Как распознать депрессию. Блог Михаила Лабковского

Главный критерий здесь – продолжительность

“Депрессия”, “стресс”, “фрустрация” – эти слова прочно вошли в наш с вами лексикон, но всегда ли мы хорошо понимаем, что именно они означают? Моя практика показывает, что нет. Особенно это касается слова “депрессия”. Одни называют депрессией плохое настроение, другие отмахиваются от жалоб на нее, объясняя состояние больного банальной ленью. Что же это такое на самом деле? Давайте разбираться.

Депрессия – это нарушение метаболизма нейромедиаторов в коре головного мозга, а нейромедиаторы – это химические вещества, которые влияют на наше самочувствие и настроение. Депрессия относится к разряду психических заболеваний. Это бич нашего времени – времени, когда человек перестал жить естественной жизнью. Согласитесь, мало кто из нас встает на заре “задать корм” курам и подоить коров, потом идет в поле, а когда стемнеет, ложится спать. У таких людей депрессии, как правило, и не бывает. Депрессия – болезнь жителей мегаполисов, людей, которые пьют, курят, употребляют наркотики, живут не вполне здоровой жизнью, много работают и выгорают.

Предшествует депрессии астения – снижение жизненного тонуса, когда постепенно мир блекнет, интересы пропадают, человек становится вялым, апатичным.

Возникает вопрос, как отличить депрессию от усталости и плохого настроения. Главный критерий – длительность. “Эпизод депрессии” может длиться полгода. Так что если вы долгое время – несколько недель или месяцев – подавлены, ничего не хотите, постоянно раздражаетесь, часто грустите, плачете, жалеете себя и выйти из этого состояния не можете – скорее всего, надвигается депрессия.

Впрочем, заниматься самодиагностикой не стоит, для этого есть специалисты – психологи и психиатры. Кстати, депрессией занимаются именно психиатры.

Возникает резонный вопрос, можно ли избежать депрессии, есть ли способы профилактики и борьбы с этим заболеванием.

Лучшая профилактика депрессии – постоянный мониторинг своего состояния. Если вы чувствуете, как писал Гоголь, что “я сегодня с утра кофе пила без вкуса”, это тревожный сигнал, к которому важно прислушаться.

“Само пройдет”?

Многим кажется, что депрессия может пройти сама – в конце концов, это же не аппендицит и не больной зуб. Но это опасное заблуждение. Да, бывают формы депрессии, при которых симптомы со временем отступают сами, – например, реактивная депрессия. Предположим, у человека умер кто-то из близких, и он испытывает огромный стресс. Из-за стресса нарушается метаболизм нейротрансмиттеров – например, серотонина, “гормона счастья”, и состояние в таком случае подавленно-депрессивное. Но проходит время, человек берет себя в руки, начинает жить дальше, и болезнь отступает.

Если в течение долгого времени вы не можете выйти из подавленного состояния, надо идти к врачу

Но если “видимых причин” для депрессии нет, скорее всего, сама она не отступит, и состояние будет лишь усугубляться. Одно из самых тяжелых проявлений депрессии – когда человек перестает вставать с постели, спит в одежде, не выходит на улицу, не моется, не чистит зубы, забывает есть, не разговаривает, у него в комнате темно, он целый день лежит зубами к стенке. Это проявление клинической депрессии, которая, как правило, требует стационарного лечения – одними антидепрессантами дома уже не обойдешься. Человек в этом случае теряет работоспособность и живет фактически как инвалид.

Сказывается депрессия и на работе всего организма. Проявления самые разные: и синдром раздраженного желудка, и кардиологические заболевания, и эндокринология.

Так что, если вы в течение долгого времени не можете выйти из подавленного состояния, надо идти к врачу. Врач определит, клиническая ли у вас депрессия, при которой не обойтись без медицинского вмешательства и медикаментозного лечения, или достаточно заняться спортом, наладить режим, питание, устроить свои личные дела самостоятельно или с помощью психолога. Главное – не затягивайте с этим.

Текст публикуется с разрешения автора

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