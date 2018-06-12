Как помочь детям пережить развод: три шага. Блог психолога

То, как дети переносят развод, зависит исключительно от того, как женщина и мужчина проходят через этот процесс

Женщины, которые проходят через бракоразводный процесс, часто задаются вопросом: “Как помочь детям пережить развод?” Обычно такие женщины сами тяжело переживают расставание с мужем. Но еще тяжелее переносят развод дети. Зачастую они оказываются между молотом и наковальней.

Рассмотрим типичную ситуацию. Родители расходятся. Женщина пытается убедить детей, что отец их любит, что родители будут относиться к ним как прежде. Но при этом отец тянет детей в свою сторону, а мать – в свою. У отца может быть чувство вины, из-за которого он пытается “отвоевать” своих детей, чтобы те на него не обижались и любили как прежде. Он старается их чаще брать к себе, подкупать подарками, давать какие-то материальные ресурсы, которые, возможно, женщина не может дать (потому что долгое время занималась домашним хозяйством и детьми, и отстает от бывшего мужа в вопросах карьеры и доходов). Между отцом и матерью присутствует постоянное напряжение, которое время от времени выливается в конфликты.

Дети оказываются между двух огней, они страдают. У них могут появиться расстройства сна, энурез, могут снизиться оценки в школе. Дети могут стать более агрессивными, могут появиться какие-то заболевания или беспричинные страхи, бессонница — это достаточно распространенные истории.

Развод, раздел имущества, постоянный стресс у мужа и жены – все эти эмоциональные потрясения передаются детям. И в силу своего возраста и особенностей психики, дети переживают это намного тяжелее.

Что делать?

Самое главное – не пытайтесь “вылечить” детей. Дело не в них, а в вас — дети лишь отражают и проявляют то, что чувствуют родители. Разберитесь в себе и в своих отношениях с бывшим мужем. Тогда у ребенка все наладится.

Первое, что нужно сделать матери и отцу, – взять на себя ответственность за то, что они делают и чувствуют. Они должны честно признать, что они испытывают друг к другу ненависть, гнев, обиду и другие негативные эмоции.

Второе – признать, что дети ни при чем и их интересы не должны ущемляться в процессе расторжении их брака. Женщина не должна препятствовать мужчине видеться с детьми. Они не должны становиться разменной монетой, инструментом давления и шантажа.

Третье – договориться по пунктам, как будет происходить развод. Это тяжело. В сложных ситуациях стоит обратиться за помощью к психологу или психотерапевту. Часто нужна консультация еще и юриста. Цель – разделить ответственность за детей поровну, сделать так, чтобы ответственность за детей взяли на себя и отец, и мать. У женщины, например, в такой ситуации может возникнуть страх, что она не справится с материальными вопросами. Если мужчина, со своей стороны, берет ответственность за детей, он всегда будет помогать и поддерживать их (если только они не стали предметом спекуляций и войны друг с другом).

Эмоции

Родителям нужно спокойно, конструктивно, пункт за пунктом решить все вопросы развода: как будет делиться квартира или дом, как будут делиться вещи, кто в какие дни будет видеться с детьми и так далее. Если супруги не могут поделить что-то материальное (квартиру, холодильник, машину), значит, между ними сохраняется очень сильная эмоциональная связь. И деньги здесь ни при чем.

Что такое эмоциональная связь? Мы привыкли думать, что эмоциональная связь – это любовь, нежность и другие позитивные эмоции. Но это только одна сторона эмоциональной связи. Не реже, а может быть и чаще, бывает эмоциональная связь почве гнева, ненависти и тому подобного. Так устроена эмоциональная часть мозга человека — мы соединяемся с другими людьми посредством эмоций, как позитивных, так и негативных. Кровная месть между племенами или даже отдельными семьями, как известно, может длиться столетиями.

Таким образом, сильная эмоциональная связь на почве негативных эмоций не дает супругам разойтись нормально, поделить имущество, договориться об опеке детей.

Как отпустить бывшего мужа или жену

Первое – отпустить своего партнера, закончить отношения, поставить в них точку. Если вы чувствуете, что все еще эмоционально связаны с бывшим партнером и самостоятельно не можете закончить эту связь, можно прибегнуть к помощи психолога. Или попробовать закончить связь самостоятельно с помощью специальной психотерапевтической техники. Если дети еще маленькие и женщина не может даже на несколько часов выйти из дому, чтобы посетить психолога, ей может помочь такое упражнение. Вариантов на самом деле очень много. Главное – искать и спрашивать.

Второе – нужно признать, что этот мужчина, хоть и перестал быть вашим партнером, но является отцом ваших детей. И будет правильно, если он останется отцом и в будущем. Вы уже не партнеры, все, что было между вами как мужчиной и женщиной, уже не важно, это осталось в прошлом. Как партнеры, как пара вы не сложились, но важно, что как родители вы состоялись. И важно взаимодействовать друг с другом именно как родители.

Когда к женщине и мужчине приходит это понимание, они отпускают друг друга. Пусть мы и не сложились как пара, но мы удались и сложились как родители. Благодаря этим отношениям, пусть и неудавшимся, появился ребенок, вы стали родителями. Наступает примирение.

Не пытайтесь “вылечить” детей. Дело не в них, а в вас

Такие родители могут всю жизнь поддерживать хорошие отношения, уважая друг друга и видя в другом именно родителя своего ребенка. И тогда вместо ненависти к бывшему партнеру появляется чувство уважения как к отцу или матери ребенка.

Что делать если партнер не идет навстречу при разводе

Как бы тяжело вам ни было, нужно приложить все силы, чтобы найти общий язык с бывшим мужем или женой. Возможно, стоит обратиться за помощью к фасилитатору по разводам — есть и такие специалисты. Они помогают бывшим супругам идти навстречу, в том числе в вопросах раздела имущества. Если и это не помогает, остается только суд. При этом важно не путать свои личные отношения и отношения с детьми. Можно решать какие-то вопросы через суд, но это должно минимально влиять на детей. Если мы не враги своим детям, это получится.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что то, как дети переносят развод, зависит исключительно от того, как женщина и мужчина проходят через этот процесс. Если вам удастся установить со своим бывшим партнером хорошие отношения и нормальное общение двух уважающих друг друга родителей, тогда и у детей не будет проблем.

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