамы, работающие неполный день, как и те, кто работают дома, также говорят о проблемах со сном.

И хотя папы тоже переживают стресс, исследования доказывают: бессонные ночи и стресс сильнее сказываются на сексуальном желании именно женщин, а не мужчин. Частично это связано с гормонами. Недостаточный сон и стресс приводят к выработке кортизола, а тот приводит к росту уровня тестостерона. Тестостерон играет ключевую роль в сексуальной жизни как женщин, так и мужчин. У мужчин тестостерона значительно больше, чем у женщин. Если сравнить его с баком топлива, то вызванный стрессом кортизол и нехватка сна опустошают этот бак у женщин, а мужской бак наполняют лишь наполовину.

Влияние сна на сексуальность мужчин

Хотя нехватка сна и стресс, кажется, больше влияют на женскую сексуальность, чем на мужскую, последние тоже страдают от подобных проблем. Одно исследование выявило, что у молодых здоровых мужчин нехватка сна приводила к снижению уровня тестостерона, ответственного за сексуальное влечение гормона. Другое исследование обнаружило, что апноэ способствовало эректильной дисфункции и в целом снижало сексуальность.

Влияние секса на сон

Если сон (и стресс) влияют на секс, то и обратное воздействие также справедливо. То есть секс влияет на сон (и уровень стресса). По словам эксперта по сексу Йена Кернера, недостаток секса приводит к бессонницам и раздражительности. Так же есть свидетельства того, что после оргазма уровень гормона стресса кортизола снижается. Так, есть данные о том, что окситоцин, “гормон любви”, который выделяется после оргазма, не только повышает чувство связи с партнером, но также способствует лучшему качеству сна.

После оргазма уровень гормона стресса кортизола снижается

К тому же, как говорят эксперты, секс по-разному влияет на сон представителей разных полов. У женщин оргазм способствует выработке эстрогена, что приводит к более глубокому сну. У мужчин гормон пролактин, вырабатываемый после оргазма, приводит к сонливости.

Внедрение науки в жизнь

Теперь скрытые взаимосвязи между проблемами со сном и бессонницей более очевидны. Эксперты предполагают, что гигиена сна помогает разрешить некоторые сексуальные проблемы, а секс способен помочь тем, кто испытывает проблемы со сном.

Неудивительно, что советы по гигиене сна и секса похожи. К примеру, эксперты советуют придерживаться графика как в вопросах секса, так и в отношении сна. Они также советуют сократить использование смартфонов перед сном и во время общения с партнером. Главное в этом всем, чтобы спальня использовалась исключительно для наслаждения сном и сексом.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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