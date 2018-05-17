Как развить эмоциональный интеллект: 20 советов

Если раньше важным показателем был уровень интеллекта (IQ), то в современном мире более актуален уровень эмоционального интеллекта

Термин "эмоциональный интеллект" был популяризован Дэниелом Гоулманом в одноименной книге. Это must read для каждого, поскольку благодаря ей перед вами откроется бесконечный мир эмоций и чувств, которые влияют на вашу персональную жизнь и жизни других людей.

Результаты исследований показывают, что те, кто умело владеет своими эмоциями, достигает лучших результатов и успеха как в жизни в целом, так и в карьере в частности, поскольку успех напрямую зависит от способности человека считывать чужие эмоции и чувства и правильно на них реагировать.

Люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта больше довольны жизнью и счастливы, поскольку всегда прощают и быстро забывают обиды, не держа их в своем сердце, душе и жизни. Они социально активны и открыты к общению и поэтому легче формируют и поддерживают межличностные отношения. Такие люди лучше понимают собственное психологическое состояние, лучше управляют стрессом, редко страдают от депрессии и не привыкли принимать эмоциональные решения.

А еще они контролируют свои мысли и не дают негативным эмоциям взять верх, пытаются позитивно смотреть даже на критику и рассматривают ее как шанс для совершенствования, перевоплощения и обучения. Всегда говорят то, что думают, придерживаются своих собственных принципов и правил, не изменяя им.

Конечно, у людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо развита эмпатия; они хорошо понимают чувства, мысли и намерения других людей и ставят себя на их место; не вешают ярлыки на других, а пытаются видеть положительные стороны каждого человека и благодарить его за все.

Полными противоположностями являются люди с низким уровнем эмоционального интеллекта, которые постоянно испытывают стресс, напряжение, беспокойство и тревогу. Они не могут контролировать свои эмоции и реакции, им сложно избегать токсичных людей и не превращать их во врагов. У них ограничен эмоциональный словарь – им трудно описать свое эмоциональное состояние. Они часто винят себя и других, постоянно прокручивают свои ошибки в голове, не давая спокойно жить и идти дальше. Такие люди часто чувствуют, что их не понимают, поскольку им тяжело правильно сформировать и донести свое мнение. Они стараются быть хорошими для всех и маскировать свои истинные чувства и эмоции, тем самым тратят всю свою энергию в никуда.

Именно поэтому в сегодняшнем сложном и конкурентном мире необходимо развивать эмоциональный интеллект, который станет важнейшим аспектом личного развития, поскольку он влияет на ваше поведение в течение всей жизни: в школе/университете/на работе; на ваше физическое и психологическое здоровье, ваши отношения и социальную адаптивность.

По мнению Гоулмана способность войти в поток вдохновения – это высшее проявление эмоционального интеллекта. Если у вас депрессия или негативные мысли не дают вам покоя, это означает, что вы отрезаны от потока вдохновения, он проходит мимо. Если же вы положительные и радостные, вы можете свернуть горы и использовать поток для успешного достижения поставленных целей или выполнения задания. В потоке вдохновения люди забывают о переживаниях, ежедневных проблемах, они упорно отдаются своей идеи или выполнению поставленной задачи. Для них нет ничего невозможного, для них будто открываются новые границы с новыми возможностями и энергией и силами для их выполнения. Несмотря на то, что в таком потоке, люди часто работают на пределе своих возможностей, их совершенно не интересует, что думают другие, получится ли у них, достигнут ли они успеха. Они просто делают свою работу и получают удовольствие от самого исполнения.

Не будьте слишком критичным как к себе, так и к другим

Гоулман описал много ситуаций и примеров из жизни с низким и высоким уровнем интеллекта, но, к сожалению, не сосредоточился на том как можно повысить уровень своего эмоционального интеллекта. Поскольку этот вопрос меня очень заинтересовал, я перечитала много статей по теме и выделила важнейшие правила:

Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Многие психологи рекомендуют вести дневник каждый день, записывая переживания, радостные моменты, интересные идеи.

Постоянно наблюдайте за вашими чувствами. После тяжелого трудового дня остановитесь на минутку, глубоко вдохните свежего воздуха и старайтесь почувствовать ваше эмоциональное состояние.

Обратите внимание на ваше поведение. Как вы реагируете на ту или иную ситуацию и как эти реакции влияют на вашу ежедневную жизнь.

Возьмите на себя ответственность за ваши эмоции и чувства. Ваша жизнь – это ваш выбор, ваши эмоции и реакции – это также ваш собственный выбор. Только вы начнете брать ответственность за то, как чувствуете и как ведете себя, это окажет положительное влияние на все сферы вашей жизни.

Наблюдайте за реакциями людей с высоким эмоциональным интеллектом на негативные ситуации и старайтесь имплементировать их опыт в вашу жизнь.

Живите легко, делайте паузы, занимайтесь йогой, медитируйте, читайте, найдите себе хобби, просто переключайтесь. Старайтесь даже в негативных ситуациях находить позитив, окружайте себя положительными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей. Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на вас, даже если это ваши близкие друзья или родственники.

Старайтесь сделать вдох перед реакцией и действием, Не действуйте эмоционально.

Перенаправляйте ваши негативные эмоции в позитивные действия.

Развивайте эмпатию. Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они поступают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.

Не бойтесь открываться и открывать себя.

Будьте проще. Не будьте слишком критичнымм как к себе, так и к другим.

Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы потребляете; не забывайте о сбалансированной диете.

Ведите активную социальную жизнь оффлайн. Социальные медиа помогут вам создать ваш собственный персональный бренд, но не помогут повысить уровень вашего эмоционального интеллекта, для этого нужно встречаться face-to-face. Доверяйте людям и будьте открыты для общения.

Помните, что высокий эмоциональный интеллект – это процесс вашей работы в течение всей жизни, его нужно развивать и совершенствовать.

Научитесь доверять вашей интуиции.

Поймите что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед, подкармливайте постоянно вашу внутреннюю мотивацию.

Не бойтесь просить о помощи и помогать другим.

Любите себя, но при этом не будьте эгоистом.

Путешествуйте и изучайте другие культуры и страны.

Не всегда важно, что вы скажете, чаще важно как вы это скажете.

Желаю вам немного прокачать уровень вашего эмоционального интеллекта и изменить жизнь к лучшему.

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