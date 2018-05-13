Как проснуться утром: мои пять правил. Блог Маши Ефросининой

Мы живем в эпоху ужасного стресса

Люди очень недооценивают то, как просыпаются и начинают свой день. Узнав мои пять правил идеального утра, вы автоматически узнаете, как качественно проживать каждый свой день.

1.Поставьте на будильник свою самую любимую мелодию.

Она не должна быть раздражающей, резкой или громкой. Вы должны ее любить. Тогда, проснувшись, вы будете понимать, что вас будит нечто приятное. Пускай эта мелодия с чем-то ассоциируется, например, с каким-то удовольствием или воспоминанием. Это может быть даже записанный смех вашего ребенка. Тогда вы будете не вскакивать, словно ужаленные, а входить в новый день плавно и с любовью.

2.Заводите будильник на полчаса раньше того времени, когда нужно проснуться.

Я, как правило, просыпаюсь около 8 утра. Соответственно, завожу будильник на 7:30. Тогда уже к 7:45 я бодрствую и практически не хочу спать. Это правило очень простое, но действует отлично.

3.Проснувшись, не заходите в мессенджер, YouTube или другие соцсети и приложения на вашем телефоне.

Ни лишайте себя утра. Дайте проснуться себе, своему мозгу и телу. Еще лучше – не кладите телефон и прочие гаджеты на прикроватной тумбочке или рядом с головой. Недавно я прочла исследование, из которого узнала, что гаджеты, рядом с которыми мы спим по 7-8 часов, забирают качество сна и снижают количество вырабатываемого мелатонина. А ведь это тот гормон, который отвечает за обмен веществ и молодость. Если не верите, то проведите эксперимент: убирайте телефон на ночь в другую комнату в течение недели-двух и наблюдайте за разницей.

4.Проснувшись, потянитесь.

Если у вас есть ребенок, то вы наверняка замечали, что первым делом утром он потягивается. Когда в последний раз, проснувшись, вы потягивались так, чтобы ваши колени растянулись, словно у балерины? Рекомендую рано утром обязательно потягиваться. Лично я так и вовсе делаю пятиминутную зарядку прямо в постели, еще не коснувшись ногами пола. После этого вы спрыгните с постели бодро, в теле будут совсем другие ощущения, иная энергия и настрой. Тело будет вам очень благодарно.

Я делаю пятиминутную зарядку прямо в постели, еще не коснувшись ногами пола

5.Смейтесь.

Этому меня научили тренера по смехойоге (да-да, такое направление действительно существует). Это занятие выглядит весьма забавно, поэтому рекомендую не делать его в присутствии домашних или, по крайней мере, предупредить их, что будете смешить, занимаясь скульптурой своего лица. Смехойога заключается в том, что вы подходите к зеркалу и начинаете просмеивать вслух всех гласные. Полторы минуты такого занятия гарантируют вам отличное настроение и подтянутую кожу лица.

Этими правилами я хочу напомнить, как важно не только пробуждение, но также сон и его качество. Не забывайте о базовых вещах: спать в проветренном помещении и на том постельном белье, которое приносит удовольствие. Абсолютно все, что касается сна и той атмосферы, в которой вы спите, крайне важно. И, как говорила Майя Плисецкая, не забывайте о том, что кровать создана не для работы и не для еды, а для сна и занятия сексом.

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