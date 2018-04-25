Как расстаться с нелюбимым человеком или делом. Объясняет психолог Роберт Таибби

Искусство уходить – это сочетание рациональности и реальности со слепой верой

Вот уже несколько лет муж Кейт то получает работу, то ее теряет, и Кейт сыта по горло необходимостью нести на себе всю ответственность. Она думает, что пора, если не развестись, то, по крайней мере, на время расстаться.

Джейку кажется, будто он делает все, что может. Но его всегда недоволен и критичен. Зарплата хорошая, но эмоциональная цена, которую он платит взамен, слишком высока.

Мегги бросила работу, чтобы написать “большой американский роман”. Год спустя она понимает, что ее усилия не дают результатов – ни количественных, ни качественных. Он подумывает о том, чтобы бросить этот проект.

Иногда вы знаете, что пришло время поставить точку. Муж Кейт не только не работает, но также играет в видеоигры дни напролет и игнорирует детей. Босс Джейка унижает его перед другими сотрудниками и дает понять, что тот никогда не получит желаемого повышения. Мегги провела год за написанием романа, но закончила лишь три страницы.

Хотя часто ситуация не столь очевидна. Вы будто сидите на заборе и клонитесь то в одну сторону, то в другую в зависимости от дня, настроения или погоды. Ваш разум колеблется. Как понять, что действительно хватит? Нужно ли приложить больше усилий? Мои ожидания непомерно высокие? Что подумают другие?

Это борьба. Порой ощущение, что нужно завязывать, всего на волосок отличается от ощущения, что стоит продолжить. Однако проверка реального положения вещей показывает, что уйти – это, часто, единственно верный выбор. Но он требует также отказа от бесплодных мечтаний, надежд на чудо и на то, что если вы вместе сделаете верные шаги в этом танце отношений, то вы (или ваш партнер) внезапно изменитесь. Так мы возвращаемся к известному определению безумия – продолжать делать одно и то же и ожидать другого результата.

Искусство ухода имеет свои правила. Если вы сидите на том самом заборе и боретесь с собой, вот несколько советов, которые помогут вам пройти через этот процесс.

Взгляните на ценности

Решение о том, уйти или нет, часто путается среди множества “необходимостей” – правил, подчерпнутых вами у родителей или общества в целом. Намерение их нарушить приводит к мукам вины и осторожности. Но эти правила отличаются от ваших собственных ценностей – взрослые решения основываются на ваших собственных убеждениях и приоритетах. Каковы пределы ценностей и брачных обязательств Кейт? Как Джейк понимает настойчивость и трудовую этику? Строит ли Мегги свою жизнь на преодолении трудностей или на воплощении собственных мечтаний?

Сделайте шаг назад и взгляните на собственные ценности, глубоко вдохните, прежде чем решить – уходить или нет. Посмотрите на это решение в более широком контексте, как на одно из множества принятых вами решений. Именно они составляют жизнь, которая соответствует вашим убеждениям. Это поможет избежать импульсивности и избавит от туннельного взгляда на ситуацию, спровоцированного стрессом. Выстроив свои ценности в ряд, вы, вероятно, поймете, что испытаете объяснимую грусть, но вряд ли будете чувствовать вину из-за ухода.

Взгляните на свои поведенческие паттерны

Ценности – это то, что помогает вам проактивно формировать ту жизнь, которую вы хотели бы прожить. А вот поведенческие паттерны отображают то, что вы делали прежде. Паттерны, о которых мы говорим, касаются прошлого. Оглядываясь на прожитые годы – ваши работы, отношения, проекты, – когда и как вы принимали решение остановиться? Оглядываясь в прошлое, кажется ли вам, что вы делали правильный выбор или что поступки были импульсивными? Или, наоборот, вы задерживались слишком надолго? Задача не растеребить старые раны и сожалеть, а извлечь уроки из прошлого.

Вы можете решить, что не сожалеете, что довольны прошлыми поступками и уверены в верности своего подхода к принятию решений. Или же нет, вы осознаете, что склонны действовать слишком импульсивно, рубите с плеча или же никогда не даете другим понять, в чем действительно нуждаетесь. К какому выводу вы бы не пришли, это мораль вашего опыта. Посмотрите, насколько она подходит к нынешней ситуации, и решите, хотите ли экспериментировать, изменив свой подход. Речь не только о текущей ситуации, но о том, чтобы взглянуть шире и изменить жизнь, стать более гибким.

Определите ключевые моменты

Оглядываясь на ваши ценности и паттерны, нужно заложить основу для решения проблемы. Если вы оказались на том самом заборе, то нуждаетесь в критериях, чтобы с него слезть, определенные принципы, которые выдернут вас из серого мира неопределенности. Как правило, это самые сложный, но важный шаг – вы не можете позволить себе его пропустить. Вы можете использовать время или действия. Кейт даст мужу еще три месяца на поиск работы, или он должен будет подаваться на пять вакансий в неделю. Если нет, то они расходятся.

