Как поверить в себя: пять способов. Блог Энтони Мура

Большинство людей не чувствуют уверенности в себе. Часто причина в том, что они не знают, чего хотят или к чему стремятся

Многие люди действуют осторожно и неохотно берут на себя долгосрочные обязательства. А если и делают это, то лишь имея план “Б” на случай, когда дела пойдут совсем уж плохо.

Такие сомнения – вовсе не признак “мудрости” и не “тщательное продумывание ситуации”. Это страх.

Нерешительность существует потому, что многие не знают, к чему идут. Цель неясна, а фокус затуманен.

А вот самые успешные люди мира принимают решения быстро. Они не сомневаются, действуют с уверенностью в себе, основанной на четком видении. Они не колеблются.

Такая уверенность возможна благодаря тому, что они знают, к чему идут. Их решения, поведение, действия и даже мысли связаны с долгосрочными целями. Они знают, движутся ли в верном направлении.

Приведу несколько способов построить такой стиль жизни, который сделает возможной уверенность в себе и исключит сомнения, а также страх, который преграждает большинству людей путь к успеху.

Хотите быть уверенными и верить в себя? Поймите, к чему идете.

Кливленд Браунс – пожалуй, худшая команда в истории Национальной футбольной лиги США. В прошлом году они проиграли 16 игр, став второй командой в истории, сыгравшей без единой победы. За последние пять лет Браунс привлекали 48 новых игроков, у большинства из которых довольно посредственные карьеры.

Вместо того чтобы придерживаться определенной стратегии, Браунс выбирали случайных игроков. Они отказывались от верных сделок в пользу рискованных, никогда не придерживались одного направления. В их безумии не было никакого метода или логики, в результате они напоролись на множество неприятностей.

Многие принимают решения, как Браунс. Они постоянно ищут возможность изменить свою нынешнюю модель – партнера, работу, друзей, гаджеты – на что-то получше. Но все эти колебания становятся причиной того, что вы остаетесь на посредственном уровне. Если у вас нет плана, то вы рискуете потерять все из-за ошибок в управлении, страха и потребности в постоянном одобрении.

Если вы не знаете, к чему идете, то, сделав несколько кругов, останетесь в результате там же, где начинали. Именно это делает многих неуверенными и полными сомнений.

Если хотите уверенности, составьте план и придерживайтесь его. Знайте, куда идете.

Как говорил Бильбо Бэггинс: “Опасное это дело, Фродо, – выходить за порог: стоит ступить на дорогу и, если дашь волю ногам, неизвестно, куда тебя занесет”.

Отучите себя от негативного мышления, к которому вас приучили.

Многих людей с детства учат куче глупостей.

Со мной было так же. Из-за постоянного заикания, жизнь научила меня держать язык за зубами, ведь никто не хочет говорить с заикой.

Я был недостаточно хорош, чтобы попасть в университетскую баскетбольную команду, стать ведущим барабанщиком в линии или отпугнуть хулиганов, которые постоянно меня донимали. Все это постоянно напоминало мне об одном и том же: ты недостаточно хорош.

Ненужные сомнения рождаются из-за отсталого мышления, омрачающего жизни большинства людей. Пришло время от этого отучиться.

В моем случае потребовались терапия и 12-ступенчатая система лечения от зависимости. Спустя шесть лет такого лечения я пришел к выводу: каждому человеку будет полезно пройти хотя бы небольшую терапию.

Большинство людей не готовы проделывать сложную эмоциональную работу и признать, что их ранило, на каком этапе их мышление сошло с верного пути, а также понять, что делать дальше.

Пока вы тащите за собой багаж токсичного мышления, вы не сможете испытать свободу и радостную уверенность в себе. Это все равно, что иметь сломанную руку: более здоровое питание, продолжительный сон, тренировки, отказ от алкоголя и чтение книг ее не вылечат.

Как сказал Авраам Линкольн: “Дайте мне шесть часов, чтобы срубить дерево, и я проведу первые четыре, затачивая топор”. Прежде, чем вы сможете реализовать великие мечты, стоит заточить разум.

