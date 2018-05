Как сохранять положительный настрой: три действенных способа. Блог Тревиса Бредберри

Наш мозг запрограммирован на поиск опасностей

Многие из нас наверняка получали совет “будь оптимистом”. Чем сложней ситуация, тем менее реалистичной кажется эта мудрость в духе “стакан наполовину полон”. Трудно найти в себе силы сосредоточиться на позитиве, когда такое мышление напоминает скорее желание выдавать желаемое за действительное.

Реальным препятствием для положительного настроя является тот факт, что наш мозг запрограммирован на поиск угроз. Этот механизм выживания сослужил человечеству хорошую службу, когда мы были охотниками и собирателями, проживая каждый день с очень реальной опасностью быть убитыми чем-то или кем-то из ближайшего окружения.

Но это было миллионы лет назад. Сегодня такой механизм порождает пессимизм и негатив, ведь разум склонен искать до тех пор, пока не обнаружит угрозу. Эти “угрозы” увеличивают воспринимаемую вероятность того, будто что-то идет или может пойти не так. Когда угроза реальна и скрывается в кустах у тропы, этот механизм помогает. Когда угроза вымышленная, а вы проводите два месяца с мыслями, будто проект, над которым работаете, провалится, этот механизм оставляет вас наедине с сумасшедшим взглядом на реальность, который вредит жизни.

Сохранять позитивный настрой – ежедневная задача, требующая внимания. Если хотите преодолеть склонность мозга искать угрозы, нужно целенаправленно на ней фокусироваться.

Положительный настрой и здоровье

Пессимизм – это проблема, ведь он вредит здоровью. Многочисленные исследования показали, что оптимисты физически и психологически более здоровы, чем пессимисты.

Мартин Селигман из Университета Пенсильвании тщательно исследовал тему. Вместе с другими учеными он наблюдал за людьми в возрасте от 25 до 65 лет, чтобы выяснить, как уровень их оптимизма или пессимизма влиял на организм. Выяснилось, что здоровье пессимистов с возрастом ухудшалось гораздо стремительней.

Выводы Селигмана подобны тем, чтобы были сделаны исследователями из Клиники Майо. Те заметили, что у оптимистов меньше сердечно-сосудистых заболеваний, и живут они дольше. И хотя механизм, из-за которого здоровье пессимистов так страдает, пока не определен, ученые из Йеля и Университета Колорадо обнаружили, что пессимизм также связан с ослабленной иммунной реакцией на опухоли и инфекции.

Сотрудники Университета Кентуки зашли настолько далеко, что даже вводили оптимистам и пессимистам вирус, чтобы проследить за иммунной реакцией. Оказалось, что иммунитет оптимистов работал эффективней.

Положительный настрой и показатели в работе

Позитивное отношение хорошо сказывается не только на здоровье. Мартин Селигман изучал также связь между положительным настроем и продуктивностью. В одном из исследований он оценил, насколько оптимистичными или пессимистичными были страховые агенты. Оптимистичные сотрудники продали на 37% больше полисов, чем пессимисты. Последние с вдвое большей вероятностью покидали компанию в течение первого года работы.

Селигмен изучал положительный настрой больше, чем кто-либо, и верит в возможности изменить пессимистичные мысли простым усилием и знанием определенных правил. И не просто верит. Его исследования показали, что люди могут изменить склонность к пессимистичному мышлению при помощи простых техник, и это окажет долгосрочный эффект на их поведение.

Рассказываю о трех методах.

1.Отделяйте факты от выдумки.

Первый шаг в освоении позитивного мышления требует понимания того, как прекратить негативный внутренний диалог. Чем больше вы уделяете времени негативным мыслям, тем большей силой их наделяете. При этом большинство негативных мыслей – это всего лишь мысли, а не факты.

Когда замечаете, что начинаете верить в тот негатив, который диктует внутренний голос, остановитесь и запишите. Буквально – запишите то, что у вас на уме. Как только вы замедляете этот поток, то становитесь более рациональными и ясно оцениваете достоверность мыслей. Убедитесь в том, насколько они подкреплены фактами. Всякий раз, когда появляются слова вроде “никогда”, “всегда”, “худшее”, можете быть уверенны, что утверждение не соответствует действительности.

Вы действительно всегда теряете ключи? Конечно, нет. Возможно, вы часто их забываете, но чаще – нет. Вы никогда не найдете решения проблемы? Если вы действительно так застряли, может, вы просто не хотите попросить о помощи. Если проблема действительно настолько сложная, почему вы тратите время на то, чтобы биться головой о стену?

Если ваши утверждения, даже будучи записанными на бумагу, походят на факты, покажите их другу или коллеге, которым доверяете, и посмотрите, согласятся ли они с вами. Тогда истина станет очевидной.

Когда кажется, будто что-то случается всегда или никогда, значит, ваш мозг естественным образом превращает кажущуюся частоту в тяжесть события. Отделение мыслей от фактов поможет выйти из цикла негатива и двигаться вперед – к позитивному мировоззрению.

2.Распознайте позитив.

Как только вы вырветесь из круга бессмысленных негативных мыслей, пора помочь мозгу научиться фокусироваться на том, на чем вам хотелось бы, – на позитиве.

Чем больше вы уделяете времени негативным мыслям, тем большей силой их наделяете

Со временем это станет чем-то естественным. Но сперва ищущему мозгу потребуется помощь – осознанный выбор того позитивного, о чем стоит подумать. Для смены внимания подойдет любая положительная мысль. Когда дела идут хорошо, а вы – в отличном настроении, такая задача кажется простой. Когда дела идут плохо, а ваше настроение тонет под напором негативных мыслей, задача превращается в вызов. В такие моменты вспомните свой день и найдите одно позитивное событие – неважно, насколько незначительным оно будет. Если ничего из текущего дня не приходит в голову, вспомните предыдущий день или неделю. Возможно, в ближайшем будущем вас ожидает волнующей событие. Тогда можете сосредоточиться на нем.

Смысл в том, что вам нужно нечто положительное, способное отвлечь, когда мысли становятся слишком негативными.

Первый шаг – лишить негативные мысли силы, отделив факты от вымысла. Шаг второй – заменить негатив позитивом. Как только вы определили положительную мысль, обращайте на нее внимание всякий раз, когда чувствуете, что погружаетесь в негатив. Если это трудно, можете вновь записать негативные мысли и дискредитировать их обоснованность. А затем позвольте себе насладиться положительными мыслями.

3.Развивайте в себе благодарность.

Тратить время на созерцание того, за что вы благодарны, не только “правильно”. Это еще и снижает уровень гормона стресса кортизола на 23%. Исследование, проведенное в Университете Калифорнии, обнаружило, что люди, ежедневно воспитывавшие в себе благодарность, чувствовали себя лучше и более энергично, а также меньше тревожились.

Чтобы развить в себе чувство благодарности, нужно ежедневно уделять этому время. Всякий раз, когда испытываете наплыв негативных или пессимистичных мыслей, пользуйтесь этим инструментом, чтобы переключиться. Со временем, позитивное отношение станет вашим стилем жизни.

