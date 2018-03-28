Как понять, что вы живете чужой жизнью. Объясняет психолог

Быть добрым и помогать другим с самого детства призывают нас родители, учителя и надписи в общественном транспорте. Но всегда ли добро и забота полезны и нужны?

В своей практике я часто сталкиваюсь с так называемыми People Pleaser (“человек-угодник”, “человек-подхалим”). Как и почему получается, что всегда говорить “да” разрушительно не только для самого человека, но и для окружающих? Почему у людей-угодников так много мотивации на безотказное добро? Как это преодолеть? Давайте разберемся.

Как происходит формирование человека-угодника

Чаще всего этих людей называют добродушными (а иногда и бесхребетными). Душой компании. Безотказными. О них ничего плохого нельзя сказать. Эти люди воспитывались в семье, в которой был запрет на подлинные эмоции. Им не разрешали злиться, выражать агрессию – родители за это могли наградить холодным и пронзительным взглядом или даже игнорированием. Принятие и любовь нужно было заслужить у строгого отца или матери. Хотя не обязательно отцу или матери быть строгим – достаточно не показывать свои настоящие эмоции. People Pleaser воспитывались в семьях, где любовь нужно было купить, и цена этой покупки – отказ от собственных чувств и желаний. Есть только одно желание – желание авторитетного взрослого.

Этим людям в детстве говорили: “Какой ты молодец, что уступил место!” или “Какой ты молодец, что помог отцу или маме!” Социальное одобрение становится целью, а отношения – средством ее достижения. Это отличные кандидаты в категорию людей помогающих профессий, а также в различные религиозные группы.

Эти люди живут с постоянным ощущением, что от них что-то ожидают

Так было сформировано в семье. Отношения, в которых настоящая любовь и забота покупается, приводят к тревоге и страху не оправдать ожидания. Человек с детства живет в постоянном напряжении, неопределенности – им манипулировали. Эти же страхи и тревога стали неким alter ego со своим голосом: “Видишь, как другому плохо? Чем ты можешь ему помочь? Что же ты ничего не делаешь?! Как ты можешь!” Таким образом, их не просят помогать, но люди-угодники все же помогают. Они поступают не на основании своего прошлого опыта взаимодействия, не живут реальными отношениями.

Они боятся не оправдать ожидания других людей

“Приятным людям” невыносимо не оправдывать ожидания других людей. Самое страшное, чего они боятся, – быть отвергнутыми. Поэтому они выстраивают для себя “режим активности”, ориентируясь на мимику и реакции партнера, друга или любовника. “Приятные люди” со временем перестают ориентироваться на себя и собственные чувства. Они отодвигают их на время с тем, чтобы добиться внимания и одобрения.

“Приятные люди” выстраивают отношения с противоположным полом так же, как и отношения со своими родителями

В семьях “приятных людей”, где доминировал один из родителей, чаще всего манипуляцией не ограничивалась. Важным было стремление достигнуть похвалы и принятия. В таких отношениях чаще доминировало чувство вины и ложной ответственности.

Один клиент поделился: “Моя мать всегда создавала образ страдалицы, который вынуждал испытывать чувство вины и постоянное желание помочь, спасти”.

Вырастая, такие мужчины стараются также “спасти” женщину, когда она не просит об этом. Например, женятся из чувства жалости, а затем разочаровываются, что их ожидания не оправдались, а поступки не были оценены по достоинству. Такие мужчины превращаются в неудачников, которым для выживания ничего не остается, кроме как тихо мстить – и тогда открывается ящик Пандоры скрытых обид и страхов.

Важно говорить себе “стоп”, как только появляется желание кому-то угодить

Важно подумать о том, что получают “приятные люди” и какой они создают образ

Создав образ добряка, People Pleaser начинает работать на этот образ. От него уже ожидают такой сценарий, который невозможно нарушить. Иначе фильм будет иметь совершенно другой финал. Какой? Угодник не знает, но боится узнать. Таким людям очень сложно менять сценарий, сложно говорить “нет”. Они боятся потерять одобрение и принятие. Здесь возникает иррациональный страх, что они никогда не смогут найти такие отношения, которые не будут заставлять делать то, чего они не хотят.

Какие эмоции испытывают “приятные люди”?

Поскольку в детстве им не позволяли выражать свои подлинные эмоции, то и во взрослой жизни они привыкают показывать одно, а чувствовать совершенно противоположное. Им приходилось “варить злость, разочарование и обиду”, а единственными приятными чувствами было услышать восхищение их поступками. Потерять это приятное ощущение одобрения подобно смерти, поскольку нет других приятных эмоций. Остается механизм “вина–страх–обида”.

People Pleaser сложно установить баланс между мотивацией понравиться и реальной нуждой

“Приятные люди” путают собственную мотивацию понравиться и реальные запросы и ожидания людей. Девушка рассказывает молодому человеку о том, что она потеряла работу (проблема), о том, как несправедливо обошлись с ней (для “приятного человека” это уже красная лампочка “Помоги мне быстрее”) и о безнадежности в данной ситуации (“Это мой шанс получить одобрение”, – говорит угодник). Однако в реальности девушка просто рассказывает о себе. Она не коммуницирует весь тот алгоритм действий, который выстроил для себя “приятный человек”. Если для девушки этот рассказ – скорее способ получить эмоциональную поддержку и понимание, то для “приятного человека” – это возможность пережить одобрение.

Поведение People Pleaser непредсказуемо в командной работе, в особенности – в позиции руководителя

Очень часто “приятные люди” становятся руководителями благотворительных организаций, ориентированных на помощь людям. Это их стихия.

Однако если “приятный человек” – руководитель, тогда он чаще всего будет ориентирован в своих решениях не на справедливость, а на угодничество высшему начальству. А, значит, будет игнорировать подчиненных.

Характер и любезность таких руководителей резко меняется, если их не слушаются. Подчиненные нужны им настолько, насколько они получают выгоду от другого человека в виде возросшего чувства самооценки. Например, когда о достижениях подчиненного хорошо отзываются деловые партнеры, “приятный руководитель” ощущает, что это похвала принадлежит, прежде всего, ему. Чем авторитетней похвала, тем изменчивее поведение такого человека. Он держит нос по ветру.

Как вы заметили, такая модель поведения разрушительна как для человека, так и для его окружения. Возможно, вы узнали в описании себя или своего партнера.

Чему стоит научиться “приятным людям”, чтобы измениться:

Важно понимать свою мотивацию в поступках. Понимать, что неудачные отношения – это подсказка изменить свои установки о себе, о других и о жизни. Учиться говорить “нет”. Учиться слушать свои чувства. Понимать свои потребности и следовать за ними. Правило “стоп”. Как только появляется мысль о том, что нужно кому-то угодить, важно говорить себе “стоп”.

Текст публикуется с разрешения автора.

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