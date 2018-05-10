Как помочь сердцу пережить жару. Блог врача

В жаркую погоду стоит удовлетворять потребность организма в жидкости и контролировать количество соли

Понять, нужна ли вашему сердцу в жару особая поддержка, очень просто. Если в семье не было ранних (до 50 лет) инфарктов или инсультов, а у вас нет ожирения, то особо волноваться не стоит. Если прежде вы не чувствовали замирания в области сердца, не было высокого давления или каких-либо проблем с сердечно-сосудистой системой, то вероятность, что они вдруг появятся, очень низкая.

Чтобы поддержать сердце и сосуды в жару, особенно, находясь вдали от дома, нужно следовать простым правилам.

Носить с собой аптечку (если вы в дороге либо находитесь далеко от населенного пункта). При себе всегда иметь бутылку воды. Если очень жарко, эту воду можно не только выпить, но и вылить на себя. Ничего стыдного в этом нет. Также желательно иметь салфетки. Смочив их водой, протирайте себя, тем самым охлаждая кожу. Старайтесь находиться на солнце недолго. Не более 10-15 минут. Большую часть времени желательно проводить в тени. При сильной жаре нужно зайти в помещение с комфортной для тела температурой. В этом вам не откажет ни одна аптека или магазин. Соблюдать простые правила нахождения на открытом воздухе: то есть не выходим без головного убора, не перегреваемся, пьем достаточно жидкости.

Сколько воды нужно пить в жару

Жара влияет на сердце, поэтому часто советуют пить много жидкости. Давайте разберемся, сколько на самом деле нужно воды.

Самая комфортная температура для организма – +20-24°. Проблемы с сердцем связаны с большой потерей жидкости. И чем выше температура воздуха вокруг, тем активней нужно восполнять запасы жидкости в организме. Но делать это правильно.

От чего зависит объем потребляемой жидкости?

От того, как много человек двигается. Сколько он привык пить при нормальной погоде. Как долго он находится на жаре.

То есть если человек в жару будет находиться на свежем воздухе и двигательная активность небольшая, то у него, кроме потери через кожу и легкие, вода особо не расходуется. Значит, объем жидкости может составить примерно 1,5-2 л в день. Конечно же, если на улице +35, то эти потери могут увеличиваться. Если же человек интенсивно двигается, то может выпивать 3-3,5 л воды, чтобы жара не влияла на сердце.

Если же человек целый день просидит в тени и будет насильно пить 3 л воды, то кроме отеков и поднятия давления на следующий день ничего хорошего не выйдет.

Для сердца и сосудов гипертоника самое главное – меньше соли

Часто для сосудов и сердца предлагают выпить нитроглицерин. Однако принимать препарат без рекомендации врача опасно, ведь он достаточно сильный, расширяет сосуды, и дозировать его нужно очень осторожно. Препараты, расширяющие сосуды, стремительно понижают давление. Но для сосудов именно такие резкие перепады являются наиболее опасными.

Такие препараты как валокордин или корвалмент, кроме прохлады во рту за счет содержащегося в них ментола, никакого эффекта не дают. Мало того, применив подобные препараты, мы можем замаскировать свое нехорошее самочувствие. Ведь нам кажется, что дышать стало легче, и мы обнадеживаем себя, что плохое самочувствие вот-вот пройдет.

Многие считают, что аспирин спасет от всего. То есть большинство думает, что это отличное средство в качестве первичной профилактики. Но аспирин не такая безопасная таблетка. После длительного приема могут возникнуть язвенные кровотечения и другие проблемы. Поэтому его назначает только врач.

Если в жару болит голова, то многие пьют комбинированные препараты, в которых есть кофеин. Но кофеин повышает давление, а высокие цифры давления могут тоже давать головную боль.

Для сердца и сосудов гипертоника самое главное – меньше соли. Иначе в организме будет задерживаться вода. А чем больше воды в “трубе”, тем выше давление на стенки сосуда. Норма – примерно 5 г соли в день.

Что касается гипотонии, то это относительно условное заболевание. Если вы всю жизнь живете с давлением 100/70 – это не значит, что вы больны, это ваша особенность.

Поэтому важно соблюдать самые простые правила, перечисленные выше, и не верить мифам.

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