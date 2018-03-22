Как понять ценность актуального искусства. Объясняет галерист

84% работ, приобретенных за последние два года, были произведениями живых художников. Почему так происходит?

Вопрос о том, несут ли произведения современного искусства художественную ценность, активно обсуждался еще до того, как Энди Уорхол продал первый рисунок банки супа Кемпбелл. Сторонников этого самого современного, а позже актуального искусства было немного, и все они принадлежали к числу искусствоведов и ценителей высоких материй, а потому казались людьми престранными. В укор им ставился отказ от основных принципов многовековой художественной школы, и работа в угоду общества потребления. Кич, конъюнктура и даже первобытная наскальная живопись – вот с чем сравнивалось искусство.

Вопреки критике, а иногда и откровенным запретам, караван двигался дальше. Актуальное искусство начали коллекционировать, произведения современных художников наполнили все весомые мировые аукционы. И сегодня оригинальные современные инсталляции и неожиданные арт-объекты спокойно уживаются в городах рядом с мраморным величием памятников прошлых веков. Биеннале и ярмарки современного искусства стали едва ли не самыми обсуждаемыми культурными событиями, обязательными для посещения мировой бизнес элиты. Ну и самое интересное то, что по данным отчета The Art Market 2018 на сектор Post War & Contemporary art, то есть послевоенное и современное искусство, пришлось 46% всех продаж арт-рынка в 2017 году в денежном исчислении. А 84% работ, приобретенных за последние два года, были произведениями живых художников.

Это уже позволяет говорить о том, что актуальное искусство заняло довольно мощную нишу в мировой культуре и является наиболее интересным с точки зрения зрителей и покупателей. Но все ли работы актуальных художников действительно имеют художественную ценность, которая будет высоко оценена и через 15-20 лет? И стоит ли довольствоваться в выборе работ самым распространенным среди покупателей принципом “нравится – не нравится”, “цепляет – не цепляет”?

Множество школ современного искусства, открывающихся на злобу дня, учат желающих стать художниками, что главное в работе – актуальная проблема, поданная в интересном визуальном образе, желательно созданном из оригинальных материалов. В итоге мы видим множество довольно плоских образов, отражающих сегодняшний день. И не более.

Задача актуального искусства – не просто отражать современность, а создавать прецедент для размышлений и переосмысления

По моему глубокому убеждению, произведение искусства будет иметь художественную ценность лишь тогда, когда в нем будет глубина мысли и многогранность тех самых оригинальных визуальных образов, поданных с учетом эстетики, формировавшейся многими поколениями.

Именно такие работы заставляют зрителя не просто созерцать, но и думать, участвовать в диалоге с художником и формировать свой взгляд на проблему и на окружающий мир. Только в этом случае актуальное искусство поднимается в разряд востребованных ценностей.

У украинского молодого искусства огромный потенциал. Работы Назара Билыка, Романа Михайлова, Никиты Шаленого давно вышли за рамки только актуальности. Еще один пример – новый проект “Земля” художника Сергея Западни. В экспозиции представлены оригинальные арт-объекты в форме мишеней. Это не только художественный отклик на годовщину аннексии Крыма и войны, которая началась после этого. Мишени Сергея Западни – определенный философский образ, созданный с использованием настоящего чернозема.

Цикл “Земля” – размышление о жизни и ее ценности. Земля является первоосновой для всего живого и для человека со всем его обыденным и духовным миром. Во время войны человек и земля превращаются в мишень. Духовную глубину художник передает с помощью оригинальной авторской техники наложения друг на друга нескольких графических рисунков на пластике. Таким образом, мишени превращаются в распахнутые окна в мир природы, наполненный нашими эмоциями, воспоминаниями, стремлениями, душевным теплом.

Именно в этом художественная ценность. Когда арт-объект несет не только политический и социальный подтекст, но и передает глубокий философский. Ведь задача актуального искусства – не просто отражать современность, а создавать прецедент для размышлений и переосмысления. И если это удалось, ценность художественного произведения неоспорима.

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