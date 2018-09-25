Как снова взять жизнь в свои руки: 8 шагов, – американский психолог Роберт Таибби

Для многих жизнь – бесконечное жонглирование семьей и работой

Энн застряла на работе. На самом деле, она постоянно там застревает, но в последние недели все стало значительно хуже. В результате отношения с мужем отошли далеко на задний план, и хотя он пытается быть терпеливым, все же говорит о проигнорированных чувствах и о том, что расстроен из-за ее трудоголизма.

Она пытается пойти навстречу – устроить ужин в пятницу вечером или короткую прогулку в воскресенье. Но и он, и она понимают, что этого недостаточно. Даже когда они вместе, она раздражительна и тревожна. Все это приводит к глупым ссорам в машине или в ресторане.

Время на себя? Что это вообще такое?

Для многих из нас жизнь – беспрестанное жонглирование работой, отношениями, детьми и родителями. Вы чувствуете, что разрываетесь, истощены, всегда на грани выгорания, периодически срываетесь. Вы не скользите по жизни, а тоните в ней.

Чем больше требований, тем проще потерять широту взгляда. Вы ошибочно полагаете, что проблема в ситуации – рабочие задачи на этой неделе, насыщенные графики детей, гора, которую нужно просто преодолеть. Но всегда есть и другая гора, которую нужно одолеть.

Как часто бывает, проблема не в ситуации, а в реакции на нее. Вы постоянно находитесь в реактивной, а не проактивной позиции. Всегда стараетесь потушить последний пожар, починить самое скрипучее колесо. Но пожар никогда не гаснет, а колесо не удается смазать.

Пора изменить подход. Вот несколько советов, как вернуть контроль.

Взгляните на ситуацию со стороны.

Чтобы увидеть общую картину, нужно сделать шаг назад. Начните с того, чтобы выделяйте один час воскресным вечером и продумывайте предстоящую неделю. Что вам предстоит?

Расставьте приоритеты.

Посреди занятого понедельника тревога заставляет вас думать, будто все – важно. Используйте воскресное время, чтобы включить рациональный мозг и расставить приоритеты на будущее. Сопротивляйтесь чувствам, желанию сказать, будто все является важным. Это не так, хотя вам, возможно, придется принять много непростых решений. Если поможет, попробуйте с кем-то их проговорить.

Делегируйте.

Если вы помешаны на контроле, если верите, будто являетесь единственным человеком, способным хорошо сделать работу, то обладаете отличным рецептом для выгорания и негодования. Вполне вероятно, что все ваши старые проблемы были подпитаны тревогой и нехваткой доверия. Пора избавиться от этого паттерна. Начните с малого – выберите наименее приоритетные задачи и передайте кому-то их выполнение (сотрудникам или партнеру). Нет, они, возможно, не сделают это так, как бы хотелось, может, сделают не так хорошо, как вы. Проблема не в ситуации, а в реакции на нее

Повторюсь, дело не в ситуации. Психологический вызов в том, чтобы научиться отпускать и обнаружить, что то ужасное, что нашептывает вам ваша тревога, не произойдет. Но понять это можно, только рискнув. Похвалите себя за то, что это делаете.

Дайте проблемам отдохнуть.

Вы хотите заняться большими проблемами, но также и теми надоедливыми мелочами, которые тявкают в голове, словно чихуахуа. Беспокоитесь о том, как идут дела у бабушки после выписки из больницы? Просто позвоните с ней и поговорите пару минут.

Смысл в том, чтобы не потеряться в излишней правильности. Просто действуйте. Если понадобиться, то позже вы сможете вернуться и доделать.

Работайте с большими проблемами.

Энн стоит поговорить с боссом не о последних рабочих “пожарах”, но об объеме работы, который на нее сваливается постоянно. Или же серьезно поговорить с мужем, но не о ссоре в машине, а о своих ожиданиях от отношений. Это то, что влияет на все остальное, именно с этим нужно работать.

Найдите время для себя.

Если кто-то говорит, что у него нет времени на медитацию, йогу или спортзал, то, скорее всего, им все это особенно необходимо. Именно это служит сигналом – вам крайне необходимо выделить время на заботу о себе.

Отделите “надо” от “хочу”

Ведомая жизнь часто основывается на множестве “надо” – этом самокритичном голосе в голове, у которого есть бесконечный список того, что нужно сделать. Если вы этого не делаете, особенно – если помешаны на контроле, то вас накрывает волнами тревоги и вины. Выход в том, чтобы отойти от “надо” и заменить их на “хочу”.

Это могут быть мелкие желания вроде выхода на обед вместо перекуса за рабочим столом. А может быть нечто большее – вроде работы, которая вам интересна, но меньше связана с кризисами. Как в случае с делегированием, дело в изменении паттерна, отказа от автопилота. Начните с того, что просто спрашивайте себя утром или вначале недели: “Чего я хочу?”

Создайте картинку своей жизни.

Вы действительно хотите продолжать делать эту работу? Есть ли другие цели, к которым вы хотели бы двигаться? Отношения действительно дают то, что вам нужно? Где вы хотели бы оказаться через год, пять, десять лет?

Более масштабные мысли помогают не только избавиться от туннельного зрения, но также зажигают свет в конце тоннеля. Они помогают разделить средства и цели, расставить приоритеты.

Это ваша жизнь. Вы управляете ею так, как хотите? Готовы вернуть баланс и сделать свою жизнь своей?

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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