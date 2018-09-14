Как принять решение, о котором не пожалеешь: одна эффективная стратегия, – американский писатель Дариус Фору

Что значит “хорошее” решение?

Когда задаю людям такой вопрос, часто получаю в ответ нечто вроде: “Когда результат успешен”.

Почему мы, как общество, так идеализируем результаты? Чествуются только вещи и люди, которые преуспевают. Взгляните на статьи и книги, которые превращают успешных людей в идолов. До определенной степени это понятно.

Но также и обманчиво. Мы склонны игнорировать истории, которые не принесли успешных результатов. Глядя на провалы, мы зачастую даем быстрое объяснение тому, почему что-то не удалось.

Оглядываясь назад, можем взглянуть на ошибки и сказать, что они были неизбежными. Но если предотвратить ошибки так просто, почему мы по-прежнему принимаем решения, о которых сожалеем?

Возьмем пример Титаника. Оглядываясь назад, всем мы можем сказать, что роскошный лайнер, следовавший из Саутгемптона в Нью-Йорк, сделал много ошибок, обошедшихся дорого.

Например, на Титанике было всего 16 спасательных лодок. При этом на корабле находилось более 1,5 тыс. человек. Как не прискорбно, но этих лодок хватило бы только на 500 человек.

А что же делать с остальной тысячей, если что-то пойдет не так? Наверняка, это вопрос кто-то задавал, правда ведь? Но мы не знаем. Нас там не было.

Как на счет другого интересного факта? Титаник не проходил тестирования. Весь экипаж никогда не проверял корабль в море. Они просто погрузили пассажиров и отплыли в направлении Нью-Йорка.

Наверняка кто-то спросил: “Не стоит ли нам все проверить, прежде чем принять пассажиров?” Думаю, нет.

Но есть один момент. Никто не хотел, чтобы с Титаником случилось несчастье. И никогда этого несчастья не предсказывал. До тех пор, пока оно не произошло.

За несколько десятилетий до того, как погибли все эти невинные люди, Федор Достоевский сказал: “Все кажется глупым, когда терпит неудачу”.

Плохие и хорошие решения

Легко смотреть на успех и соотносить его с хорошими решениями. Но есть один момент: справедливо и обратное утверждение.

Провал не всегда объясняется плохим решением. Однако именно это делают все историки. Но, как уже было сказано, при взгляде в прошлое, провал всегда кажется очевидным.

Люди, ответственные за Титаник, вероятно, думали, что принимают в тот момент правильные решения. Впоследствии они, наверно, о многом сожалели.

Но я не думаю, что хорошие или плохие решения имеют какое-то отношение к результату. Питер Бевелин, автор книги В поисках мудрости, хорошо сказал об этом: “Хорошие решения могут привести к плохим результатам, и наоборот”.

Дело в том, что вы не можете предсказать будущее. Иногда даже плохие решения могут привести к хорошим результатам.

Поэтому мне кажутся бессмысленными попытки некоторых людей научить вас принимать решения “получше”. Таких просто нет. Об этом скажет вам каждый, кто терпел неудачи.

Ментальные модели: Сосредоточьтесь на процессе, а не результате

Ментальные модели – это то, как мы воспринимаем происходящее. Это наш мыслительный процесс.

Но когда мы принимаем решения, то часто пропускаем размышления о процессе и немедленно перепрыгиваем к обсуждению потенциальных результатов.

Провал не всегда объясняется плохим решением

Мы спрашиваем: что произойдет, если мы примем это решение?

Это ограниченная ментальная модель, потому что вы не подвергаете сомнению процесс принятия решения. Смотрите только на результат.

Но сделали ли все для того, чтобы проверить процесс принятия решения? Учли ли разные ментальные модели?

Почему мы хотим принять это решение?

Какие распространенные когнитивные убеждения связаны с этим решением?

Какую проблему мы пытаемся решить?

Какой контекст?

Решение действительно необходимо?

Мы слишком часто пропускаем процесс и перепрыгиваем к принятию решения. Возможно, причина в ограниченности времени, ресурсов или знаний. Неважно.

Какой бы не была причина, она не может служить оправданием. Потому что это единственный способ ступить на путь плохого принятия решений – независимо от результата.

Так что вместо того, чтобы сосредоточиться на успешности выбора, сфокусируйтесь на том, насколько комплексным является процесс принятия решений. Я советую три книги:

В поисках мудрости Питера Бевелина (он рассматривает ментальные модели миллиардеров Чарльза Мангера и Уоррена Баффетта). Одураченные случайностью Нассима Талеба (помогает понять случайные события, которые влияют на результаты). Nudge. Архитектура выбора Ричарда Талера и Касса Санстейна (объясняет, как различные факторы влияют на решения).

Мы не можем предвидеть будущее. Но можем принимать решения, о которых не будем жалеть.

Просто сосредоточившись на процессе, мы всегда можем сказать, что поступили правильно. И это единственный надежный способ избежать сожалений – вне зависимости от результата.

Что правильно?

Очевидно, что не нужно сожалеть о допущенных ошибках. В конце концов, каждая ошибка – это урок. Но есть другой тип сожалений, который буквально убивает людей. Это сожаление о бездействии.

Я видел это на примере своей бабушки. В конце жизни она утонула в печали. И вся эта печаль касалась сожалений о том, чего она не сделала.

Послушайте, неважно, что вы делаете, – все мы страдаем. Но страдание бывает разным. Как сказал однажды предприниматель и тренер по личностному росту Джим Рон: “Все мы должны страдать из-за двух вещей: боли дисциплины и боли сожаления или разочарования”.

Достигать целей. Улучшать себя и свои отношения. Писать книгу. Строить бизнес. Все это больно. Отнимает много времени, энергии и требует жертв.

Но знаете, что еще больно? Сожаление о бездействии, разочарование и лень.

Какой тип страданий больней? Решать вам.

Перевод НВ

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