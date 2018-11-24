Как правильно общаться с людьми? Восемь советов от американской ведущей

Американская ведущая Терри Гросс поделилась с The New York Times своими правилами эффективной беседы

Не будем таить: Терри Гросс знает, как общаться с людьми. Ведущая и исполнительный продюсер американского радио-шоу Fresh Air брала интервью у тысячи людей за сорок лет ее карьеры. (…)

Гросс известна своими интервью благодаря сочетанию эмпатии и тщательной подготовки. «Я читаю, смотрю и слушаю так много о человеке, насколько это возможно. У меня должно появиться понимание личности и истории. Я стараюсь сама осознать, почему этот человек важен и стоит ли он времени моих слушателей». (…)

Для The New York Times Терри Гросс рассказала о 8 правилах построения хорошей беседы.

1. «Расскажите о себе» – единственные слова, которые растапливают сердца

Вам нужно всего лишь три слова, чтобы избежать неловкого разговора, как на свидании вслепую, так и на шумной вечеринке. (…) Это очень удачно – начать беседу с «расскажи мне о себе», так как не будет опасения, что вы заставляете другого чувствовать неловкость или застенчивость. Такой широкий вопрос позволит собеседнику дать понять вам, что он за человек. (…)

2. Секрет удачной беседы? Любознательность

Следует быть чрезвычайно любопытным и жадно слушать, что рассказывает вам собеседник. Так вы всегда сможете ответить, выразить свои чувства симпатии и эмпатии, а также объяснить, почему они у вас возникли. (…)

3. Будьте забавными (если можете)

Если не получается, то будьте собраны, лаконичны и энергичны – это также впечатляет людей. (…)

Если вы не будете внимательны к людям – их тоже к этому ничто не обязывает

4. Главное – подготовка

Когда вы думаете о возможных вопросах и реакции на них, это заранее приводит ваши мысли в порядок. (…) Особенно это может быть полезным на таких встречах как первое свидание: решите, насколько комфортны вам те или другие темы. Полезно обдумать собственные границы, таким образом вас не парализует в ненужный момент мысль, готовы вы о чем-то говорить или нет.

Перед собеседованием обдумайте, о чем вас могут спрашивать и как вам лучше отвечать на разные вопросы – это поможет собраться с мыслями, если что-то пойдет не так. (…)

5. Контролируйте ситуацию

Аккуратно переводите разговор на темы, о которых хотите поговорить. (…) Если кто-то задает вам вопрос, а вы не можете найти хороший ответ, говорите: «Давайте я поделюсь своим опытом». И дальше вы можете рассказывать о своем опыте, который подчеркивает ваши таланты и сильные стороны. (…)

6. Я не хочу, чтобы вы уклонялись от моих вопросов. Но это возможно

Если ответ «Не хочу об этом говорить» – слишком грубый, тогда попробуйте отгородиться подобной формулировкой: «Мне тяжело дать конкретный ответ». Или используйте что-то жалостливое: «Боюсь, мой ответ может ранить чьи-то чувства, а я этого не хочу». (…)

7. Обращайте внимание на язык тела

Пытайтесь понять, когда вы теряете внимание собеседника. Так вы не заговорите партнера до смерти или не задержите его в тот момент, когда уже нужно прощаться. Если вы не будете внимательны к людям – их тоже к этому ничто не обязывает. (…)

8. Иногда нужно выражать несогласие

Я прошу людей сразу же сообщать, если мой вопрос слишком личный – тогда я просто пропущу его. Мне необходимо право спрашивать абсолютно все, при этом понимая: если я зайду слишком далеко, то у моего собеседника есть право (и он знает об этом) сказать мне, что я перебарщиваю. Это очень важная договоренность, которую лучше соблюдать.

Перевод НВ

Полную версию можно найти на The New York Times

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