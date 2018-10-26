Как правильно вести себя в соцсетях? 5 советов от пиарщика

О чем писать и говорить в социальных сетях, чтобы вас действительно услышали?

Есть три типа людей. Одни стараются вести социальные сети профессионально и понимают важность онлайн-имиджа. Вторые используют соцсети для общения с друзьями и постинга мемов. Третьи не обращают на них никакого внимания, просто зарегистрировались и периодически проверяют.

Если вы понимаете, что соцсети – сильный маркетинговый инструмент, тогда эта статья для вас. О чем писать и говорить в социальных сетях, чтобы вас действительно услышали?

1. Публичность mode on. Поздравляю, вы встали на дорожку публичности. Конечно, мы пока не говорим о миллионах подписчиков и предложений о сотрудничестве каждые 10 минут. И будем откровенны: у каждого свой уровень публичности. Для кого-то количество подписчиков вовсе не важно, а необходимо просто быть «в теме». Публичность в соцсетях означает, что интернет помнит всё. Поэтому лишний раз подумайте прежде чем публиковать что-либо. Допустим, вы хотите в топ-менеджмент иностранной компании, а на страничке у вас – фотографии со студенческой вечеринки, где вы не в самом лучшем свете. Повлияет ли это на ваш имидж перед потенциальными сотрудниками? Не спорю: нужно показывать, что «ничто человеческое нам не чуждо», но и «человеческое» должно соответствовать вашему имиджу и дальнейшей стратегии развития.

Фальшь рано или поздно распознается

Также каждое слово в социальных сетях может быть использовано, словно в суде, против вас. Поэтому если не разбираетесь в политике, избегайте «хайпа» на этой теме. Выберите 2-3 темы, которые вам близки, и «бейте» по ним: публикуйте новости со своими комментариями, интересуйтесь мнением других пользователей и делитесь полезными материалами или советами.

2. Визуал имеет значение. Сейчас эпоха клипового мышления. Это связано с тем, что каждые два года объем информации в Сети увеличивается в 2 раза. Поэтому мозг выбирает из всего объема только важные или яркие фрагменты. Все остальное просто игнорируется. Поэтому помните, что у вас есть всего 8 секунд, чтобы привлечь внимание пользователей с помощью картинки или цепляющего заголовка. Также ваша страничка должна выглядеть как витрина магазина, дабы привлечь внимание «проходящего мимо» пользователя. Удивляйте своим образом жизни, делитесь эмоциями, лайфхаками и опытом. Однако не путайте это с жизнью напоказ, когда так называемые бизнес-тренеры или «успешные» предприниматели арендуют дорогие машины, чтобы показать «красивую жизнь». Фальшь рано или поздно распознается.

3. Пиши-сокращай-упрощай. «Упрощать» не значит делать текст примитивным. Если вы просто набираете знаки и надеетесь «взять» читателя объемом, то эти приемы уже не работают. 3-4 дополнительные строчки «обо всем и ни о чем» не сделают ваш проект более востребованным или респектабельным. Если текст «живет» без ненужных деталей и подробностей, значит с ними можно прощаться. Важны смысл и основная идея текста, а не трехтомное сочинение на свободную тему. Главная мысль предложения или преимущества проекта должны всегда описываться в начале поста.

4. Рассказывай истории. Писать нужно не то, что хочется, а то, что захотят прочесть. Больше всего люди любят истории и дискуссии. Используйте личный опыт, чтобы вовлекать и развлекать людей. Истории могут делиться на несколько типов, например, о том, кто вы, чем занимаетесь, демонстрации ценностей или мотивации. Также вы можете делиться поучительными кейсами или своим видением различных ситуаций, в которых разбираетесь или готовы разобраться. Истории вызывают доверие пользователей. Для подачи информации используйте традиционную «пирамиду» – заявление, аргументация, вывод – базовая схема, изученная в школе. И не бойтесь использовать разные точки зрения в своем рассказе.

5. Помни про время и авторитеты. Законам времени подчиняются и социальные сети. Так, вы должны понимать, когда ваша целевая аудитория «зависает» в Facebook или Instagram. Например, в Facebook советую публиковать посты между 9-10 утра, когда приветствуется первая чашка кофе на рабочем месте. А вечерние размышления оставьте на 20-22 часа. Также люди до сих пор «клюют» на узнаваемых или известных людей. Не бойтесь делать с ними фотографии и интервью. Только, пожалуйста, не пишите: «Брэд Питт подошел ко мне за автографом» или «С Брэдом Питтом». Это и так все увидели. И вряд ли люди поверят, что Брэд Питт не обошелся без вашего автографа. Подобные шутки не смешны уже лет десять. Однако если вы поделитесь «полезностями», например, «Топ 5 инсайтов, которые я услышал от Брэда Питта» или «Почему Брэд Питт перестал пользоваться соцсетями?», и расскажете историю – тогда этот пост привлечет внимание.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Мнения Нового Времени

Больше блогов здесь