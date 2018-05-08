Как принять свое тело. Блог психолога

Каждая эпоха диктует свои идеалы красоты, однако стоит помнить, что тело каждого человека - уникально

Сегодня я в очередной раз увидела в Facebook рекламу психологического тренинга по похудению. В ней говорилось: если вы придерживаетесь диеты, худеете, а потом снова толстеете, вам - к нам. Специалист будет работать с вами онлайн, давать домашние задания, и все будет хорошо.

Впрочем, как можно работать с телом без реального контакта с ним? Как почувствовать переживания, оно прячет? Если разделять голову и тело, или рацио и телесность, тогда это, конечно, упрощает задачу. Если воспринимать человеческий разум, тело и эмоции, как одно целое, где все взаимодействует, тогда подход в работе кардинально меняется.

Мода на похудение очень живучая. Стало модно обращаться к диетологов. Иногда это - бывшие терапевты, прошедшие соответствующую специализацию. Во время онлайн-презентаций они рассказывают, как важно пить много воды, двигаться, заниматься спортом, есть продукты с низким гликемическим индексом, а также о вреде сахара, соли, сладкого, показатели индекса массы тела, объемы талии у женщин и мужчин, рак и многое другое.

Что может чувствовать человек, который слушает подобное? Всю палитру переживаний, но, прежде всего, я думаю, волнения. Правильно ли я живу? Правильные продукты им? Или втискаюся в норму по всем показателям?

Как-то ко мне на консультацию пришла 18-летняя девушка. Она сказала, что хочет похудеть. Я удивилась, ведь она не была толстой. Конечно, не худенькой, но точно не толстой: тонкая талия, широкие бедра, длинные волосы, красивый цвет кожи. Я ей об этом сказала. "Но у меня живот!» - ответила она. - "У меня тоже есть живот, и у всех людей есть живот", - был мой ответ. "Но у меня большой выступающий живот", - доказывала клиентка. Я удивилась второй раз, потому что у нее был нормальный живот. Но девушка стремилась похудеть, чтобы быть похожей на модель - тощую и высокую. И она была готова ничего не есть, чтобы достичь своей цели.

Известно, что модели болеют анорексией. От нее можно умереть - такое случается с пятью из ста больных. Отечественные психиатры говорят, что это расстройство распространен среди подростков. И очень трудно поддается лечению, в частности - психотерапии. Анорексия и булимия (еще одно расстройство пищевого поведения) могут иметь психологическую природу. Например, развиваться на фоне низкой самооценки, которая формируется с раннего возраста в процессе воспитания; внутренних, личностных конфликтов. Родные могут критиковать ребенка, в частности, ее внешность и поведение. Так формируется негативный "Я-образ", который наносит психологической боли. Чтобы справиться, ребенок может начать "экспериментировать" с едой.

Надо разбираться с причинами стресса, а есть, когда действительно голоден

Не только модели контролируют вес. Известные артисты, телеведущие, журналисты рассказывают о своих диеты, упражнения выполняют в спортзалах, сколько раз в неделю его посещают. Тема еды, в частности, диет, - это тема, которая постоянно обсуждается в глянце. Откроешь любой журнал - и обязательно статья или колонка о том, что есть, чтобы похудеть. Или не есть.

Худыми стали даже игрушки, например, куклы. Они разные, но очень много длинноногих и почему-то именно худых, причем разного пола. Куклы папа и мама худые, а дети - нормальные. Ну, хоть детям повезло.

Здоровый образ жизни это - прекрасно! Движение это жизнь. Аккурат эта поговорка подходит для людей холерического темперамента, в которых процессы возбуждения преобладают над процессами торможения. Им постоянно хочется двигаться, потому что такова их природа. Зато, флегматики и меланхолики более медленные, и они, если можно так выразиться, "живут медленнее".

Есть хорошая поговорка: слишком, то нездорово. Есть килограмма сладкого - это перебор. Впрочем, одно дело, когда у человека - нормальный вес, отсутствует ожирение, а она себе говорит: я - толстая. Появляется перманентное сравнение себя с другими, придуманным модным эталоном красоты, успеха и условием любви. Счастье - это когда я худая, я и моя талия 75 см. Человек начинает постоянно контролировать вес, а там, где много контроля, много страха и тревоги.

Помню один фильм. Героиня рассказывает своему психоаналитику, что в детстве была толстая. Вдруг умирает папа, это событие ее очень пугает, она мало ест, и худеет. Запомнилось, как героиня объяснила это так: "Еда это - единственное в жизни, что я могла контролировать".

Часто психологические проблемы люди "заедают". Стресс - еда - стресс - еда. Потому еда - лучший антидепрессант. Когда нам трудно, когда мы волнуемся, можем больше и чаще есть. В организме повышается уровень сахара, и нам становится хорошо. Но на время. Далее надо разбираться с причинами стресса, а есть уже, когда действительно голоден.

Если вспомнить эпоху барокко, то представитель того времени художник Рубенс рисовал тучных женщин. Когда я смотрю на его картины, думаю, что эти женщины совсем не стеснялись своих форм. И художникам, которые были мужчинами, тоже нравились эти формы. Полная женщина ассоциируется с теплотой, добротой, уютом, материнским объектом.

Далеко не худых женщин на своих полотнах изображали также Рембрандт, Тициан, Микиланджело, Да Винчи. Венера Милосская также далеко не худенькая статуя. Древние греки считали ее идеалом красоты женского тела. Пропорции ее тела далеко не 90х60х90.

В XXI веке в модельном бизнесе присутствуют также полные модели: американки Вельветт Мур, весит 136 кг, Барбара Брикнер, которая носит одежду размера XXL, знаменитая Кристал Рен, автор книги "Голодная". Последняя победила в детстве анорексией, и теперь пропагандирует большие формы и любовь к своему телу, которое создала природа.

Если оно не худое, не стоит его класть в "прокрустово ложе" или угодить социума. Потому что тогда это уже не свое, а чужое тело, чужие переживания, и чужую жизнь.

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