Самые успешные люди мира принимают решения быстро. Они не сомневаются

Сделайте свое слово нерушимым и священным.

Для большинства людей слова значат не так уж много.

Многие переменчивы. Не сдерживают обещания не только перед друзьями, но также перед собой. И это – хуже всего.

Люди сотни, а то и тысячи раз обещают себе, что на этот раз они изменятся. Но после десятков проваленных попыток перестают в себя верить. Некоторые доходят даже до того, что начинают что-то, будучи уверенными в своем провале.

Пора вернуть словам значимость.

Если хотите заменить сомнения уверенностью в себе, делайте то, что пообещали.

Если я обещаю помыть посуду и забываю сделать до тех пор, пока не ложусь в постель, то встаю и включаю свет (даже если сонная жена говорит мне сделать это завтра). Я сказал, что помою, значит, это то, что я должен сделать.

Мои слова что-то значат лично для меня. Если я нарушу обещание, то сделаю хуже себе.

Станьте более честными, чтобы стать уверенней в себе.

Чем больше вы учитесь, тем лучше себя чувствуете.

Обучение порождает уверенность, невежество – страх и тревогу.

Комик и писатель Скотт Адамс писал: “Каждый навык, которому вы обучаетесь, удваивает ваши шансы на успех”. Верно и обратное: каждая минута, потраченная на что-то бессмысленное, понижает шансы быть успешным.

Необязательно учиться каждую минуту. Самое эффективное познание приходит во время периодов отдыха между интенсивным обучением. Но чем больше вы учитесь, тем лучше себя чувствуете.

Мы с женой договорились, что хотели бы пройти добрачное консультирование. Я все еще проходил первые шаги 12-ступенчатой системы, и мой разум, мягко говоря, был не в порядке.

Большая часть меня была в ужасе от мысли, что я испорчу что-то в нашем браке (я и сейчас иногда чувствую такой страх). Я не знал, что делать: мои родители провели большую часть брака на ножах и, в конце концов, развелись. Так что у меня не было модели для наследования. Мое невежество было усиленно страхом.

Благодаря консультированию я узнал тонны новой информации. Мы научились, как ссориться, узнали, как каждый из нас чувствует себя во время стресса и что с этим делать.

Я не стал экспертом в этой сфере, но вот уже несколько лет мы состоим в браке, который, как мне кажется, гораздо лучше, чем я когда-либо мог себе представить. Мы постоянно учимся (благодаря консультациям, совместному чтению книг, задавая друг другу вопросы). И наш брак процветает.

Не прячьте голову в песок в надежде на лучшее. Над вами будет властвовать страх. Незнание может принести блаженство, но оно будет пустым и принесет с собой тревогу.

Найдите тех, у кого есть то, чего вам хотелось бы, и наследуйте их.

Когда я проходил 12-ступенчатую систему, то должен был выбрать человека, который помогал бы мне пройти этот путь. Кого выбрать? Я терялся в догадках.

И тогда кто-то дал мне совет, который сделал этот выбор гораздо проще: просто найди кого-то, у кого есть то, чего ты хочешь.

Самый быстрый способ прийти к успеху – иметь человека, который станет вашим поводырем.

Многие люди тратят невероятное количество времени и энергии, пытаясь достичь успеха самостоятельно. Если хотите достичь уверенности в себе и исключить сомнения из собственной жизни, найдите людей, которые уже обладают нужными качествами, и делайте то же, что они.

На поиск такого человека потребуется время. Но уже сейчас есть люди, которые были в той же точке, в которой находились вы, и преуспели. Они уже потратили время и усилия на то, чтобы все понять. Идите к ним и просите о помощи.

Заключение.

Большинство людей не обладают невероятной уверенностью в себе. Вместо этого они зацикливаются на сомнениях.

Если хотите избавиться от таких сомнений, поймите, к чему хотите двигаться. Так вы сможете принимать решения быстрее: если что-то приближает вас к цели, значит, нужно говорить “да”. Все просто.

Перевод НВ

Новое время обладает эксклюзивным правом на перевод и публикацию колонок Энтони Мура. Републикация полной версии текста запрещена

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