Как полюбить современное искусство. Блог Марата Гельмана

Вопрос “как полюбить современное искусство” провокационный. Предполагается, что это будто горькое лекарство, которое правдами или неправдами надо всучить ребенку. А как полюбить чтение? Заставлять? Сделать чтение привычкой? Но нас провокацией не испугаешь, постараюсь без шуток рассказать, что я на самом деле думаю.

1. Все искусство любить невозможно. Оно очень разное, зачастую современные художники исповедуют прямо противоположные концепты, по-разному отвечают на вопросы “что такое искусство” и “какое место занимает современный художник”.

Прежде чем выбрать то, что вам нравится, важно расширить кругозор. Поэтому мой первый совет: ходите на обзорные выставки вроде “современное искусство Китая” или “видеоарт в XX веке”. На таких выставках любопытство является главным стимулом. Вы как бы интересуетесь, мол, какое оно, это китайское искусство, а не выбираете, что повесить себе на стенку.

Ваш вкус – это не ключ к пониманию искусства, а наоборот, замок. Вот попалось что-то в учебнике “Родная речь” в четвертом классе и стало вкусом. И тогда все, что не похоже на Репина, Левитана, Айвазовского, Серова и Васнецова, человек не воспринимает. Или нашел в детстве альбом импрессионистов – и сравнивает всех художников с Сезанном. То есть вкус у любого человека изначально не развит. Он ищет знакомое. Надо знакомиться со всем, и тогда точно появится любимое.

2. Перестать мучиться вопросом – это искусство или нет. Просто воспринимайте работы художников непосредственно. Интересно или нет? Впечатляет или нет? Заставляет ли задуматься, включает ли воображение и так далее.

Когда-то мы делали в Перми выставку “Русское Бедное”, где были собраны работы больших художников, но сделанные из бросовых материалов. Первая реакция публики была – как классно, но это не искусство, потому что… ну и дальше шли аргументы. Как только этот вопрос был снят (отдельная история – как) эта выставка и художники, в ней участвовавшие, стали любимыми

3. Продолжаю историю с выставкой “Русское Бедное”. Среди аргументов на тему “почему не искусство” на первом месте было “я тоже так могу”. Но через некоторое время пермяки стали присылать фотки собственных “поделок”, спрашивая “а это искусство тогда?” Этот переход от “я тоже так могу – это не искусство” к “я тоже так могу – я тоже художник” очень важен. В отличие от художников прошлых эпох, когда мастера старались соблюдать дистанцию с публикой, оставляя ей только возможность восхищаться (мол, я – гений, а ты – обыватель), современный художник сошел с пьедестала и говорит с публикой на равных. Но, главное, он оставляет публике часть творческой работы.

Поэтому третий совет: станьте немного соавтором художника, найдите в себе творческий импульс. Например, многие минималистические проекты предполагают буквально равное партнерство художника со зрителем.

4. Конечно, никому не нравится чувствовать себя “лохом”. Раньше, вплоть до 1960-х, была четкая система критериев. Они могли меняться, но в них было легко ориентироваться. Хорошее искусство – такое, или другое. Ну, там, композиция или золотое сечение. И так далее. Потом вдруг все критерии были разрушены. И уже хорошее от плохого можно отличить, исключительно увидев произведение в контексте иных работ, которые созданы в предыдущие эпохи и современниками. Искусство перестало быть критериальным и стало контекстуальным. Критерии можно изучать, а в контексты погружаться. Поэтому четвертый совет – начать посещать мегасобытия, в которых показывается сразу много искусства, чтобы ощутить контекст. И почувствовать себя знатоком. Помогут посещение двух подряд Венецианских биеннале, одной Документы и пары-тройки ярмарок. Узнайте авторов, помните фамилии. Сравнивайте, оценивайте.

5. Тут я перескажу один скетч от художника Дмитрия Гутова, который, мне кажется, может кому-то помочь полюбить современное искусство. Вы помните очереди к плащанице Иисуса в московском Храме Христа Спасителя? По большому счету, это старая грязная тряпка. Но за ней стоит мощнейшая подлинная история. То есть сам артефакт и его эстетические свойства – неважны. Важен бэкграунд. Люди будут стоять ночи в очереди, целовать тряпку, погружаться в эйфорию от одной мысли, что ее касался Христос.

Для нас, тех, кто увлечен современным искусством, его история – это невероятно важная часть истории человечества. Она не менее драматична, чем история войн, история религий. И поэтому восхищение вызывает иногда то, насколько произведение искусства поменяло само искусство. Поэтому, когда мы говорим о Марселе Дюшане, Казимире Малевиче или Ван Гоге, мы постоянно держим в голове, насколько великий вклад они сделали, насколько повлияли на других художников.

6. Этот пункт важен, так как это мой случай. Шестой совет: общайтесь с художниками – они очень интересны. Так получилось, что вначале я влюблялся в художников как в личностей, а потом уже – в их искусство. И потом, будучи галеристом, я всегда говорил, что мы работаем с художниками, а не с предметами.

В Черногории у нас были такие открытые по воскресеньям мастерские. Ну, то есть мы давали мастерские бесплатно, но с условием, что по воскресеньям художники открывали двери, делали мини-выставки и принимали посетителей. И вот один посетитель, немец лет 60-ти, подходит ко мне и говорит: “Я, наконец, понял современное искусство. Это так круто”. Я его спрашиваю, мол, ты что, в музеи не ходил? Он отвечает: “Как же не ходил, много ходил, но я ни разу не разговаривал с художниками”. Получается, музеи стали такими перегородками между художником и зрителем. Так что надо общаться с художниками

7. Человек любит себя. Почти всегда. Поэтому один из способов полюбить – вложиться. Ну, то есть седьмой совет – купить искусство. У нас был один клиент, который хотел из меркантильных соображений сделать подарок музею. Я ему обозначил список имен, чьи работы нас интересуют, а дальше – на его выбор. Человек впервые должен был выбрать искусство и заплатить за него реальные деньги. Это оказалось сложнейшим делом, но в результате, тот художник, которого он выбрал, стал началом и личной коллекции.

8. Есть, конечно, и прямой путь – образование. С детства ходить в музеи. Но это неинтересно, это и так понятно.

9. А еще хорошая идея, смотреть искусство вместе с человеком, который любит искусство и который вам симпатичен.

10. Ну и last but not least – перестать противопоставлять искусство прошлого и современное. Типа “вот тогда…., а сейчас…”. Искусство принадлежит времени, отображает время. Любить современное искусство – любить себя, свою жизнь.

