Как предотвратить старение мозга. Американский ученый – о полезных свойствах грибов

В грибах содержатся уникальные питательные вещества, защищающие сердце и мозг

В прошлом ученые часто превозносили грибы как здоровую и некалорийную еду, не содержащую холестерин и глютен, а также имеющую в составе небольшое количество жиров, сахаров и натрия. Говорилось также об их лечебных свойствах, ведь грибы представляют собой источник белка, витамина В, волокон, иммуностимулирующего вещества бета-глюкана, а также других биологически активных соединений.

Многие столетия грибы использовали в качестве пищи, иногда – в медицинских целях. Прежде медицинское использование грибов было популярным в азиатских странах, а вот американцы относились к ним скептически. Однако из-за изменения потребительских настроений и тенденции отвергать фармацевтический подход как единственно возможный путь к исцелению, отношение к грибам, кажется, стало меняться.

Вместе с учеными моей лаборатории я провел множество исследований этого продукта. Мы обнаружили, что грибы, возможно, приносят здоровью еще больше пользы, чем считалось прежде. Они могу быть отличным источником четырех ключевых питательных микроэлементов, каждый из которых важен для здоровья в зрелом и пожилом возрасте.

Четыре главных нутриента

В грибах содержатся такие важные вещества как селен, витамин D, глутатион и эрготионеин. Все они известны тем, что действуют как антиоксиданты, способные смягчить окислительный стресс, который считается виновником таких болезней, как рак и деменция, а также заболеваний сердца.

Эрготионеин – это антиоксидантная аминокислота, впервые обнаруженная в грибах в 1909 году. Аминокислоты, напомню, являются строительной основой для белков.

Грибы являются источником эрготионеина. Организм человека его не вырабатывает, поэтому должен получить из пищи. До 2005 года об эрготионеине было известно мало, пока профессор фармакологии Дирк Грундеманн не обнаружил, что организм млекопитающих производит специальные переносчики, быстро доставляющие эрготионеин в эритроциты. Затем они распределяют его по всему телу, где они накапливается в тканях, наиболее страдающих от окислительного стресса. Это открытие привело к значительному увеличению внимания ученых к роли эрготионеина в здоровье человека. Одно исследование даже привело к тому, что ведущий американский ученый Соломон Снайдер рекомендовал считать эрготионеин новым витамином.

В 2006-м вместе с моим студентом Джоем Дубостом я обнаружил, что выращенные съедобные грибы чрезвычайно богаты эрготионеином и содержат его, по меньшей мере, в десять раз больше, чем любая другая еда. В ходе исследования вместе с другими учеными мы также показали, что грибы являются главными пищевым источником основного антиоксиданта – глутатиона. Ни одна другая еда не сравнится с грибами по содержанию этих двух антиоксидантов.

Я ем грибы – значит, я здоров?

Наше текущее исследование касается оценки потенциала эрготионеина, содержащегося в грибах, для предотвращения таких нейродегенеративных болезней как Паркинсон и Альцгеймер. В своей работе мы отталкиваемся от нескольких интересных исследований, проведенных при участии стареющих жителей Азии. Одно из них было проведено в Сингапуре и показало, что по мере старения количество эрготионеина в крови существенно падает, а это коррелирует с увеличением когнитивных нарушений.

Уменьшить заболеваемость неврологическими заболеваниями можно, увеличив потребление грибов

Авторы исследования предполагают, что дефицит эрготионеина в пище может быть причиной неврологических заболеваний. Недавние исследование и участием более чем 13 тыс. пожилых людей в Японии показало, что те, кто ели больше грибов, реже страдали деменцией. Роль эрготионеина, полученного из съеденных грибов, не оценивалась. Но японцы известны активным употреблением грибов, содержащих много этого вещества.

Больше эрготионеина – лучше здоровье?

Важный вопрос, давно требующий ответа, заключается в том, сколько эрготионеина должно быть в рационе человека. В 2016-м было проведено исследование, авторы которого попытались оценить среднее потребление этого вещества в пяти странах. Я использовал данные этой работы, чтобы определить, сколько эрготионеина потребляет в среднем человек весом 68 кг. Оказалось, что для США это 1,1 мг в день, а для Италии – 4,6 мг.

Затем мы получили возможность сравнить потребление этого элемента с данными о смертности вследствие неврологических заболеваний, включая Альцгеймер, Паркинсон и рассеянный склероз. Мы обнаружили: чем ниже смертность, тем выше показатель употребления эрготионеина. Безусловно, такой анализ не может свидетельствовать о причинно-следственной связи, однако он подтверждает нашу гипотезу о том, что уменьшить заболеваемость неврологическими заболеваниями можно, увеличив потребление грибов.

Как получить необходимое вещество, если не едите грибов? По-видимому, эрготионеин может также попадать в почву, а оттуда – в выращенные в ней растения, а также в организм животных, которые их поедают.

В 1928-м Александр Флеминг выделил пенициллин из плесневых грибов. Это открытие сыграло решающую роль в медицинской революции и спасло бесчисленные жизни от бактериальных инфекций. Возможно, теперь грибы станут ключом в другой, более тонкой, но не менее важной революции. И тогда мы, возможно, сможем воплотить в жизнь наставление Гиппократа и “позволить пище быть лекарством”.

Перевод НВ

Впервые опубликовано на The Conversation.

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