Как родители научили нас лгать. Блог бывшего агента ФБР

Первый урок лжи мы получаем от родителей в раннем детстве

Сколько раз родители говорят своим детям: “Посмотри мне в глаза и скажи, что ты сделал?” Не знаю, как другим, а мне потребовалось совсем немного времени, чтобы понять: если хочется соврать родителям, необходимо смотреть им прямо в глаза. Этот урок большинство детей уносят с собой во взрослую жизнь.

Не удивительно, что большинство людей считают отведенный взгляд признаком лжи. На интуитивном уровне, это имеет смысл. Тем, кому стыдно, избегают зрительного контакта. Те, кто пребывает в замешательстве, избегают зрительного контакта. Люди, испытывающие тяжелую когнитивную нагрузку, также склонны избегать взгляда глаза в глаза. Однако неожиданностью оказывается сделанное учеными открытие: между произносимой ложью и зрительным контактом нет никакой связи. По сути, исследование показывает, что лжецы намеренно поддерживают зрительный контакт, а те, кто говорят правду, этого, как правило, не делают.

Люди склонны смотреть на других людей и вещи, которые им нравятся, и при этом избегать взглядов на тех людей и те вещи, которые им не по душе. Лжецам необходимо преодолевать естественное желание отвести взгляд, чтобы им поверили. Следовательно, лжецы компенсируют это, делая такой контакт более длительным. Такое поведение произрастает из всеобщей веры в том, что обманщики не смотрят в глаза. А этот урок большинство усваивает от своих родителей.

Между произносимой ложью и зрительным контактом нет никакой связи

В действительности, общепринятое заблуждение о существовании связи между зрительным контактом и ложью сводят к минимуму нашу способность распознать обман. Как показывают исследования, отведенные глаза не являются индикатором неправды, но люди полагаются на всеобщую, хоть и ошибочную, веру в обратное. Получается, чтобы вызвать доверие, лжецы преднамеренно устанавливают зрительный контакт, который, по иронии судьбы, не является надежным средством выявления обмана.

В следующий раз, когда кто-то посмотрит вам в глаза и скажет что-то, звучащее слишком хорошо, чтобы быть правдой, обратите внимание на другие невербальные сигналы. Только они помогут определить, действительно ли сказанное слишком прекрасно, чтобы быть правдивым.

Больше советов Джек Шафер дает в своей книге “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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