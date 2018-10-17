Как ребенок перенесет переезд в новую страну? Блог психолога Натальи Гаевской

Три проблемы, с которыми могут столкнуться дети эмигрантов

За последнее время все больше украинцев задумываются об эмиграции в другую страну, ищут там лучшей доли и достаточно часто планируют переезд всей семьей. Какие последствия такого решения в первую очередь для детей, особенно, если это подростки? С какими проблемами и вызовами предстоит встретиться семьи? И как их эффективно преодолеть?

Дело в том, что в возрасте плюс-минус 11-16 лет подросток находится в зависимости от родителей, поэтому вопрос эмиграции с детьми, как правило, не обсуждается. Их ставят перед фактом отъезда.

Еще находясь дома ребенок переживает вынужден обрыв значимых отношений: родственники, друзья, одноклассники, все, что было привычным и близким, придется покинуть. После приезда в новую страну у подростков далеко не сразу складываются отношения со сверстниками, что может привести к хроническому стрессу и психологических проблем следующего типа:

1. Каковы бы ни были хорошие отношения между родителями и детьми, после переезда в новую страну они меняются. Одной из причин является то, что дети видят, с какими трудностями приходится сталкиваться их родителям на пути адаптации в новой стране, и не хотят придавать им еще и свои проблемы. Особенно это касается случаев, когда родители бросаются в крайности: либо сосредотачиваются только на построении успешной карьеры, или активно устраивают личную жизнь, или наоборот опускают руки от бессилия интегрироваться в новое общество, переживают депрессию. В дальнейшем, уже взрослому, жизни это чревато укоренившимся мнением, что "за все необходимо платить", "свое счастье необходимо выстрадать" и другие. И даже имея все атрибуты счастья, таким детям сложно испытывать удовольствие от жизни.

Иногда дети пытаются освободиться от своих некомпетентных, "древних" отцов

В подростковом возрасте актуальным становится сравнение со сверстниками. Дополнительные конфликты могут возникать на почве неприятия родителями, например, нового стиля одежды их ребенка или новых предпочтений.

Смещение ролей родителей также негативно влияет на отношения с детьми. Некоторые дети привыкли к тому, что их родители в эмиграции занимали высокие должности, а материальное и социальное положение было довольно хорошим. Однако, часто бывает так, что в начале эмиграции родители получают социальную помощь или работают на низкоквалифицированных работах и ​​не могут в полной мере удовлетворить все потребности детей.

Дети эмигрантов, как правило, имеют более быстрый и короткий период адаптации чем их родители: они не успели состояться как личности на родине, лучше усваивают язык (в силу возрастных особенностей), им необходимо ходить в школу, что также способствует более быстрой интеграции. Часто именно они резко вырываются впереди своих родителей и начинают занимать ведущие роли в семье в силу лучшей компетентности, по сути становясь "родителями" для собственных родителей. Иногда дети пытаются освободиться от своих некомпетентных, часто немых, "древних" родителей, тем самым обостряя отношения в семье. Иногда они даже стесняются своих родителей перед новыми друзьями. Все это не способствует сплоченности семьи с целью успешной адаптации в новой стране.

2. Взаимоотношения подростка с одноклассниками. В Канаде другая система образования чем в Украине, которая далеко не всегда изначально положительно воспринимается подростками из семей эмигрантов. Во-первых, потому, что уровень знаний английского языка у вновь прибывших не всегда на должном уровне, они вынуждены срочно осваивать и язык, и параллельно школьные предметы. Это провоцирует дистанцию ​​между подростком и другими детьми в школе. Гораздо легче вообще не говорить с другими детьми из-за плохих знания языка, поэтому в конце концов подросток может оказаться в изоляции. Именно в тот период своей жизни, когда контакты со сверстниками и завоевания своего "места под солнцем" среди них выходят на первый план.

Во-вторых, в самом начале обучения у вновь прибывших подростков не такие успехи в школе, к которым они привыкли, что может привести к снижению самооценки и негативного восприятия собственного «Я».

В-третьих, несмотря на более легкую учебную программу в канадских школах, по сравнению с украинскими, сам процесс обучения требует большей самостоятельности и ответственности от детей. Далеко не каждый является готовым к этому, особенно, когда подросток привык к тому, что "его все поришають". Это часто приводит к фрустрации, и перед подростком открывается два пути: либо научиться играть по новым правилам игры, или окончательно сойти с пути. Именно здесь, на этом этапе, очень важна поддержка в семье, понимание родителями того, что происходит с ребенком.

3. Неправильное самовосприятие ребенка, когда он не получает достаточной поддержки от семьи, а также не пользуется авторитетом среди сверстников, может привести к снижению самоуважения и, как следствие, к проблемам с социализацией, агрессивности, девиантного поведения. Часто в зоне риска являются подростки из семей с невысоким достатком, поскольку, попадая в новую социальную и материальную среду, у них возникает внутренний конфликт из-за несоответствия уровня потребностей и уровня возможностей. Они видят много новых для себя вещей, которые им недоступны, однако, очень желательны.

Также для подростков характерно формирование идеальных представлений, они рисуют себе картину «новой жизни» в новой стране и, когда эта картина постепенно разрушается, это может вылиться в агрессивную, социально неприемлемое поведение или наоборот подавленную, аутоагрессивного поведения.

Текст публикуется с разрешения автора.

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