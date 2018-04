Как распознать манипулятора эмоциями. Блог Тревиса Бредберри

Эмоциональные манипуляторы знают ваши слабые места и легко используют это знание против вас

Несколько лет назад Facebook совместно с исследователями из Корнелла и Университета Калифорнии провел эксперимент, в рамках которого намеренно играл с эмоциями 689 тыс. пользователей, манипулируя их новостными лентами так, что одни видели только негативные посты, а другие – только позитивные. Разумеется, когда эти люди писали собственные статусы, то подпадали под влияние настроения тех записей, которые видели.

Вокруг эксперимента было много шума, прежде всего, потому, что никто из “участников” не давал согласия на такое исследование. Впрочем, та легкость, с которой можно манипулировать эмоциями людей, пугает едва ли не больше, чем поступок Facebook. Ведь если соцсеть может манипулировать эмоциями, проводя махинации с вашей лентой, то представьте, насколько проще это делать реальным людям, знающим ваши уязвимые места. Умелый эмоциональный манипулятор может разрушить чужую самооценку и даже заставить человека сомневаться в собственном здравомыслии.

Именно по той причине, что манипуляции могут действовать настолько разрушительно, очень важно уметь распознавать их в собственной жизни. Это не так просто, как может показаться, ведь эмоциональные манипуляторы, как правило, очень искусны. Они начинают мягко и со временем повышают ставки – так медленно, что вы даже не замечаете, как это происходит. К счастью, определить манипуляторов не так уж сложно, если знать, что именно искать.

1.Они подрывают вашу веру в понимание реальности. Эмоциональные манипуляторы – невероятно ловкие лжецы. Они настаивают, что инцидента не было, хотя он произошел, или уверяют, что говорили и делали что-то, хотя это не так. Они настолько умелые, что, в конце концов, вы начинаете сомневаться в здравости собственного рассудка. Настоять на том, что причина проблемы является плодом вашего воображения, – очень мощный способ избежать неприятностей.

2.Их действия не соотносятся со словами. Эмоциональные манипуляторы скажут то, что вы хотели бы услышать, однако их дела будут говорить о совершенно ином. Они заявляют о поддержке, но когда приходит время подтвердить слова действиями, поступают так, словно ваши просьбы не имеют оснований. Они говорят, как им повезло быть вашим приятелем, а потом ведут себя так, будто вы обуза. Это лишь еще один способ подорвать вашу веру в свой рассудок. Они заставляют вас сомневаться в вашем видении реальности.

3.Они мастерски используют чувство вины. Если вы поднимаете волнующую вас тему, то манипулятор заставляет вас чувствовать вину из-за того, что вы об этом заговорили. Если вы этого не делаете, то они заставляют вас чувствовать вину за молчание. Имея дело с эмоциональными манипуляторами, вы всегда окажетесь неправы. Какими бы ни были ваши проблемы, виноваты всегда будете вы.

4.Они делают из себя жертву. Эмоциональные манипуляторы никогда ни в чем не виноваты. Независимо от того, что они делают (или не делают), вина всегда лежит на ком-то другом. Если такой человек вас расстроил или разозлил, то вы сами виноваты, ведь имели завышенные ожидания. Если рассержен этот человек, то это тоже ваша вина. Эмоциональные манипуляторы никогда ни за что не несут ответственности.

5.Они слишком спешат и их слишком много. Будь то личные или деловые отношения, эмоциональные манипуляторы, кажется, всегда пропускают несколько шагов. Они слишком рано и слишком много отдают. И ожидают от вас того же. Они изображают уязвимость и чувствительность, но это лишь уловка. Замысел в том, что они стремятся дать вам почувствовать себя “особенными”, ведь они впустили вас в круг приближенных. Но целью таких действий также является заставить вас чувствовать себя ответственным за их чувства.

6.Такие люди – эмоциональная черная дыра. Независимо от того, что чувствует эмоциональный манипулятор, он гениально втягивает других в собственные переживания. Если он в плохом настроении, то все вокруг испытывают те же чувства. Это заставляет людей чувствовать свою ответственность за чувства манипулятора и необходимость их исправить.

7.Они соглашаются помочь, а потом ведут себя, словно мученики. Первоначальное стремление помочь быстро превращается во вздохи, стоны и жалобы, будто все, на что они согласились, ужасно сложно. И если вы обратите внимание на это нежелание действовать, то они вынудят вас думать, будто вы параноик, а они стремятся вам помочь. Цель? Заставить вас чувствовать себя виноватыми, обязанными вам и, возможно, даже немного сумасшедшими.

8.Они всегда на полшага впереди. Какие бы проблемы не возникли у вас, у эмоционального манипулятора дела все равно хуже. Они подрывают обоснованность ваших жалоб, напоминая, что их проблемы посерьезней. Что они хотят сказать? Что у вас нет причин жаловаться, так что заткнитесь.

9.Они знают все ваши “рычаги” и не боятся за них тянуть. Эмоциональные манипуляторы знают ваши слабые места и легко используют это знание против вас. Если чувствуете неуверенность из-за своего веса, они комментируют то, что вы едите, или то, как на вас сидит одежда. Если волнуетесь из-за предстоящей презентации, они обращают внимание, насколько строгими будут слушатели. Они хорошо понимают ваши эмоции, но используют это понимание не для того, что помочь вам, а для манипуляций.

Как справиться с манипуляциями

Эмоциональные манипуляторы раздражают, потому что их поведение крайне иррационально. Их поведение действительно идет вразрез со здравым смыслом, так почему же вы позволяете себе реагировать на них эмоционально и втягиваться в их игру?

Чем более человек иррационален, тем легче вам должно быть освободиться от его пут. Не пытайтесь больше переиграть такого человека в его собственную игру. Дистанцируйтесь эмоционально, подходите к взаимодействию с таким человеком, как к научному проекту. Не нужно отвечать на эмоциональный хаос, только на факты.

Установление эмоциональной дистанции требует осознанности. Вы не можете помешать кому-то нажимать на ваши “кнопки”, если не понимаете, что это происходит. Вероятно, вам придется перестроиться и выбрать лучшую стратегию. Не бойтесь потратить на это немного времени.

Большинство людей чувствует, что, живя или работая с кем-то, они не способны контролировать хаос. Но это абсолютно не так. Как только вы идентифицировали манипулятора, то начинаете понимать, насколько предсказуемо его поведение. Это поможет вам рационально подходить к тому, в каких ситуациях вы готовы мириться с их поведением, а в каких – нет. Вы можете установить границы, но делать это нужно сознательно и проактивно. Если вы пустите ситуацию на самотек, то обязательно окажетесь втянутыми в трудные разговоры. Если же установите границы и сами решите, где и когда взаимодействовать с таким сложным человеком, то сможете контролировать хаос. Единственный фокус в данной ситуации – держаться за выбранную стратегию и охранять границы, когда манипулятор захочет их пересечь. А он это обязательно захочет.

