Как распознать лжеца. Блог бывшего агента ФБР

Выявить ложь – задача не из простых

Исследователи стремятся определить главный вербальный или невербальный признак лжи, однако до сих пор не смогли этого сделать. Чтобы обнаружить обман, нужно следить за целым рядом сигналов, каждый из которых с разной вероятностью приведет или не приведет к выявлению неправды.

Чтобы увеличить шансы подловить лжеца, нужно определить группы вербальных и невербальных проявлений, которые необходимо сравнивать с базовым уровнем. Его устанавливают, когда у человека нет оснований врать. Любые отклонения от базовой линии могут быть индикаторами лжи, но это способ может давать сбои. Лучше всего выявлять ложь, сравнивая слова людей с известными фактами. Впрочем, и этот подход не всегда подходит. Большинству людей приходится полагаться на различные вербальные и невербальные сигналы, которые могут свидетельствовать об обмане.

Приведу некоторые из них:

Лжецы склонны отвечать на вопросы, которые не были заданы;

Лжецы склонны отвечать вопросом на вопрос;

Лжецы не поправляют себя, чтобы не выглядеть неуверенными в сказанном;

Лжецы имитируют потерю памяти, употребляя фразы “я забыл” и “я не припомню”;

Лжецы предпочитают отчитываться о том, чего не делали, а не о том, что сделали;

Лжецы склонны оправдывать свои действия, когда никакие оправдания не нужны;

Лжецы, как правило, не включают эмоции в свои рассказы о событиях;

Лжецы упоминают точное время и даты, чтобы доказать, что не могли совершить рассматриваемое нарушение;

Лжецы, как правило, просят повторить или уточнить вопрос;

Лжецы склонны выражать неискренние эмоции;

Лжецы, как правило, немногословны в описаниях событий или действий;

Лжецы описывают слабости и недостатки других людей;

Лжецы предпочитают упоминать минимум деталей, описывая события;

Лжецы, как правило, используют пассивные конструкции, когда рассказывают о событиях или действиях.

И наоборот:

Правдивые люди часто обращаются к урокам, извлеченным из прошлого;

Правдивые люди часто упоминают о совершенных ошибках;

Правдивые люди часто включают в свои рассказы о событиях диалоги;

Они также часто рассказывают о происшествиях без указания точного времени и дат;

Говорящие правду люди часто пересказывают события несвязно;

Говорящие правду люди часто упоминают о необычных или неожиданных событиях;

Они также часто включают в рассказ чувственную информацию вроде запахов.

Повторюсь, эти вербальные и невербальные сигналы нужно применять осторожно. Ведь обманщики часто говорят или делают то, что делает их похожими на правдивых людей. И наоборот. Так что определять ложь возможно, но все еще очень непросто.

Больше советов Джек Шафер дает в своей книге “Включаем обаяние по методике спецслужб”, переведенной на 18 языков.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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