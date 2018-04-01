Как понять, что отношения пора заканчивать. Объясняет психолог Берит Брогаард

Формы оскорбительного отношения бывают настолько тонкими, что их трудно распознать

Подходит ли вам ваш романтический партнер? Или пора двигаться дальше? На эти вопросы не существует единственно верного ответа, ведь каждая ситуация уникальна. Но есть индикаторы, по которым можно определить, что, возможно, пришло время расставаться. Прежде, чем читать дальше, будьте готовы сделать шаг в сторону и посмотреть на свои отношения как наблюдатель. (Эти пункты написаны с точки зрения женщины, размышляющей об отношениях с мужчиной, однако применимы также и для мужчин).

1.У вас разные базовые ценности.

Базовые ценности не подлежат обсуждению. Среди них – желание вступать в брак, иметь детей или переехать в Исландию. Если ваши с партнером базовые ценности существенно отличаются, то это та красная тряпка, которая сама по себе должна быть поводом для беспокойства независимо от того, как хорошо идут дела сейчас.

Если вы готовы обсуждать так называемые базовые ценности, значит, эти ценности на самом деле не являются для вас базовыми. Конечно, вы можете изменить базовые ценности, но такие изменения не должны быть результатом давления со стороны партнера. Они должны быть следствием личностного роста.

2.Партнер воспринимает вас как должное.

Вы смотрите фильмы, которые предварительно выбрал партнер. Едите еду, которую он принес из магазина по соседству, не посоветовавшись с вами. Вы одеваете детей в одежду, которая, как вы знаете, нравится ему. И он никогда всего этого не замечает. Он просто воспринимает вашу покорность как должное. По его мнению, так и должно быть. Кажется, будто вас вполне сможет заменить надувная секс-кукла. Поменялось бы в таком случае поведение партнера? Вероятно, нет. Ему лишь останется больше еды из соседского магазинчика.

Задумавшись, вы понимаете, что можете пересчитать по пальцам одной руки число раз, когда партнер фокусировался на ваших потребностях

3.Партнер вас не уважает.

Отсутствие уважения может проявляться по-разному. Одна из форм – отсутствие движения вперед. Другие варианты – словесное или эмоциональное насилие, пассивно-агрессивное поведение. Все эти формы оскорбительного отношения могут быть настолько тонкими, что их трудно распознать. Партнер может прекрасно понимать, что не выполнил свою часть домашних обязанностей, но все равно ничего делать не будет (пассивно-агрессивное поведение). Или он пытается создать между вами дистанцию, составив собственные, а не общие планы на выходные.

Иногда формы оскорбительного поведения приобретают более грубые очертания. Партнер может назвать вас унизительными словами (например, сука) и никогда не извиниться. Он может даже сделать это снова. Или замаскировать оскорбление фразой: “В этой одежде ты похожа на шлюху”. Делая так, партнер пытается вас контролировать, не давая вам прямого повода обвинить его в этом. Оскорбление замаскировано, ведь он вроде бы не назвал вас шлюхой.

4.Партнер не беспокоится о ваших эмоциональных и сексуальных потребностях.

Все ваши действия подстроены под желания партнера или его распорядок дня. Он рассчитывает, что вы будете хотеть всего, чего хочет он. Он берет, но редко дает. Он ожидает, что вы облегчите ему жизнь, но мало что делает для того, чтобы оставаться в отношениях с вами. Партнеру может не нравиться частота, с которой вы занимаетесь оральным сексом, однако он не отвечает вам тем же, даже если вы намекаете. Задумавшись, вы обнаружите, что можете пересчитать по пальцам одной руки число раз, когда партнер фокусировался на ваших потребностях, удовлетворял их или, по крайней мере, пытался их понять.

5.Ваш партнер принимает заботу, но редко ее оказывает.

Вы можете не сразу это заметить, но в какой-то момент вас вдруг озарит: вы всегда заботитесь и беспокоитесь о своем партнере – как он себя чувствует, какие у него планы, в каком он настроении. Однако партнер не демонстрирует аналогичной заботы. Он редко спрашивает о вашем состоянии. Возможно, его не за что винить. Может, вы превратились в его новую маму. А мамы (и папы) всегда дают заботу, в то время как дети (даже вроде бы взрослые) ее принимают. Если вы взяли на себя такую роль, то, вероятно, в ваших отношениях что-то пошло не так.

Перевод НВ

Публикуется с разрешения автора. Републикация полной версии текста запрещена

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