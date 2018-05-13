Как приучить себя делать сбережения: четыре шага

Чтобы обеспечить себе комфортную старость, откладывать деньги нужно в течение десятилетий

Хотя уровень безработицы падает, а зарплаты растут, статистика, отслеживающая сбережения американцев, не улучшается. Исследование, проведенное в 2018-м, обнаружило: 19% американцев признаются в том, что не откладывают ничего, а еще 21% откладывает меньше 5% своего дохода.

Такие цифры тревожны, ведь, если вы хотите комфортной старости, финансовые консультанты советуют откладывать не менее 15% своего дохода на протяжении десятилетий (в зависимости от того, как долго вы планируете жить). Согласно упомянутому выше исследованию, лишь 16% респондентов признались, что откладывают больше 15% дохода.

Такие новости обескураживают, но не удивляют. Это лишь подтверждает продолжительность тренда. Делать сбережения трудно, а недисциплинированные траты приносят удовольствие. Многие ставят перед собой задачу собрать определенную сумму, например, на свадьбу или внесение аванса за дом, но не достигают задуманного, а затем приходят в уныние и сдаются. Куда эффективней экономить регулярно, сделав эту привычку частью образа жизни.

Впрочем, сказать проще, чем сделать. Если вы уже нацелены на накопление сбережений, отлично. Но большинство людей не откладывают деньги регулярно. Как же себя к этому приучить?

Советую предпринять четыре шага.

1.Начните с конкретной цели, чтобы сформировать фонд для экстренных случаев.

Популярные эксперты по личным финансам единодушно советуют начинать с одного и того же. Определите некую сумму, необходимую вам на экстренный случай, и соберите ее. Например, Дейв Рамзи советует собрать для начала $1 тыс., а Сьюз Орман рекомендует установить планку повыше и собрать сумму, которой хватило бы на восемь месяцев жизни.

Кажется, что этот совет противоречит интуиции, ведь разве такая цель не отличается кардинально от выработки привычки? Но в действительности, определение и достижение конкретной цели – важный первый шаг для формирования привычки. Люди способны сформировать новую привычку лишь тогда, когда принимают определенные поведенческие паттерны. Чтобы начать, нужна мотивация для желаемого действия. Вспомните, как вы научились водить машину. Вначале вы сосредотачивались на цели сдать экзамен на получение прав, и именно это мотивировало вас научиться водить.

2.Откладывайте небольшую сумму ежедневно, пусть даже $1.

Чтобы сформировать сильную привычку, выбранное в качестве цели поведение нужно практиковать регулярно. Откладывать деньги ежедневно, даже если это будет всего пара долларов, очень важно для новой привычки. Объясняют социальные психологи Венди Вуд и Дэннис Рунгер: “Привычки укрепляются через ассоциативные и поощрительные механизмы обучения, которые фиксируют медленный, постепенный характер формирования привычки. С каждым повторением происходят небольшие изменения в когнитивных и нейронных механизмах, связанных с процедурной памятью. Благодаря повторениям когнитивные связи между контекстными сигналами и ответом постепенно укрепляются, так что люди готовы повторить действие, когда вновь встречаются контекстные сигналы”.

Этот совет противоречит совету многих экспертов автоматизировать сбережения, но правда в том, что, если вы хотите приучить себя накапливать деньги, нужно брать финансовые решения в собственные руки.

3.Сделайте свои сбережения видимыми.

Если два первых совета касаются процесса формирования привычки, то следующие два помогут ее поддержать.

Исследования показывают, что ключ к формированию привычки в том, чтобы сделать как действие, так и награду, к которой она приводит, видимыми и осязаемыми. Когда подросток учиться водить, то автономия, гибкость и улучшение образа жизни поощряют упорство. Аналогично и видимые накопления, будь то стеклянная банка или онлайн-счет для сбережений, поддерживают формирование привычки. Видимые признаки прогресса дают положительные отклики и поощряют продолжать.

Всегда тратьте меньше, чем зарабатываете

4.Каким бы ни был ваш доход, всегда тратьте меньше, чем зарабатываете.

Последний совет кажется очевидным, но именно он самый сложный из четырех. Главная причина, по которой люди не способны копить деньги, в том, что они не контролируют свои траты. Если хотите сформировать привычку, то должны всегда тратить меньше, чем зарабатываете. Как показали исследования, люди с укоренившейся привычкой откладывать деньги, бережливы и не любят тратить лишнего. Культивирование экономного мышления и соответствующей привычки требует отказа от прежнего мышления, ориентированного на расходы.

Итак, есть четыре шага для формирования новой привычки. Установите накопительную цель для экстренного фонда, откладывайте каждый день, делайте новую привычку видимой и осязаемой, а также контролируйте расходы, чтобы они не превышали уровень дохода.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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