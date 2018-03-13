Как поставить большую цель и не бросить ее на полпути. Советы спортсмена-любителя

Чтобы не сдаться раньше времени, заранее разберитесь со страхами и разделите большую цель на несколько задач поменьше

Я готовлюсь к дистанции Ironman 70.3. Это значит, что нужно проплыть 1,9 км в океане, 90 км проехать по пересеченной местности на велосипеде, еще 21 км – пробежать. Все это в один день без остановок.

Готовиться буду семь месяцев, шесть раз в неделю с выездом на сборы.

Примерный список вопросов, которые задают мне люди, когда узнают о моей цели, выглядит так: “зачем тебе это?”, “гробить здоровье за свои же деньги?”, “ты хочешь доказать что-то себе или кому-то еще?”, “ты же женщина, оно тебе нужно?”, “это не игрушки, ты точно справишься?”.

Хочу рассказать, почему я поставила перед собой такую цель и что дает основания не свернуть с пути. Я отношусь к тому типу людей, которым процесс не доставляет полного удовлетворения, если не виден финиш. Ориентированность на результат позволяет наслаждаться каждой минутой процесса, ведь тогда я знаю, ради чего это делаю. Кроме того, ориентировка на результат не позволит спрыгнуть с дистанции и отвлечься “более важными проблемами”. Это тренирует силу воли, закаляет характер и учит достигать поставленных целей в любой жизненной сфере. Не говоря уже про обогащение крови кислородом, избавление от негативных эмоций, выделение гормона стресса и гормона счастья.

Я пришла к триатлону не сразу. Пару лет назад возобновила занятие бегом и плаванием с прекрасной группой единомышленников. Проплыла небольшую дистанцию на Oceanman, участвовала в забегах. Когда узнала о наборе в группу по триатлону, загорелась, но поразмыслив, пришла к выводу, что не уверена, справлюсь ли со всеми препятствиями. Этим видом спорта занимаются чаще взрослые и состоятельные люди, так как подготовка с тренерами, выезды на сборы и тонны экипировки стоят дорого. Нужно ли вкладываться в цель, которая окажется не по зубам? Я взяла паузу, чтобы подумать.

Первый совет, который хочу дать всем, кто ставит перед собой масштабную и долгосрочную цель – испытать ее на прочность. Завтра могут возникнуть проблемы на работе, в семье, ваше воодушевление угаснет, и вчерашнее стремление займет десятое место в списке приоритетов.

Итак, как же прокачать свою большую и долгосрочную цель?

Большая цель должна состоять из нескольких меньших, но важных для вас задач. Для меня подготовка и прохождение дистанции – это:

сбросить лишний вес,

построить красивое тело,

научиться быстрее справляться с кризисными ситуациями,

получать новые эмоции ежедневно,

научиться структурировать жизнь,

быть всегда в ресурсном состоянии,

научиться преодолевать сомнения,

улучшить навыки плавания, бега и езды на велосипеде.

Если моей единственной задачей было похудеть, скинув лишние килограммы, у меня потерялась бы мотивация. Или получив порцию позитивных эмоций, я сошла бы с дистанции, как только усталость и лень перетянули меня на свою сторону. Поставив перед собой долгосрочную цель, обязательно подумайте о целом комплексе результатов, которые вас вдохновят.

При постановке долгосрочной цели важно заранее проработать свои страхи. Метод встречи лицом к лицу со своим демоном необходим, когда результат наступит незамедлительно. Если вы боитесь прыгнуть с небольшой скалы, то закрыть глаза и сделать шаг навстречу может оказаться действенным способом. Сказать начальнику, что достойны получить прибавку, признаться в любви вожделенному объекту – в этих случаях вы сталкиваетесь со страхом, делаете шаг навстречу и вам становится легче.

Если речь идет о долгосрочных и растянутых во времени целях, ваши страхи могут застать вас в трудную минуту, когда у вас не будет сил с ними справляться. Меня тоже одолевали сомнения. Сначала я сомневалась, потяну ли финансово такое дорогостоящее удовольствие, справлюсь ли физически. Я взяла тайм-аут на два месяца, но это была не пауза раздумий на диване, а задание на проверку своей мотивации. У меня был абонемент в спортзал и бассейн, которые я стала активно использовать по назначению. В итоге, отзанимавшись пять тренировок в неделю в течение двух месяцев, поняла, что морально и физически готова взяться за триатлон. Страхи отступили, и я утвердилась в своем решении.

Не бойтесь ставить большие цели и идти к ним

Выделите время, которое посвятите исключительно проработке вашей цели. Каждое утро до девяти часов утра – это время, которое я вкладываю исключительно в свою подготовку. А вечернее время планирую так, чтобы оно не помешало завтрашней тренировке. Вечерние посиделки с друзьями заканчиваются пораньше, а вино ограничивается одним-двумя бокалами. Если я сама себя не организую, надеяться на других смысла нет. Пусть группа будет дополнительной поддержкой, но ни в коем случае не костылем. Дайте себе четкий ответ на вопрос, зачем вы это делаете. Таких ответов может быть несколько. Для меня триатлон нужен чтобы, во-первых, построить красивое тело. Помните себя в двадцать? В тридцать иметь красивое, подтянутое, молодое тело – результат огромного труда. Никакой спорт “в удовольствие” не приведет вас к заветной мечте. Если вы, конечно, мечтаете о красивом теле. Второе – это новые навыки и эмоции. Раньше я приходила в тренажерный зал и мне надоедали однотипные тренировки. В конце концов, поход в зал становился каторгой, и я находила причины его бросить. И нашла замену в виде триатлона. Триатлон – возможность достичь совершенства в трех видах спорта. При тренировках вы постоянно чередуете нагрузки, и это не надоедает. Третий важный фактор – общение и коллектив. Свои люди, свое сообщество, в котором комфортно, безопасно и приятно. Занимаясь с приятными и близкими по духу людьми, вы удивительным образом получаете дополнительную мотивацию и прекрасно проводите время вместе. Эмоциональный фон – самое важное в прокачке больших задач. Если вас не устраивает окружение, вас раздражают, это демотивирует, и вы вряд ли дойдете до конца.

Не бойтесь ставить большие цели и идти к ним. Это воодушевляет, закаляет характер, помогает противостоять стрессам. Живите в удовольствие и берите от жизни то, что вам нужно.

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