Как провести бодрый день после бессонной ночи: четыре способа

Наиболее распространенная ошибка тех, кто толком не спал ночью, – это пытаться как-то отдохнуть или расслабиться в течение следующего дня

Это почти никогда не срабатывает, но, конечно, понятно, почему мы все равно пытаемся это сделать. В те моменты, когда сил становится мало, они начинают казаться неким ограниченным ресурсом, который скоро кончится – примерно как бензин или заряд батарейки. Естественно, хочется сохранить хотя бы остатки. Проблема в том, что мы — не автомобили и не электроприборы, у нас нет бака с горючим. Все это работает не так примитивно.

Так вот, если вы (почти) не спали ночь, то лучше:

Придерживайтесь своего обычного, полного расписания или плана на день.

Делайте ровно то, что собирались, когда не знали о будущей бессонной ночи – и не меньше. Не отменяйте дела, не сказывайтесь больной или больным. Это важно по трем причинам: во-первых, чем больше вы заняты, тем меньше думаете “О, как я устал и хочу спать!” Во-вторых, ощущать себя способным справляться с ответственностью, несмотря на неожиданности, психологически приятно и дает ресурс. В-третьих, это задел на будущее: если вам выпадет еще одна или две бессонных ночи, уже не нужно будет беспокоиться, как вы потом доживете до вечера – вот же, дожили.

Больше общайтесь и проводите время с энергичными людьми.

Опять же, скорее всего, после бессонной ночи мы будем пытаться ползать на низких оборотах и избегать чересчур радостных и пышущих энергией людей. Поступайте ровно наоборот: ищите тех, чей заряд бодрости очень большой. Такой большой, что поможет даже вам, сонной мухе, оставаться в сознании и чувствовать себя живим. Если таких людей вокруг нет, то просто немного увеличьте количество общения. Например, если идете на ланч с коллегами, в гости, на встречу – поболтайте со всеми чуть дольше обычного. Если вы — интроверт, то выберите одного или двух людей, с которыми можете общаться, и проведите с ними какое-то время. Важно не позволять себе прятаться от людей, а наоборот, полностью включиться в коммуникацию. Это, как ни странно, снизит раздражение от недосыпа и поднимет настроение.

Позвольте своему телу отрегулировать этот сбой сна самостоятельно.

Выбирайте естественные способы себя поддержать

Прерывайте панические мысли о том, как же вы компенсируете себе нехватку сна и сколько сможете поспать в грядущую ночь. Тратить на них время не просто бессмысленно, но и вредно – они раскручивают “тревожный круг”, который сам по себе может мешать спать. По этой же причине не стоит считать, сколько именно часов сна вам не хватило, и постоянно смотреть на часы, когда приблизится время засыпать. Помните, что наш организм очень умный, в нем много систем обратной связи с компенсацией. В частности, мозг может сам регулировать глубину и смену циклов сна в зависимости от того, сколько вы спали до этого. Таким образом, вы постепенно “насытитесь” сном без всяких изменений расписания. Также не нужно пытаться доспать днем или ложиться спать намного раньше – это сбивает “внутренние часы”, а если у вас с ними и так не все ладно, то в долгосрочной перспективе может аукнуться еще хуже. В общем, ложитесь спать как обычно или максимум на час раньше, и дайте своему телу разобраться с недосыпом через настройку глубины сна и продолжительности циклов.

Не заливайтесь кофе и стимуляторами дополнительно.

Нет, это не значит, что нужно провести день вообще без кофе. Ваша обычная дневная доза – без проблем, но следует быть осторожными с добавкой: таблетками кофеина, тройными шотами и энергетическими напитками. Энергии у вас в этот день будет меньше, чем обычно, и никакие стимуляторы не возьмут ее из ниоткуда. Они просто выжмут вас досуха, давая ощущение прилива сил на короткое время, а потом станет еще хуже, чем было. Да и сон может снова пострадать. Так что выбирайте естественные способы себя поддержать: больше света, небольшая физическая нагрузка или растяжка, свежий воздух, разговоры с людьми, сладкая еда и так далее. Конечно, они не будут так “вставлять”, как огромная чашка кофе, но и вреда от них будет гораздо меньше.

Текст публикуется с разрешения автора.

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