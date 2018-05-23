Как принимать верные решения: самый эффективный способ. Блог Дариуса Фору

Случалось ли вам, оглядываясь в прошлое, думать: “Почему я вообще это сделал?”

Каждый из нас принимал плохие решения:

Покупал внедорожник, который высасывал все наличные из кошелька;

Начинал отношения без любви;

Говорил “да” предложению по работе, которая не очень привлекала;

Создавал продукты, которые никому не были нужны.

Случается всякое. Мы принимаем плохие решения. Но самое забавное в том, что в момент принятия этих решений плохими они не кажутся.

Я читал, как принимают решения Уоррен Баффетт и Чарльз Мангер – двое наиболее успешных инвесторов всех времен. Знаю об их стратегии обучения, которая основывается на том, чего нужно избегать. Они определяют ошибки и делают все возможное, чтобы их не сделать.

Однако Чарли Мангер говорит: “Умные люди совершают глупые поступки”.

Ошибок избежать невозможно. Но можно не делать одну и ту же ошибку больше одного раза.

Учась на чужих ошибках, вы можете их себе присвоить. И так научитесь быстрей.

Не мудрите.

Умные люди слишком обеспокоены правильными вещами. Они хотят иметь идеальную жизнь, карьеру, дом, бизнес, машину, отпуск и так далее.

Когда вы слишком тревожитесь о том, чтобы принимать правильные решения, вы оказываетесь в аналитическом параличе.

Недавно я говорил с другом, который хотел совершить карьерный шаг, и попросил его поделиться процессом размышлений: “Мне нравится компания, на которую я работаю, но работа больше не увлекает. Я делаю ее вот уже четыре года. Поэтому я начал поглядывать на другие компании. Но что, если я пойду куда-то, но это не сработает? Мне придется быстро уйти, а это будет непривлекательно выглядеть в резюме”.

Я молчал.

“Слышу, что говорю, и понимаю: я перемудрил”.

Мы искренне рассмеялись. Я порой тоже слишком много думаю о какой-то проблеме. Готов поспорить, что с вами бывало так же.

Когда вы слишком тщательно анализируете каждое решение, то оказываетесь парализованы. Результат? Его нет. И это плохой исход.

Именно так люди и тратят свои жизни впустую.

Единственный способ перестать мудрить – осознать свой мыслительный процесс. Когда я спросил друга о его размышлениях, он понял, насколько они были иррациональными.

Вы не можете контролировать будущее. Так что перестаньте о нем думать.

Вместо этого принимайте небольшие решения. Принимайте решения часто.

Недавно я прочел книгу Питера Бевелина В поисках мудрости. Она посвящена тому, как мыслит Чарли Мангер. Одна из его стратегий – избегать ошибок. Впрочем, это можно интерпретировать по-разному.

Вы можете бояться любых решения, ведь можете ошибиться. И тогда не принимаете решений совсем. Как говорит Мангер: “Разница между хорошими и плохими компаниями в том, что хорошие принимают одно простое решение за другим. Плохие же время от времени принимают болезненные решения”.

Цитату Мангера можно понимать по-всякому. Для меня ее значение таково: если вы рано принимаете небольшое решение – прежде, чем оно становится большим, – это легко. Если вы откладываете решения, они становятся большими и болезненными.

Например, мне не нравится провайдер, которого я использую для создания рассылки. Поддержка медленная, интеграция с платформой онлайн-курсов плохая, читатели жалуются, что не получают писем.

Этой проблеме уже больше полутора лет. Тогда число подписчиков рассылки было вдвое меньше, чем сегодня. И у меня был лишь один онлайн-курс. Теперь их три.

Когда вы слишком тщательно анализируете каждое решение, то оказываетесь парализованы

Трудностей, связанных с переходом к другому провайдеру, становится все больше и больше. Если бы я сделал это раньше, было бы проще. Теперь это сложный и неприятный процесс.

В жизни все точно так же. Чем дольше вы остаетесь в плохих отношениях, тем сложней расстаться. Аналогичная ситуация с работой.

Рано принятые решения чаще оказываются правильными.

Чем быстрей и чаще вы будете решать, тем лучшими будут ваши решения.

Я часто говорю, что нет верных и неверных решений – есть просто решения. Это не совсем точно. Конечно, бывают решения различного качества. Но это тема для отдельной статьи.

Дело вот в чем: не принимать решение – это тоже решение. Это выбор отложить дело до “лучших времен”.

Так что вы постоянно принимаете решения. Вместо того, чтобы делать меньше решений, нужно просто принимать их раньше.

Ведь все, что вам нужно, это несколько хороших выборов на протяжении жизни. Какой из них станет лучшим? Вы узнаете лишь после того, как его сделали.

Перевод НВ

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