Как развить эмоциональный интеллект: 20 советов

Если раньше важным показателем был уровень интеллекта (IQ), то в современном мире более актуален уровень эмоционального интеллекта
Термин "эмоциональный интеллект" был популяризован Дэниелом Гоулманом в одноименной книге. Это must read для каждого, поскольку благодаря ей перед вами откроется бесконечный мир эмоций и чувств, которые влияют на вашу персональную жизнь и жизни других людей.
Результаты исследований показывают, что те, кто умело владеет своими эмоциями, достигает лучших результатов и успеха как в жизни в целом, так и в карьере в частности, поскольку успех напрямую зависит от способности человека считывать чужие эмоции и чувства и правильно на них реагировать.
Люди с более высоким уровнем эмоционального интеллекта больше довольны жизнью и счастливы, поскольку всегда прощают и быстро забывают обиды, не держа их в своем сердце, душе и жизни. Они социально активны и открыты к общению и поэтому легче формируют и поддерживают межличностные отношения. Такие люди лучше понимают собственное психологическое состояние, лучше управляют стрессом, редко страдают от депрессии и не привыкли принимать эмоциональные решения.
А еще они контролируют свои мысли и не дают негативным эмоциям взять верх, пытаются позитивно смотреть даже на критику и рассматривают ее как шанс для совершенствования, перевоплощения и обучения. Всегда говорят то, что думают, придерживаются своих собственных принципов и правил, не изменяя им.
Конечно, у людей с высоким уровнем эмоционального интеллекта хорошо развита эмпатия; они хорошо понимают чувства, мысли и намерения других людей и ставят себя на их место; не вешают ярлыки на других, а пытаются видеть положительные стороны каждого человека и благодарить его за все.
Полными противоположностями являются люди с низким уровнем эмоционального интеллекта, которые постоянно испытывают стресс, напряжение, беспокойство и тревогу. Они не могут контролировать свои эмоции и реакции, им сложно избегать токсичных людей и не превращать их во врагов. У них ограничен эмоциональный словарь – им трудно описать свое эмоциональное состояние. Они часто винят себя и других, постоянно прокручивают свои ошибки в голове, не давая спокойно жить и идти дальше. Такие люди часто чувствуют, что их не понимают, поскольку им тяжело правильно сформировать и донести свое мнение. Они стараются быть хорошими для всех и маскировать свои истинные чувства и эмоции, тем самым тратят всю свою энергию в никуда.
Именно поэтому в сегодняшнем сложном и конкурентном мире необходимо развивать эмоциональный интеллект, который станет важнейшим аспектом личного развития, поскольку он влияет на ваше поведение в течение всей жизни: в школе/университете/на работе; на ваше физическое и психологическое здоровье, ваши отношения и социальную адаптивность.
По мнению Гоулмана способность войти в поток вдохновения – это высшее проявление эмоционального интеллекта. Если у вас депрессия или негативные мысли не дают вам покоя, это означает, что вы отрезаны от потока вдохновения, он проходит мимо. Если же вы положительные и радостные, вы можете свернуть горы и использовать поток для успешного достижения поставленных целей или выполнения задания. В потоке вдохновения люди забывают о переживаниях, ежедневных проблемах, они упорно отдаются своей идеи или выполнению поставленной задачи. Для них нет ничего невозможного, для них будто открываются новые границы с новыми возможностями и энергией и силами для их выполнения. Несмотря на то, что в таком потоке, люди часто работают на пределе своих возможностей, их совершенно не интересует, что думают другие, получится ли у них, достигнут ли они успеха. Они просто делают свою работу и получают удовольствие от самого исполнения.
Не будьте слишком критичным как к себе, так и к другим
Гоулман описал много ситуаций и примеров из жизни с низким и высоким уровнем интеллекта, но, к сожалению, не сосредоточился на том как можно повысить уровень своего эмоционального интеллекта. Поскольку этот вопрос меня очень заинтересовал, я перечитала много статей по теме и выделила важнейшие правила:
- Научитесь воспринимать себя объективно. Опишите собственные сильные и слабые стороны и работайте над их совершенствованием. Многие психологи рекомендуют вести дневник каждый день, записывая переживания, радостные моменты, интересные идеи.
- Постоянно наблюдайте за вашими чувствами. После тяжелого трудового дня остановитесь на минутку, глубоко вдохните свежего воздуха и старайтесь почувствовать ваше эмоциональное состояние.
- Обратите внимание на ваше поведение. Как вы реагируете на ту или иную ситуацию и как эти реакции влияют на вашу ежедневную жизнь.
- Возьмите на себя ответственность за ваши эмоции и чувства. Ваша жизнь – это ваш выбор, ваши эмоции и реакции – это также ваш собственный выбор. Только вы начнете брать ответственность за то, как чувствуете и как ведете себя, это окажет положительное влияние на все сферы вашей жизни.
- Наблюдайте за реакциями людей с высоким эмоциональным интеллектом на негативные ситуации и старайтесь имплементировать их опыт в вашу жизнь.
- Живите легко, делайте паузы, занимайтесь йогой, медитируйте, читайте, найдите себе хобби, просто переключайтесь. Старайтесь даже в негативных ситуациях находить позитив, окружайте себя положительными и успешными людьми и избегайте депрессивных и демотивирующих людей. Не позволяйте другим людям и их чувствам и настроениям влиять на вас, даже если это ваши близкие друзья или родственники.
- Старайтесь сделать вдох перед реакцией и действием, Не действуйте эмоционально.
- Перенаправляйте ваши негативные эмоции в позитивные действия.
- Развивайте эмпатию. Не критикуйте и не осуждайте других, спокойно воспринимайте и принимайте другие точки зрения – не нужно всегда со всеми бороться. Старайтесь понять других людей и почему они поступают именно так, а не иначе. Научитесь слушать других, не перебивая. Просто воспринимайте, как есть.
- Не бойтесь открываться и открывать себя.
- Будьте проще. Не будьте слишком критичнымм как к себе, так и к другим.
- Уделяйте внимание физическим упражнениям и тому, что вы потребляете; не забывайте о сбалансированной диете.
- Ведите активную социальную жизнь оффлайн. Социальные медиа помогут вам создать ваш собственный персональный бренд, но не помогут повысить уровень вашего эмоционального интеллекта, для этого нужно встречаться face-to-face. Доверяйте людям и будьте открыты для общения.
- Помните, что высокий эмоциональный интеллект – это процесс вашей работы в течение всей жизни, его нужно развивать и совершенствовать.
- Научитесь доверять вашей интуиции.
- Поймите что вас мотивирует и заставляет двигаться вперед, подкармливайте постоянно вашу внутреннюю мотивацию.
- Не бойтесь просить о помощи и помогать другим.
- Любите себя, но при этом не будьте эгоистом.
- Путешествуйте и изучайте другие культуры и страны.
- Не всегда важно, что вы скажете, чаще важно как вы это скажете.
Желаю вам немного прокачать уровень вашего эмоционального интеллекта и изменить жизнь к лучшему.
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