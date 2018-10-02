Как приручить гнев: 7 вопросов, которые помогут справиться с эмоциями, – психолог Наталья Гаевская

Давайте поговорим о том, как научиться не подавлять гнев, а контролировать собственные агрессивные проявления и лучше понимать момент, когда вот-вот сорвет крышу

С чем можно сравнить гнев? С внезапным взрывом большой силы? Или со сходом снежной лавины, которая разрушает все на своем пути?

Наверное, каждый из нас так или иначе имел дело с собственным гневом, когда напряжение внутри настолько внушительное, что выдерживать его просто нет сил. И ты взрываешься. Крики, обвинения, претензии, желание разбить или повредить, ударить, оттолкнуть, укусить, поцарапать.

Одним словом – разрядиться, чтобы наконец исчезло внутри это невыносимое чувство напряжения, а возможно, недовольства, страха, отчаяния.

Дело в том, что гнев сам по себе – это лишь вершина айсберга. В действительности гнев – один из самых древних механизмов защиты. Речь идет о продолжительных ситуациях, когда вы вынуждены практически постоянно чувствовать стыд, вину, обиду зависть или ревность, не имея при этом возможности каким-либо образом повлиять на ход событий. И в этот момент, чтобы не истощиться окончательно, вы взрываетесь в гневе, эмоционально разряжаясь. Этот механизм защиты позволяет восстанавливать нарушенные границы, защищать собственное достоинство и четко продемонстрировать другим, что в отношениях наметились проблемы.

Справиться с собственным гневом, не разрушая себя и других и не истощаясь борьбой с самим собой, гораздо проще, если разобраться в причинах его появления, а именно попробовать узнать и выяснить, что же скрывает вершина айсберга.

Если вам все время кажется, что вот-вот вы готовы взлететь с катушек и взорваться от гнева, сорваться в любой момент на родных, сотрудников, друзей – попробуйте задать себе несколько вопросов:

Какими были мои ожидания в отношении действий другого человека, на которого направлен мой гнев, или относительно того, как должна развиваться ситуация? Насколько я принимаю право другого на свободу поступать так, как он (она) посчитает нужным, особенно в том случае, если это не совпадает с моими собственными желаниями? Насколько мои ожидания реалистичны? Обязан ли другой человек удовлетворять мои желания? И не слишком ли я их переоцениваю? Например, муж возвращается с работы в восемь часов, потому что так у него сложились обстоятельства, а жена ждала его на час раньше, потому что такова была у них договоренность еще утром. Для нее это может стать поводом к тому, чтобы начать возмущаться и предъявлять претензии – ты не ценишь меня, не считаешься со мной, тебе наплевать на свои обещания и так далее. Хотя, по факту, насколько эта ситуация была серьезной? И, может быть, были и другие способы "разрулить" ее? Другими словами, не преувеличиает ли жена вину мужа перед ней? Каковы последствия моего гнева: для меня и для окружающих? Могу ли я компенсировать их, и если да, то как? Могу ли я изменить свои ожидания? Если нет, то что мне мешает это сделать? Каким другим способом я могу снять напряжение внутри? Кроме таких традиционных методов снятия напряжения, как физическая активность и творчество, можно откровенно поговорить о своих потребностях и ожиданиях, чувствах и эмоциях именно с тем, с кем это необходимо сделать. Возможно, принять важные, но не простые для себя решения, которые уже давно назрели и ждали своего часа, выбросить всякий хлам из своей жизни, который уже давно отжил свое, и начать новый этап. Просто прислушайтесь к себе.

Для получения лучшего результата ответы запишите и проанализируйте.

Всегда помните, что гнев – это лишь энергия. И как вы решите воспользоваться ею – разрушать кого-то и себя, защищать свои границы либо строить что-то новое, – зависит только от вас.

Текст публикуется с разрешения автора.

Оригинал

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь