Как скидки сводят нас с ума. Блог Вадима Медведева

Какое красивое и емкое слово – сейл

Оно вобрало в себя все: магию последних коллекций, нераспроданных по городам и селам, волшебство цен космического масштаба (а все потому, что мы платим налоги, у нас высокая аренда, зарплаты постоянно растут), необъяснимое действие тонкой красной линии, нанесенной дрожащей рукой продавца-консультанта на ценнике. А еще, конечно же, чудодейственность цифры: минус 50%, 60% и – о, боги! – минус 70%.

Что может объединить нас? Красивых, злых, успешных, честных, добрых, коррупционеров и раскаявшихся, блогеров и рокеров, усталых хипстеров и работников глянца? Только распродажа.

Это лучше, чем наши дороги: сейл приходит и уходит, а с дорогами мы вынуждены мучиться постоянно.

Это лучше, чем наш главный национальный авиаперевозчик. Ведь сейл приобщает нас к прекрасному далекому, а перевозчик “прекрасное далеко” так и норовит сделать еще более далеким.

Это лучше, чем украинская политика. Распродажа вычитает из умноженного, а украинская политика вычитает из вычтенного.

Распродажа дает возможность по-новому взглянуть на свой гардероб, увидеть в нем скрытый потенциал и наконец-то понять почему, шмоток – миллион, а надеть нечего. Сейл восполняет наши потери, активизирует творческую составляющую, а еще поднимает нас на невиданные до сих пор вершины полной либерализации собственного гардероба:

Мы покупаем платье на пару размеров меньше, но за сущие копейки. А вместе с ним покупаем надежду, что к первому числу, к концу сезона или, в крайнем случае, к концу года, приобретем очертания, способные это платье принять.

Мы покупаем галстуки невероятных оттенков, только потому, что третий получаем бесплатно – то есть даром. Покупаем так, на всякий случай, сохраняем упаковку и передариваем своим коллегам на дни рождения, юбилеи, по случаю и без случая. Экономно? Факт!

Мы выкатываемся из бутиков с таким количеством обуви на каблуках, что при стабильно развивающейся экономике, мы могли бы запросто обуть персонал нескольких стрип-клубов. И пусть мы раньше такое не носили, но магия подошвы и вкрадчивый шепот продавца-консультанта: “Мы никогда – только тсссс! – не делали скидку на это. Только сегодня, только сейчас и только для вас, мы даем вам минус триста процентов”.

Мы покупаем майки и тенниски дьявольских цветов, с такими шизофреническими принтами, что иллюстратор Божественной комедии Данте сжег бы свою студию и подался на работу арт-директором в женский глянец.

Мы заваливаем себя спортивными костюмами и спортивной обувью. Причем в таком огромном количестве, что нам в торжественной обстановке должны вручать букет фиалок и бессрочный абонемент в спортклуб.

Мы берем костюм на размер больше только потому, что знаем Володьку – золотые руки, который за совершенно вменяемые деньги подгонит этот мешок под нашу фигуру. И плевать, что костюм грязно-изумрудного цвета.

Мы покупаем такое количество браслетов, кулонов и подвесок, что при проходе через металлодетекторы в аэропортах нашей родины мы просим за нами не занимать.

Мы радуемся, как дети малые, что за те же деньги мы получаем в два, а то и в три раза больше разного барахла. Мы хвалим себя за экономию и с необъяснимой гордостью делимся этим со своими коллегами. И вот мы уже практически на вершине финансового благополучия – семейный бюджет сохранен, домашние счастливы и веселы, а гардероб заполнен до следующего сейла.

Возможно, нас должно объединять нечто более прекрасное, доброе и вечное

Только потом, после бешеных забегов по бутикам, магазинам, торговым центрам и концепт-сторам мы почему-то по-прежнему носим летние платья своего размера, и уже давно перестали пользоваться галстуками, считая их анахронизмом, каблукам предпочитаем балетки и мокасины, а поло и майки нейтральных цветов и оттенков занашиваем до дыр. В своем любимом спортивном костюме мы занимаемся спортом, а дома предпочитаем старые драные джинсы, костюмы надеваем только на большие встречи, да и то, только один – темно-синий, купленный пару лет назад на Софийской площади. Браслеты и подвески, цепи и кулоны сразу же отдаем своим детям – они-то знают, что с ними делать.

Может, все-таки нас должно объединять не стремление одеть многочисленных родственников из провинции, не страсть забить до отказа уже заполненную гардеробную, и уж тем более не желание повысить продажи многочисленным украинским ритейлерам.

Возможно, нас должно объединять нечто более прекрасное, доброе и вечное. Например, украинская книга в любой ее ипостаси – от электронной до печатной, еще пахнущей типографией. Или украинская кухня, почему-то незаслуженно ограниченная в массовом сознании борщом и варениками. А, может, к примеру, украинская опера.

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