Как сохранять спокойствие во время кризиса. Блог Тревиса Бредберри

Большинство из нас переживали этот отвратительный момент осознания того, что совершили ошибку

Возможно, это была опечатка, которая испортила финансовый прогноз, или вы забыли забронировать помещение для важной встречи, назначенной на завтра. Нюансы бывают разные, но, так или иначе, все мы чувствовали нарастающую волну страха и паники.

Новое исследование Гарвардской школы бизнеса неправильно понимает спокойствие. Те, кто открыто встречает вызов, брошенный кризисом, справляются намного лучше, чем те, кто заставляют себя сохранять покой.

Автор исследования Элисон Вуд Брукс пишет: “Интуитивно люди предполагают, что лучший способ справиться с тревогой – успокоиться. Но это может быть очень сложно и неэффективно. Когда люди чувствуют беспокойство и стараются успокоиться, то думают обо всем том, что может пойти не так. Если же они возбуждены, то думают о положительных вариантах развития событий”.

Владеть собой, быть сосредоточенным и эффективным, пребывая под давлением – вопрос вашего настроя и склада ума. Те, кто успешно справляются с кризисом, способны направлять эмоции для создания такого поведения, которого они хотят.

Иным словами, они превращают тревогу в энергию и азарт.

Этого не произойдет, если вы не задействуете логику. Да, сделать большую ошибку стыдно. На вас может накричать начальник, ошибка может сказаться на следующей служебной аттестации, но, скорее всего, она не приведет к увольнению, потере дома, машины или к любому другому катастрофическому исходу, придумывая который вы подпитываете тревогу и мешаете себе сфокусироваться.

Если вам трудно взглянуть на ситуацию отстраненно, просто задайте себе простые вопросы. Каков худший исход ситуации? Будет ли это иметь значение через пять лет? Ответы должны остановить поток катастрофических мыслей. Вы, вероятно, поймете, что больше всего паникуете из-за ожидаемой реакции окружающих. Как только справитесь с этим, сможете обрести уверенность.

Чтобы взглянуть на ситуацию со стороны, вспомните ситуации, которые были хуже той, в которой вы теперь оказались. Более чем вероятно, что сотрудники вашей компании, совершавшие более грубые ошибки, по-прежнему на своих позициях и отлично себя чувствуют. Напоминайте себе: “Я – это не только эта ситуация. Меня не определяет одна лишь ошибка”.

Затем вам следует осознать, что люди намного менее сосредоточены на вас, чем вам кажется. Легко считать себя центром водоворота. Вам стыдно, вы переживаете за свою работу. Чем больше вы чувствуете, будто вас осуждают, тем сильней ваша тревога. Но ваш начальник, а также все остальные, потратят на беспокойство о вас гораздо меньше времени, чем на попытки исправить сложную ситуацию. И это именно то, на чем следует сосредоточиться вам. Вы должны понять, что ни у кого не будет времени думать о вас, пока не рассеется дым. А к тому времени вы уже станете частью решения проблемы.

Теперь вам нужно сделать акцент на логику. Ничто так не помогает направить мысли в нужно русло, как логическое мышление. Как только вы предвосхитили панику, нужно задать себе важные фактические вопросы. Что именно произошло? Как? Кто должен быть вовлечен? Если уже слишком поздно, чтобы предотвратить последствия, что можно сделать, чтобы смягчить ущерб? Не позволяйте себе сходить с ума, утопая в нелепых самообвинениях.

Даже самые успешные люди совершают серьезные ошибки

Действуйте. Как только вы вычленили факты, пора взять ситуацию под контроль. Откладывая работу по наведению порядка, вы укрепляете страх. Направив энергию на исправление ситуации, вы почувствуете в себе больше сил и отвлечетесь от тревоги. Помните, что, с готовностью приняв вызов, вы существенно улучшите свою эффективность.

Чтобы все наверстать, не будьте к себе слишком суровы. Никто не идеален. Даже самые успешные люди совершают серьезные ошибки. Первая компания Генри Форда развалилась спустя 18 месяцев, на ранних этапах журналистской работы Опру Уинфри считали “непригодной для телевидения”, а Уолта Диснея уволили из Kansas City Star за недостаточную креативность. Самобичевание может показаться заманчивым вариантом, но оно не поможет ни успокоиться, ни добиться каких-либо результатов. Лучше сосредоточиться на будущем и на том, что вам под силу изменить.

Подытожим.

Способность управлять эмоциями и сохранять спокойствие под давлением оказывает непосредственное влияние на вашу эффективность. В ходе исследования, в котором приняли участие более 1 млн человек, выяснилось, что 90% наиболее эффективных людей очень хорошо справляются с эмоциями в стрессовых ситуациях.

Никто не любит совершать ошибки. Однако не имеет значения, насколько серьезной была ваша ошибка, – паника не поможет. Поддавшись катастрофическому мышлению, вы подорвете свою способность принимать правильные решения и эффективно двигаться дальше. Разработает план, будьте ответственны и займитесь тем, чтобы исправить ситуацию и двигаться дальше.

