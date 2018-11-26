Как распланировать свою жизнь и достигать каждой цели?

Представьте, кем хотите быть в конце жизни – и старайтесь достичь этого

Если вас все устраивает, все дела сделаны, все планы выполнены, книги прочитаны, классная работа получена, а вы находитесь в идеальной спортивной форме и все у вас замечательно – значит, вы отлично планируете и этот материал точно не для вас. Для тех же, кто хочет узнать, как я планирую свой год, месяц, день – в деталях расскажу.

Если вы спросите, есть ли один универсальный способ всегда все успевать, отвечу: да, этот способ действительно есть, и он называется «вообще не планировать». Если вы ничего не запланировали – вы всегда все успеете. Нет планов – нет необходимости их достигать. Но планирование – это основа любого вашего прогресса.

К планированию я пришел лет 15 назад, когда основал свой бизнес. Количество задач, накапливавшихся в календаре, превышало возможность хранить их в голове. В тот момент впервые задумался о том, что без детальной проработки своих многолетних и квартальных планов просто невозможно управлять своим временем. Я прочитал тогда множество книг на русском и английском языках, и все они содержали общие принципы планирования – но в целостную картинку в голове не складывались. Потом наткнулся на книгу Райана Эллиса с очень хорошим подходом, который использую последние 5-6 лет.

Вы – то, что вы делаете чаще всего

В чем заключается суть этого способа? Вы должны увидеть, к какой финальной точке в вашей жизни, карьере или спорте вы идете. Автор предлагает разделить ваши цели на очень крупные, горизонт планирования которых – приблизительно 20-30 лет; потом ниже – 10 лет, 1 год и 1 месяц. С самого начала книги предлагается несколько полезных выводов.

Вы получите преимущество сразу же, так как будете удивлены, сколько людей не используют планирование. Это не зависит от деятельности, которой вы занимаетесь. Вы устроились на новую работу – там большинство сотрудников не задумываются, куда они придут завтра и что с ними будет. По статистике, в Америке порядка 50% людей не имеют даже сбережений. О чем это говорит? Финансовое планирование отсутствует. Начинайте планировать прямо сегодня – и вы уже в выигрыше. Записывайте свои цели. Я вам рекомендую сделать еще интереснее: когда вы сформулируете свои цели, пройдитесь по вашим родственникам, близким, возможно партнерам – и попросите их подписаться под ними. Так они будут некими аудиторами. Зачем? Если вы их не сделаете, они вам на это укажут. Если начнете сильно отставать, то напомнят. Доказано, что любой публичный договор благоприятно влияет на исход. К сожалению, без пинка нам тяжело двигаться вперед. Вы должны увидеть себя к концу вашей жизни. К какой точке назначения вы хотите прийти? Может, вы хотите быть президентом или рассекать на серфинге на Гавайях, создать благотворительный фонд или победить в Олимпиаде? Это не имеет значения, но вы должны увидеть конечную точку. Полезное упражнение от автора книги: написать одним предложением, как вы себя видите к концу жизни. Мечтайте по-крупному – и это позволит вам находить способы реализации целей.

Один интересный момент, который меня недавно удивил. Последние 10 лет жизни моей компании я постоянно использовал метод SMART планирования: цель должна быть измеряемая, реалистичная, четкая, ясная и так далее. Однако исследования Гарвардской бизнес школы говорит, что не все так просто со SMART планированием. Оно очень часто сушит ваши цели, позволяет планировать ее в таком формате, в котором она однозначно выполнима. Поэтому SMART планирование хорошо лишь тогда, когда вы понимаете направление, крупные цели. Оно эффективно работает на коротких промежутках времени, но не подходит для среднесрочного и долгосрочного планирования.

Как планирую я, используя этот подход? У меня есть четкий лист на одну страницу с моим видением на ближайшие 30-40 лет. Например, я говорю себе: я хочу построить компанию, которая работала бы на глобальном рынке и решала серьезную проблему человечества. После этого могу разделить цель на составляющие в промежутках 10-20-30 лет. Каждый год в начале января я снова возвращаюсь к крупным целям. Я смотрю, насколько моя годичная цель сочетается с общим планом на всю жизнь. Это помогает вам постоянно быть в фокусе. Планирование на год должно приближать к тому, что вы нарисовали себе на несколько лет вперед.

Важный момент, который хорошо работает для годичного планирования – разделять все ваши задачи на четыре больших куска: рабочее, семейное, личное и развивающее. В итоге у нас есть сбалансированная картина между рабочими и семейными целями, здоровьем и хобби, развитием и образованием. Это позволяет не становиться замкнутым человеком, асоциальной личностью.

Какие технические инструменты я использую для планирования на месяц? Сразу хочу сказать, что для планирования на год или на десять лет вам не нужны блокноты или специальные программы – все гораздо проще записать в обычном текстовом документе и сохранить. А вот для месячного и недельного планирования, конечно же, нужно использовать различные инструменты, которые помогут вам отслеживать цели. Я использую Outlook, кто-то предпочитает Google календарь – суть не меняется. Каждую неделю я четко расставляю цели, которые выходят из месячных. Потом, уже в неделе, я выделяю те задачи, которые должен закрыть.

Самый мелкий блок моего планирования – это планирование на день. Мой день, как правило, расписан на составляющие в получасовом-часовом формате. Так как у меня большая компания и много сотрудников, то задачи могут быть разные. Но если у вас нет перегрузов в разноплановости задач, вы должны просто разделять ваши задачи на блоки полчаса-час и ставить их в календаре. Желательно четко формулировать, что вы хотите получить по окончанию этой задачи.

Между блоками задач обязательно должно быть буферное время. Не нужно их лепить без всякого промежутка. Мы не роботы, мы должны выпить чай, подышать воздухом или встать и размяться. Буферное время позволяет нам более спокойно выполнять задачи и предусмотреть возможность, что что-то может занять больше времени, чем мы считаем необходимым. Согласно Гарвардским исследованиям, люди планируют меньше времени на задачи, чем они реально занимают.

Еще я отмечаю задачи по мере их выполнения. Это позволяет в течение рабочего дня видеть, что сделано и не сделано. В конце недели я крайне рекомендую выделить полчаса и подсчитать количество времени, которое вы потратили на выполнение той или иной задачи. Делается это для того, чтобы вы могли свериться сами с собой – действительно ли вы тот, кем себя называете. Например, вы говорите: «Я обучаю людей». Смотрите по планам, а на самом деле вы их не обучаете, а за канцелярией ходите. Есть хорошее выражение: «Вы – то, что вы делаете чаще всего».

Текст публикуется с разрешения автора

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