Или же Джек попросит о личной встрече с руководителем, во время которой постарается максимально четко описать, что его беспокоит. Если начальник проигнорирует его слова или не изменит своего подхода в течение месяца, Джейк начнет искать новую работу. Мегги наймет тренера по писательскому мастерству или обязуется писать по 2 тыс. слов в день, не обращая внимания на настроение или внутреннюю самокритику. Если ощутимого прогресса не случится, то она завязывает с этим проектом.

Определяя четкие сроки и принципы, исходя из четких поведенческих критериев, вы покидаете замкнутые круг бесплотных мечтаний.

Вообразите будущее, создайте план

Очень часто вы оказываетесь на том пресловутом заборе, потому что мысли о будущем становятся слишком мрачными. Кейт видит в будущем еще больше проблем с деньгами. Мегги предполагает, что, даже если напишет роман, никогда не опубликует его или не продаст ни единого экземпляра.

Но вам стоит тратить время не на размышления о том, чего вы лишаетесь, а на осознанное понимание того, к чему вы хотели бы двигаться. Воображая лучшее будущее, вы начинаете двигаться вперед. Но вы должны осознанно замещать негативные мысли размышлениями о возможностях и предполагаемом успехе.

Затем нужно собрать информацию и создать план. Кейт советуется с юристом или финансовым консультантом, или спрашивает у сестры, можно ли к ней переехать. Джейк начинает смотреть на рынок труда и искать контакты. Или же решает, что может и вовсе поискать работу в другой городе. Мегги нанимает тренера по писательству, имея в голове четкую цель. Или же осознает: неважно, будет ли опубликовано ее произведение – она просто хочет реализовать мечту и сказать себе, что написала роман. Или наоборот, решает, что приложила достаточно усилий для написания романа, а теперь пришло время поискать работу, на которой она смогла бы применить писательские навыки.

Информация и действия – противоядия для пессимизма.

Мы смотрим на прошлое через призму настоящего

Говорите

Итак, время вышло. Прошло три месяца, а муж Кейт по-прежнему без работы. Начальник Джейка не изменился. Мегги, даже вместе с тренером, не продвинулась в написании романа. Пора уходить.

Дальше стоит завершить, попрощаться лучшим возможным образом: спасаясь бегством, вы оставляете нерешенные проблемы, которые могут впоследствии вас настигнуть. Кейт может написать мужу письмо, четко, но с состраданием объясняя причины своего решения. Или же может назначить один-два приема у психотерапевта, чтобы в спокойной обстановке рассказать мужу о своих чувствах. Джейк пишет письмо начальнику и просит об увольнении. Мегги находит способ попрощаться со своей писательской сущностью, возможно – на время.

Речь о том, чтобы не захлопывать дверь, подобно подростку, а по-взрослому ее закрыть.

Ожидайте сожаления

Вот оно. Прежде, чем начать новый жизненный этап, вам придется пережить эмоциональные американские горки. Кейт может вздохнуть с облегчением после своего ухода, но испугаться спустя несколько месяцев, когда адреналин и новизна улетучатся. Джейку нравится новая работа, но по выходным он чувствует себя одиноко в новом городе. Новая работа Мегги лучше, чем предыдущая. Но в плохие дни, когда она пишет скучный текст, она думает о том, могла ли приложить больше усилий для написания романа.

Всего этого следует ожидать, особенно – в первые месяцы. Причина в том, что мы смотрим на прошлое через призму настоящего. В зависимости от того, где очутилась Кейт через три месяца или два года после расставания – в счастливых новых отношениях или в одиночестве – ее настоящее будет окрашивать восприятие расставания с мужем. Та же ситуация будет у Джейка и Мегги.

Будьте к этому готовы. И когда подобные мысли возникнут, скажите себе, что приняли лучшее из возможных на тот момент решений. А затем исправьте то, что нужно для счастья в настоящем. Кейт нужно вновь начать общаться с мужем или приложить больше усилий для поиска новых отношений. Джейку необходимо искать новых друзей или возвращаться в родной город. Мегги – работать, а свободное время попробовать писать рассказы. Чего не нужно делать, так это погружаться в самокритику и бесконечные сожаления.

Искусство уходить – это сочетание рациональности и реальности со слепой верой. Подобно другим жизненным вызовам, в этом деле также нужна практика. А еще много храбрости.

Так что, возможно, пришло время и вам двигаться вперед? Какая поддержка вам необходима, что сделать следующий шаг? Вы готовы?

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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