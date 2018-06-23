Как полюбить себя: три главных шага. Блог Татьяны Годард

Нет банальнее и бесполезнее совета, чем “Полюби себя”. Легко сказать – сложно сделать

Но любовь к себе – это действительно самое важное достижение, основа нашего счастья и внутренней гармонии. Предлагаю несколько простых, но эффективных методик, которые помогут вам в этом непростом деле.

Мы – это самое ценное, что у нас есть. Это как жить в гармонии и счастье с самым близким человеком, который никогда не бросит и не предаст. Который разделит радость и выручит, когда плохо. Говорят, “самодостаточный человек”. Это тот, кто пребывает в полной гармонии с собой, но при этом радостно делит жизнь с другими – без страха, что его бросят, а поэтому без манипуляций и тревоги. У самодостаточных, любящих себя людей, как правило, очень счастливые партнерские отношения, да и жизнь в целом. Они способны наслаждаться каждым мгновением и могут дать другим по максимуму.

Проблема в том, что любовь к себе не рождается на ровном месте. По сути, наше отношение к себе – это отражение отношения к нам самых близких нам людей в детском возрасте. Когда ребенка игнорируют, не дают достаточно любви, несправедливо наказывают, изводят молчанием, часто говорят “ты плохой”, “ты глупый”, “ты бестолковый” и тому подобное, это закладывает основу его негативного отношения к себе. Он вырастает с чувством, что он недостаточно хорош, а значит, не достоин ни счастья, ни уважения. Так появляются глобальные жизненные драмы, деструктивные токсичные отношения.

Что делать? Долюбить себя самому! Это не случится в один день. Сначала вы с собой просто поближе познакомитесь, потом научитесь себе все больше доверять, больше себя уважать, затем возникнет дружба и уже на ее основе – любовь. Да, путь долгий и непростой, но поверьте – его стоит пройти.

Шаг 1: Станьте своим родителем

Представьте, что вы — это ваш собственный, самый любимый ребенок, о котором вы должны заботиться даже больше, чем о других детях. Почему? Потому что от самочувствия этого ребенка зависит и ваша жизнь, и жизнь всей вашей семьи, всех, о ком вы заботитесь, кто вам дорог.

И ведите себя по отношению к этому внутреннему ребенку соответственно. Побольше с ним разговаривайте, учитесь с ним договариваться, мягко, но настойчиво убеждать, вместе радоваться жизни, шутить и играть. Как и в случае с обычными детьми, ребенок должен четко понимать, что можно, что нельзя, что ему во вред, а что во благо. Но, если он сделал что-то не так, ни в коем случае жестоко не наказывайте (как поступает большинство несчастливых людей), а просто объясните, почему он не прав, проговорите все ошибки и постарайтесь помочь не допускать их в будущем. Если ребенок обижен, расстроен, устал, плачет, с огромной любовью, сочувствием и заботой его утешайте.

Шаг 2: Прекратите себя ругать!

До тех пор, пока вы себя упрекаете и постоянно наказываете, ваш организм, ваша психика работает против вас. По сути, вы сами себе портите жизнь.

Понимаете, вы и ваш организм, ваше внутреннее “я” — это одна команда, которая, в идеале, должна работать на одно общее дело. Представьте, что вы трудитесь над каким-то важным проектом вместе с партнером, которого не уважаете, постоянно ругаете, упрекаете в тупости, безволии, в том, что он ни на что не способен. Что он сделает? Будет находиться в постоянном стрессе, замыкаться и концентрироваться не на работе, а на выживании в тяжелых условиях. А параллельно становиться “тупым и безвольным”, потому что если кому-то постоянно повторять, что он идиот, то он рано или поздно в это поверит, хотя идиотом и не является.

Привычка формирует характер, а характер — судьбу

Постоянные самоистязания отнимают очень много энергии, времени и сил, которые можно было бы потратить гораздо более продуктивно. Это буквально парализует человека, он “застревает” в прошлом и не может двигаться дальше.

Когда вы ругаете себя, это становится привычкой. А, как известно, привычка формирует характер, а характер — судьбу. Если вы себя постоянно ругаете, у вас возникает убеждение, что вы никчемная личность, недостойная внимания и любви. Не забывайте, что мы общаемся с людьми, в первую очередь, посредством энергетических импульсов. И если вы убеждены, что не достойны внимания и любви, вы это “транслируете” во внешний мир.

Почему не уважающие себя женщины несчастливы и притягивают в свою жизнь мужчин, которые их бьют и унижают? Потому что если вы транслируете каждый день, что не достойны любви, обязательно найдется склонный к садизму агрессор, который будет на вас отрываться.

Да, критиковать себя нужно, но эта критика должна быть конструктивной. Осознайте, в чем именно состояла ошибка, если можете, исправляйте ее, если нет, делайте выводы и старайтесь не повторять в будущем. Вы же не станете, если вы нормальный любящий родитель, бить своего ребенка за ошибку?

Запомните: вы ничего не достигнете в жизни, пока рядом с вами будет “тупой, безвольный и ни на что не способный” партнер, если таковым вы себя видите. Зато с человеком, который иногда ошибается, но все равно делает все, что может, вы горы свернете.

Шаг 3: Ведите дневник достижений

Возьмите толстую тетрадь и записывайте в нее все свои достижения. Начните с глобальных успехов, которых вы достигли в жизни. И подробно распишите, какие именно качества помогли вам получить то, что вы получили. После этого каждый день записывайте все хорошее, что с вами произошло, то, что вы сделали для себя и для других. Имеют значение любые мелочи, включая улыбку случайному прохожему, от которой радостно загорелись его глаза. Напишите, почему вам удалось то или иное дело (например, потому что “я — целеустремленный, внимательный, честный, добрый, способный брать на себя ответственность за свою жизнь”).

Смакуйте свои успехи, маленькие и большие, наслаждайтесь ими, хвалите себя, радуйтесь за себя. Важно почаще перечитывать свои записи, чтобы еще больше прочувствовать достижения. Особенно это помогает в непростые периоды или дни, когда опускаются руки и нет достаточной веры в себя.

У каждого из нас достаточно ресурса для счастья. Если кто-то вас не долюбил, долюбите себя сами. Если кто-то не оценил и бросил, у вас всегда есть вы сами — безусловно любящий человек, который никогда не предаст. А если есть любовь к себе, то очень скоро в вашей жизни появятся люди, которые увидят этот свет любви и помогут разжечь его еще ярче.

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