Как помириться с партнером: мои пять правил. Блог Маши Ефросининой

Когда мы ссоримся со своим мужчиной, то кажется, будто все – развод

Он будто бы сделал нечто такое, чему нет прощения. Ссора в наших головах – это конец жизни. Однако из конфликтов нужно учиться выходить. Расскажу свои пять правил.

Правило №1. Изложите суть своей обиды.

Это может быть сложно. Возможно, вы чувствуете, будто какая-то невидимая сила давит обиду и говорит: “Надуйся и молчи”. Но проблема в том, что мужчина может вообще не понимать и не догадываться, по какой причине вы обижаетесь.

Правило №2. Умейте помириться первой.

Конечно, мы всегда на 150% правы, а виноват всегда он. Но каждая из нас в тот момент, когда обижается на мужчину, брякнет что-то не то и перегнет палку. В целом мы понимаем, что в этот момент его обидели. Поэтому подходите и начинайте мириться.

Правило №3. Не уносите обиду в ночь.

В нашей семье это правило придумала я, так как являюсь достаточно эмоциональной и чувствительной женщиной. Думаю, самая большая глупость, которую можно совершить, – это заснуть, не помирившись или хотя бы не поговорив. Просто начать храпеть, отвернувшись друг от друга.

Лично для меня это ужас. Во-первых, ночь будет бессонной. Во-вторых, к утру конфликт станет еще глубже. В-третьих, можно продлить обиду еще на сутки. А там, по цепной реакции, заснуть, уткнувшись носом в подушку, и не разговаривать снова. Это сложно, практически невозможно, но надо договориться – жестко поссорившись, спать не ложитесь.

Жестко поссорившись, спать не ложитесь

Правило №4. Не манипулируйте детьми.

На мой взгляд, это худшая ошибка, которую совершают пары. И она самая предсказуемая, ведь есть дети, которые одинаково любят обоих, и родители начинают выяснять отношения за счет манипуляций. Во-первых, вас это не помирит. Во-вторых, это не улучшит ваши отношения. В-третьих, вы нанесете ребенку сильную травму, ведь они не могут разорваться. Я считаю, что такие манипуляции из семьи нужно искоренять. Это делает отношения и атмосферу только хуже.

Правило №5. Не выгоняйте из дома и не уходите сами.

Мужчины не очень любят истерики – их пугают слезы. Если вам нужно закончить сцену и хлопнуть дверью, то, на мой взгляд, это серьезно усугубляет конфликта и делает засечку на отношениях. Без подобных выпадов конфликт решить намного легче. Ведь теперь это уже не конфликт – это попахивает войны. Точно так же не стоит выгонять мужчину с криком “пошел вон”. Это лишь подстегнет его обидеться сильней, а затем – не очень-то хотеть вернуться. Если не хотите, чтобы отношения рухнули, не уходите сами и не выгоняйте партнера из дома.

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