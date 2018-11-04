Как правильно обращаться с деньгами? Пять советов, – телеведущая Маша Ефросинина

Позитивно относиться к деньгам и их тратам – довольно сложная задача, независимо от их количества

Тема взаимоотношений с деньгами очень животрепещущая, потому что времена сильно поменялись. Я ещё из тех времён, когда девочкам с молоком матери передавалось, что в семью деньги должен приносить мужчина – добытчик мамонта. Но сейчас мамонты все вымерли, а женщины заявляют о себе очень активно, много развиваются и зарабатывают. Да, я хорошо знаю статистику: в нашей стране по-прежнему больше зарабатывают мужчины, и за одну и ту же работу мужчины получают на 30% больше. Поэтому мои советы будут касаться непосредственно взаимоотношений с деньгами: как к ним относиться? Ведь это данность нашего мира. Много у вас их, мало или же нет вообще.

1. Деньги любят счёт

Я всегда знаю, сколько у меня в кошельке или на счету денег. Это даёт, во-первых, внутреннюю дисциплину, ощущение, чем и когда ты можешь распоряжаться, контроль всего. Самодисциплину я распространяю и на деньги. В какой-то момент это даёт возможность расслабиться, в какой-то – собраться. Лучше, когда вы знаете, сколько у вас есть.

2. Не тратить всё сразу

Даже когда я была студенткой, то откладывала маленький кусочек стипендии. Потому что произойти может всё что угодно. У меня были случаи, когда я отправлялась в двухнедельную поездку и спускала всё в первую неделю, а потом оставалась с десятью долларами и заболевала, попадала в неприятности – приходилось деньги одалживать. Мне кажется, что хорошо, когда какой-то запас у вас есть. Потратив всё и сразу, ты волею судьбы оказываешься в лобовом столкновении со своей жизнью, когда от тебя необходимы финансовые вливания.

3. Деньги нужно вкладывать

Я ещё помню, как бабушка держала в банке или в носке деньги. А когда я студенткой ехала 26 часов поездом в Керчь, мама мне говорила спрятать деньги в белье и подколоть булавочкой.

Сейчас деньги можно вкладывать для того, чтобы они работали. Я говорю о таких вложениях, как образование. Сегодня знания можно получать в любом возрасте, и они монетизируются намного лучше потом. Также вкладывать в детей, в их обучение. Вкладывать в свой досуг, удовольствия и впечатления.

Говорят, когда под конец будешь вспоминать, какой была твоя жизнь, ты не будешь помнить о суммах на счетах. А будешь помнить эмоции и впечатления.

4. Семейный бюджет

Часто женщины меня спрашивают: «Я немало зарабатываю. Как сделать так, чтобы деньги моего мужа были нашими общими деньгами, а заработанные мной – моими».

Когда под конец вспоминаешь, какой была твоя жизнь, то не помнишь о суммах на счетах

Этот стереотип имеет своё объяснение. Мы все находимся в том переломе поколений, когда раньше нас содержали, а сейчас мы можем заработать сами и хочется на себя потратить. Я – женщина много зарабатывающая и много тратящая на себя. Именно на себя, на всю свою деятельность. Мы с моим мужем обговорили важные моменты нашего семейного бюджета, на что мы вкладываем вместе и какие расходы общие: семья, быт, дети, путешествия. Но какую-то часть моих заработков я трачу на себя – для того, чтоб у мужа эти деньги не просить. Мне такая позиция больше подходит. Женщина, умеющая себя обеспечить, куда больше застрахована от разных потрясений: например, когда семья распадается, и женщина остаётся одна. Разные бывают ситуации, но если ты подстрахован материально, то можешь рассчитывать на себя.

Возвращаясь к семейному бюджету, вы должны просто определить сумму, которую вкладываете. Если же вы вообще не зарабатываете, то это тоже предмет для обсуждения с мужем. Без истерик, воплей и «ты должен». Нужно разумно, спокойно и конструктивно объяснить, на какие расходы вам нужны деньги.

5. Необходимо давать карманные деньги вашим детям

Карманные деньги у детей должны быть с того возраста, когда они понимают, что такое деньги. Во-первых, это воспитывает самодисциплину, свободу и самостоятельность. Деньги – это определённый инструмент идентификации ребёнка с тем, что он способен на собственные решения. Лучше не осуждать и не ругать его за эти решения. Он должен знать сам, что ему купить. И если он купит восьмой чехол для телефона и останется без денег – он будет прекрасно понимать, что на конфеты ему уже больше никто не даст. Это тоже воспитание. Я за то, чтобы небольшие карманные деньги выделялись в полную свободу для трат ребёнка.

Тема денег очень неоднозначная. В наших реалиях она может пройти путь от полной агрессии и неприятия до вопиющей жадности и ненасытности.

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