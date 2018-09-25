Как разобраться в тиражном искусстве. Объясняет совладелец аукционного дома

Сегмент мирового тиражного искусства в последние 15 лет ежегодно растет примерно на 20-30%. Любовь к эстампам прогрессирует и среди украинских коллекционеров

Давайте вначале разберемся, что такое тиражное искусство и зачем его придумали сами же художники.

По сути, речь идет о гравюре (франц. graver – вырезать) – отпечатке рисунка на бумаге или другом материале, полученном из пластины, которую называют „печатной доской”. Она может быть деревянной, каменной, металлической, полимерной. Подчеркну – автор не рисует прямо на бумаге, а наносит изображение сначала на любую твердую поверхность, а уже потом с нее переносит изображение на бумагу. Количество таких изображений, безусловно, ограничено.

В зависимости от материалов и способа обработки различают разные техники гравюры – ксилография, офорт, литография, лавис, линогравюра, акватинта, сухая игла и другие. Цель художника – отпечаток на бумаге или эстамп. Стоит отметить, что эстампом считается только тот отпечаток, который изготовлен непосредственно художником или под его чутким наблюдением.

Главное качество гравюры – тиражность, то есть возможность сделать из одной доски много отпечатков, каждый из которых – равноценное художественное произведение.

Тиражное искусство возникло в ХVI веке. Им “грешили” многие именитые авторы – от Рембрандта и Дюрера до Пикассо, Дали и Кандинского.

Сегодня росту популярности эстампов существенно способствует развитие продажи искусства онлайн – в свежем отчете исследовательской компании Hiscox Online Art сказано, что для большинства новых коллекционеров тиражная графика является первыми покупками искусства. Покупателей прельщает относительная безопасность, ценовая доступность и ликвидность.

Гравюры, офорты, литографии, ксилографии великих авторов уже не первый год радуют мировых коллекционеров на специальных торгах Sotheby’s Prints & Multiples. В конце апреля текущего года очередной аукцион по продаже эстампов прошел в Нью-Йорке, результатом которого стали более $8 млн. за 167 выставленных лотов. Ценовая доступность, говорите? Не думаю.

Покупателей прельщает ценовая доступность тиражного искусства

Украине подобных финансовых результатов пока не видать. Но, может, это и к лучшему. Продажи тиражного искусства в стране пока редкость, но и цены на него в разы ниже, чем в Европе и США. Видимо поэтому, украинские коллекционеры (начинающие и не очень) с удовольствием участвуют в аукционах за гравюры и эстампы Дали, Пикассо, Дюрера, Матисса, Уорхола, Баскии, Миро и других авторов. В среднем их можно приобрести за $1-2 тыс. Для сравнения, например, на нью-йоркских торгах цветная литография Роя Лихтенштейна Ню с желтой подушкой (1994) была продана за $225 тыс. при эстимейте $100-150 тыс.

И таких примеров – огромное количество. Особенно среди работ Пикассо, Матисса, Дали, Уорхола, Харинга, Лемпицкой.

Сегмент тиражного искусства однозначно будет и дальше расти как в Украине, так и во всем мире. И чем дальше, тем более актуальной будет ликвидность этих работ, что говорит в пользу их инвестиционной привлекательности.

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