Как принимать решения в условиях опасности. Блог Екатерины Гольцберг

Группы смерти, угроза терактов, проблемы вакцинации – у нас немало поводов для паники. Стоит научиться брать себя в руки и анализировать ситуацию.

Шведская писательница Карин Альвтеген как-то сказала: «Самую большую опасность для общества представляют люди, которые перекладывают свою ответственность на других и перестают думать и действовать сами». Часто это происходит под действием паники.

В Украине в последнее время нередко появляются предпосылки для панических настроений. Группы смерти, угроза терактов, проблемы вакцинации, риск возникновения эпидемии. Все эти поводы раскалывают общество на неистово конфликтующие группы. И здесь важно понимать, что паника может возникать как в случае недостатка, так и в случае избытка информации. Ведь любую информацию общество должно «переварить», а для этого у него иногда не хватает необходимых условий, как желудку может не хватать ферментов для нормального пищеварения. «Непереваренная» информация требует выхода. И вот это – причина жесткого плюрализма мнений, нескончаемых холиваров в соцсетях и попыток заклеймить несогласных.

По сути, паника – своеобразный призыв о помощи. В ситуации угрозы жизни человек проявляет свои страхи демонстративно, посылая окружающим сигнал, что им также угрожает опасность. Делается это для того, чтобы привлечь наибольшее количество людей к решению проблемы, которая с этого момента уже будет считаться общей. В такой ситуации толпа приобретает единую психологию, индивид перекладывает часть личной ответственности на других людей или государство в целом. Если государство берет на себя эту ответственность, то панические настроения длятся недолго и утихают. В противном случае – люди сами ищут способ решить проблему. А это может привести к разного рода протестам, провокациям или усилению паники.

Что же делать, чтобы не подвергнуться панике и трезво мыслить?

Для начала стоит понять, что просто взять себя в руки, возможно, не получится. Но важно научиться критически мыслить, анализировать ситуацию и принимать ответственные решения. Если вы человек сомневающийся, не следует метаться в поиске верного решения от одного мнения к другому, лучше найти конкретного авторитетного человека, желательно – обладающего реальной информацией, и опереться на его опыт и знания. Просто довериться. Часто это снимает тревогу и помогает успокоиться, а дальше решение приходит само собой.

Если тебе плохо, найди того, кому хуже и помоги ему

Не стоит перегружать себя информацией, но и закрываться от реальной информации тоже нельзя. Необходимо установить четкий информационный режим – это как режим питания, чтобы не переесть. Иначе вы просто захлебнетесь или придете совсем не туда. Подходите к информации критично: отличайте, где информация, а где реклама. Часто на волне паники появляется огромное количество шарлатанов, желающих заработать на этом.

Очень важно действовать. Как правило, человек, который занят делом, быстрее выходит из состояния паники. Даже если вы будете просто выполнять монотонную домашнюю работу – мыть посуду, гладить – это даст возможность организму настроиться на спокойный ритм и вернет ощущение реальности. Если ваши действия направлены на устранение причины паники – разработайте четкий план, продумайте шаги, способы преодоления нежелательных последствий. Иногда план стоит нарисовать в виде алгоритма из стрелочек и кружочков, чтобы четче визуализировать его.

Важно всегда продумывать шаги отступления и иметь «план Б» на случай, если какие-то обстоятельства изменятся и вам придется принимать быстрые решения. При наличии «плана Б» основной план, как правило, проходит без тревоги, что в целом может дать положительный результат, так как вы просто будете спокойнее.

Когда вопросы безопасности касаются детей, женщины больше подвержены панике, так как тревога за детей – основа материнского инстинкта. Но в ситуации опасности инстинкт может срабатывать причудливо, когда женщина вдруг теряет способность мыслить рационально. Именно так, например, поступила женщина, которая с помощью стула обезвредила террориста в Харькове. Но такие действия могут быть опасными для жизни. Поэтому во многих критических ситуациях вполне можно довериться мужчинам.

Тем, кто хочет поддержать кого-то в состоянии паники, важно знать, что нельзя человека просить «взять себя в руки», «не брать дурного в голову» или успокоиться. Нельзя кричать и вести себя с ним агрессивно, с большей вероятностью это лишь усилит панику и переведет человека в состояние «замри», что, скорее всего, заблокирует его способность к действиям. Гораздо важнее сказать, что вы готовы быть рядом в трудную минуту и готовы оказать помощь. И как говорила Мать Тереза, если тебе плохо, найди того, кому хуже и помоги ему. Отличный девиз в наше неспокойное время.

Опубликовано в журнале Новое Время за 26 января 2018 года

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