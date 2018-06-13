Как распознать пассивно-агрессивного человека: пять признаков. Блог психолога

Большинство из нас умеет отличить откровенно агрессивных людей, но пассивную агрессию видят не все

Переносить оскорбления, критику и унижение неприятно, но вы, по крайней мере, знаете, почему вам больно. Однако бывает так, что люди в нашем окружении, включая семью, друзей и коллег, заставляют чувствовать дискомфорт, при этом мы не может понять причину. Например, коллега в третий раз за неделю не здоровается с вами в холе офиса. Вы убеждаете себя, что это, вероятно, случайная ошибка, но ощущаете – что-то не так.

Если нечто подобное часто происходит с одним или несколькими людьми в вашей жизни, возможно, вы имеете дело с пассивно-агрессивным поведением, которое различить гораздо трудней, чем откровенную агрессию. Пассивная агрессивность, как следует из названия, – это склонностью к косвенному проявлению враждебности посредством таких действий, как тонкие оскорбления, замкнутое поведение, упрямство или преднамеренное невыполнение требуемых задач.

Из-за того, что пассивно-агрессивное поведение является неявным или косвенным, обнаружить его бывает трудно даже в тех случаях, когда вы чувствуете психологические последствия. Чтобы помочь определить такое поведение, опишу пять примеров. Это не все способы проявления пассивной агрессии, но наиболее распространенные среди них.

1.Безмолвие.

В своем стандартном проявлении безмолвие – это полное игнорирование человека, отказ отвечать на любые его вопросы и, возможно, даже отказ признавать его присутствие. Такое молчаливое поведение не совсем пассивно-агрессивное, ведь оно довольно очевидное. Но есть и более тонкие способы его проявления. Например, человек может “случайно” не узнать вас в холе офиса. Это происходит иногда, поэтому вам трудно понять, случайное это действие или намеренное. То же может произойти во время рабочих встреч и других взаимодействий. Ваш коллега может намеренно игнорировать ваши комментарии, но делать это так непоследовательно, что вы не можете быть полностью уверенны в том, происходит это нарочно или нет.

2.Тонкие оскорбления.

Многие из нас понимают, когда их оскорбляют. Но тонкие оскорбления выявить трудней. Коллега может притвориться, будто делает вам комплимент, но, когда вы вдумываетесь, то понимаете, что это было скорее замаскированное оскорбление. Например, вы сдаете начальнику отчет. Он читает и говорит, что вы проделали хорошую работу (комплимент), но затем добавляет, что отчет был “почти так же хорошо, как у Джейми” (тонкое оскорбление).

Тонкое оскорбление также может содержать скрытую или частично скрытую отсылку к вашим слабым местам. Скажем, коллега окончил Принстон, а вы какой-то условный Колледж Майями Бич. Если коллега часто и неуместно упоминает о том, какой вуз вы окончили (и подразумевает, что этот вуз не так уж хорошо), то, скорее всего, это скрытое оскорбление.

3.Замкнутость.

Неуютно находиться рядом с людьми, которые постоянно сердиты, угрюмы, мрачны и капризны. Почти так же неуютно, как находиться возле людей, которые выражают все это в открытую. Например, человек, если он вообще решает вам отвечать, может сделать выбор в пользу негативного ответа на ваш невинный комментарий, вопрос или замечание. Угрюмый человек не улыбнется, даже когда коллега рассказывает анекдот и весь офис громко смеется. Люди, демонстрирующие замкнутое поведение, могут тонко пожаловаться на все, что их окружает, заставляя всех чувствовать дискомфорт и грусть без явных на то причин.

4.Упрямство.

В некоторых ситуациях упрямство может быть полезной чертой, особенно, когда важно удержать и защитить свою позицию. Но иногда упрямство – это способ кого-то наказать. Косвенно упрямый человек, как правило, неукоснительно защищает свою позицию или точку зрения и приводит хорошие аргументы. Поэтому вы просто не можете отвергнуть то, что он говорит. В то же время, очевидно, что он защищает свою позицию лишь потому, что знает – это будет раздражать вас или других людей, которые должны его слушать.

5.Невыполнение требуемых задач.

Большинство из нас знают, как ведут себя упрямые дети. Когда они достигают определенного возраста, то отказываются делать то, о чем их просят. Но дети есть дети. Гораздо сложней понять, когда так ведет себя взрослый человек. У вас может быть коллега, который почти всегда находит способ избежать выполнения необходимых задач. Часто такой человек перекладывает ответственность на других или же берется за задание, но не выполняет его в срок. Если это результат стресса, связанного с работой, домашних проблем или склонности к прокрастинации, то дело не в пассивной агрессии. Но если такое поведение наблюдается часто и явно не связано с внешними факторами, то оно может быть преднамеренным и считаться пассивно-агрессивным.

Лучший способ – игнорировать такое поведение

Как справляться с пассивной агрессией.

Я описывала пассивно-агрессивных коллег, но аналогичное поведение можно наблюдать среди родственников или друзей. Оно может быть мотивировано завистью, ревностью, расстройствами личности или приемом лекарств, побочным эффектом которых является пассивно-агрессивное поведение.

Как лучше всего вести себя с пассивно-агрессивным человеком? Прямо указать им на такое поведение, как правило, не помогает, ведь на определенном уровне они знают, что делают, и могут лишь усугубить такое поведение в отместку за то, что вы подняли вопрос.

Лучший способ – игнорировать такое поведение и делать вид, будто вы его не замечаете. Если окажется, что такое поведение не имеет эффекта, то пассивно-агрессивный человек может прекратить его в силу отсутствия реакции.

Если игнорировать пассивно-агрессивное поведение невозможно, то лучшее, что вы можете сделать, это максимально дистанцироваться от человека.

Если агрессор – это коллега, который работает рядом с вами, попросите пересадить вас на другое место. Если пересесть невозможно, сведите взаимодействие до минимума. Каждое взаимодействие должно быть исключительно профессиональным, что поможет сдерживать агрессора от эскалации.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь