Как сделать совместный отпуск идеальным: три правила. Объясняет Михаил Лабковский

То, что все пары обязаны отдыхать вместе, – не более чем стереотип

Казалось бы, что людям нужно для счастья в отпуске? Солнце, пальмы, прогулки с утра до вечера. Между тем, огромное количество ссор начинается именно тогда, когда пара уезжает в совместное путешествие. Почему люди конфликтуют в такие, казалось бы, счастливые моменты и как этого избежать?

Проблема первая: иллюзии

Посмотрите брошюры турагентств: влюбленные гуляют за ручку по римским развалинам, обнимаются на побережье на фоне заката. Почему-то многие думают, что отпуск — это способ наладить отношения, даже если до поездки они были откровенно плохими. На самом деле, новые условия только подбрасывают дров в тлеющий костер конфликта: разногласия, которые были и дома, в привычной среде, в путешествии начинают полыхать с большей силой.

Поэтому первое и главное: не надо отправляться в совместную поездку, если вы на ножах — так вы и себе долгожданный отпуск испортите, и партнеру. Напротив, как раз раздельные поездки в большинстве случаев позволяют остыть и переосмыслить отношения, понять, как их можно исправить. Ну и, в конце концов, отдохнуть друг от друга и соскучиться.

Есть еще одна иллюзия, касающаяся путешествий в целом. Например, женщина воображает себе, как они вместе с мужчиной весь отпуск гуляют по музеям, а мужчина все эти “монализы” в гробу видал — ему хочется ходить по пабам и знакомиться с местной кухней. Надо договариваться “на берегу”: спрашивать партнера, какие у него ожидания от поездки, продумывать маршрут. Кстати, посещать достопримечательности по отдельности, а потом встречаться, чтобы вместе поужинать, — тоже прекрасная идея для тех, у кого совершенно разные представления о туризме. Зачем заставлять близкого человека терпеть то, что ему не нравится?

Наконец, есть распространенная иллюзия по поводу секса. Что вот сейчас, под знойным солнцем, у вас все и случится. А по факту оказывается, что вы приходите в отель после насыщенной программы “без задних ног” и валитесь спать. Надо понимать, что путешествие — вовсе не всегда афродизиак. Может быть как раз наоборот – из-за большого разнообразия впечатлений вам обоим будет не до того. Не надо “давиться” этим сексом, как люди на all inclusive пытаются перепробовать все сразу. Если не хочется, то и не надо, дома наверстаете.

Путешествие — вовсе не всегда афродизиак

Проблема вторая: молчание

Очень часто люди рассуждают так: “Мне это не нравится, но я не буду портить поездку. Потерплю, а вот по приезду домой выскажу свое “фи”. В итоге путешествие превращается в мучение. Здесь вы терпите, там не договариваете, а партнер даже не догадывается, что вас что-то не устраивает. В итоге вы взрываетесь (причем совершенно необязательно в самолете по дороге домой), и отпуск оказывается испорченным.

Если вам не нравится, что партнер берет ваши тапочки и ходит с ними в душ, забывает вытряхнуть песок из полотенца или тащит вас туда, где вам неинтересно, — не надо терпеть. Скажите об этом сразу, причем спокойно и без обид. Адекватный человек это учтет и исправится. И не надо ждать, пока мелкая претензия превратится в весомый повод для скандала. Вы вообще-то отдыхать приехали, а не отношения выяснять.

Проблема третья: стресс

Есть люди, для которых поездка за границу вообще малоприятна, и те, у кого от переизбытка впечатлений начинает портиться настроение, и дальше они уже начинают портить его другим.

Что с этим делать? Если вы знаете за собой такую особенность, лучше предупреждайте о ней заранее. Мол, ты знаешь, старик, я очень нервная бываю от всех этих перелетов, не обращай внимания.

А вообще, то, что все пары обязаны отдыхать вместе, – не более чем стереотип. Вы удивитесь, но есть люди, которые катаются по миру отдельно и прекрасно сосуществуют вдвоем.

Текст публикуется с разрешения автора

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